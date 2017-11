Uguns brīvdienās prasījusi divu cilvēku dzīvības

Aizvadītajās diennaktīs, no 10.novembra plkst. 6.30 līdz 13.novembra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) Vidzemē saņēma 15 izsaukumus – septiņus uz ugunsgrēku dzēšanu, piecus uz glābšanas darbiem, bet trīs bija maldinājumi. Plašāk par izsaukumiem informē VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Vidzemē Sandra Vējiņa.

Jau vēstīts, ka piektdien plkst. 10.19 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Ezeru ielu Rūjienā, kur no vienstāvu dzīvojamās mājas bija redzami dūmi. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka no ēkas logiem nāk dūmi un ēkā izveidojies liels piedūmojums. Pārmeklējot piedūmotās telpas, glābēji atrada bojāgājušu cilvēku, un konstatēja, ka 3 m² platībā dega grīda. Plkst. 12.25 ugunsgrēks tika likvidēts.

Naktī uz sestdienu plkst. 2.25 VUGD saņēma izsaukumu uz Dārza ielu Limbažos, kur no divstāvu koka dzīvojamās ēkas otrā stāva logiem nāca dūmi. Ugunsdzēsēji glābēji no piedūmotās ēkas otrā stāva, izmantojot izbīdāmās kāpnes, izglāba piecus cilvēkus un suni. Pirms VUGD ierašanās saviem spēkiem no ēkas evakuējās 10 cilvēki, no kuriem viens bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Konstatēts, ka ēkas otrā stāva dzīvoklī bija degusi virtuve, uguns izplatījusies 15 m² platībā. Plkst. 5.29 ugunsgrēks tika likvidēts.

Naktī uz svētdienu plkst. 1.47 tika saņemts izsaukums uz Vecpiebalgas novada Inešu pagastu, kur dega šķūnis, tajā esošā malka un saimniecības mantas 50 m² platībā. Ugunsgrēks tika likvidēts plkst. 5.15.

Savukārt svētdien plkst. 18.07 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Madonas novada Ošupes pagastu, kur ugunsgrēks bija izcēlies vienstāvu dzīvojamā mājā. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka koka vienstāvu dzīvojamā māja deg ar atklātu liesmu 140 m² platībā. Veicot ugunsgrēka dzēšanas darbus, ugunsdzēsēji glābēji ēkā atrada bojāgājušu cilvēku. Plkst. 23.29 ugunsgrēks tika likvidēts.

Aizvadītajās brīvdienās ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz izsaukumu Priekuļu novadā, kur dega atkritumi 10 m² platībā, kā arī uz izsaukumiem, kur dūmvados dega sodrēji un uz ceļa braucamās daļas bija uzkritis koks.