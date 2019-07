Turpmāk pasažieri varēs izmantot vienu un to pašu abonementa biļeti

Rūpējoties par pasažieru ērtībām, AS CATA un SIA VTU Valmiera uzlabojusi abonementa biļetes pakalpojumu – viena un tā pati biļete turpmāk būs derīga abu pārvadātāju autobusos. Tas ļaus iedzīvotājiem doties ceļā ar pirmo autobusu, kas kursē vajadzīgajā maršrutā, neatkarīgi no pārvadātāja, kas izdevis abonementa biļetes karti.

AS CATA un SIA VTU Valmiera vienotās elektroniskās abonementa kartes ir derīgas visos pārvadātāju apkalpotajos maršrutos, kuru posmi pārklājas. Piemēram, maršrutā Nr.7144 Valmiera–Cēsis sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošina abi pakalpojumu sniedzēji, tāpēc abonementa biļete būs derīga visā maršruta posmā. Savukārt maršrutā Nr.7805 Valmiera–Limbaži–Tūja AS CATA un SIA VTU Valmiera abonementa biļete būs derīga no Valmieras līdz Limbažiem, jo šajā posmā kursē abu pārvadātāju autobusi. Tālāk līdz pieturai Tūja būs derīga tikai SIA VTU Valmiera abonementa karte.

Pasažieriem pieejamas abonementa kartes no 10 līdz 19 braucieniem, no 20 līdz 34 braucieniem, 35 un vairāk braucieniem, saņemot atlaidi attiecīgi 10%, 15% un 20% apmērā.

Papildu informācija par abonementa biļešu iegādes iespējām pieejama AS CATA mājaslapā www.cata.lv vai sazinoties ar pārvadātāju pa tālruni 64122121, kā arī SIA VTU Valmiera mājaslapā www.vtu-valmiera.lv vai sazinoties ar pārvadātāju pa tālruni 64229460.