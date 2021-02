Turpināt ceļu uz instruktoru izaugsmi

Jaunais komandieris. Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības komandieris Oskars Kudlis (no kreisās) nodod jaunajam Instruktoru skolas komandierim Mārtiņam Bērziņam skolas karogu, ko rotā vārdi: “Gods. Vienotība. Prasme.” Foto: Jānis Gabrāns Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības komandieris Oskars Kudlis (no kreisās) nodod jaunajam Instruktoru skolas komandierim Mārtiņam Bērziņam skolas karogu, ko rotā vārdi: “Gods. Vienotība. Prasme.”

Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Instruktoru skolas komandiera amatā stājies majors Mārtiņš Bērziņš, nomainot līdzšinējo komandieri pulkvežleitnantu Vasiliju Gračovu.

Svinīgā ceremonija, ievērojot “Covid-19” izplatības ierobežošanai noteiktās drošības prasības, norisinājās Instruktoru skolas parādes laukumā. Vispirms klātesošos uzrunāja NBS Mācību vadības pavēlniecības komandieris, Latvijas Naci­onālās aizsardzības akadēmijas rektors Oskars Kudlis. Viņš norādīja, ka šis ir svarīgs brīdis ne tikai bijušajam un jaunajam komandieriem, bet arī visai Lat­vijas armijai, jo Instruktoru skolai uzticēta ļoti atbildīga funkcija – sagatavot līderus NBS vienībās: “Šis uzdevums nav mainījies kopš skolas dibināšanas, sagatavot profesionālus instruktorus, kuri spēj vadīt apakšvienības, kuri ir paraugs padotajiem, kuriem padotie uzticas, kuriem uzticas valsts. Instruktoru skola ir vieta, kur jaunie instruktori tiek iemācīti risināt gan ikdienas, gan taktiskās problēmas, iemācīti būt radošiem, būt īstiem mūsu tēvzemes aizstāvjiem.”

Viņš arī uzsvēra, ka Instruktoru skolas komandiera amats tiek nodots drošās rokās, jo M. Bērziņš ir virsnieks, kuram militārais dienests ir ikdiena, pamatvērtība un dzīvesveids: “Viņš ir cilvēks, kuram uzticamies, no kura sagaidām jaudīgu un efektīvu darbu!”

NBS galvenais virsseržants Edgars Joksts – Bogdanovs atzina, ka pirms trīsarpus gadiem, kad skolas komandiera amatā stājies V. Gračovs, viņš esot vēlējis saglabāt skolā valdošo mājīgumu, zinātkāri, un tas izpildīts ar uzviju: “Šajos gados uzdevumi pieauga, resursi nepalielinājās, personāla noslogojums auga trīskārt un vēl vairāk, bet šis laiks tika veltīts inovācijām, personāla vadībai, izglītības reformai, labiekārtošanai. Gribu pateikties komandierim par šo laiku.”

Nododot jaunajam komandierim Instruktoru skolas karogu un Cēsu garnizona komandiera zobenu, V.Gračovs atzina, ka laiks, kas pavadīts amatā, bijis viens no labākajiem posmiem viņa virsnieka karjerā. Paveikts ļoti daudz gan mācību procesa uzlabošanā, gan infrastruktūras lab­iekārtošanā, lai mācības notiktu mūsdienīgi, efektīvi un kvalitatīvi.

Tas bijis iespējams, darot kopā, darot komandā, sadarbībā ar visu NBS spēku veidu atbalstu.

“Esmu pārliecināts, ka attīstība neapstāsies,” teica V. Gračovs. “Skolas kolektīvam gribu atgādināt zināmo teicienu par iešanu izlūkos, un varu teikt, ka gandrīz ar katru no jums es būtu gatavs iet izlūkos. Domājot par to, ko dāvināt skolai, es gribētu atstāt ko tādu, ko nevar nopirkt veikalā, bet ko jaunais komandieris ar skolas personāla atbalstu varētu izmantot, lai turpinātu attīstību. Tas ir plāns, kurā esmu minējis to, kā redzu skolas attīstību turpmākajos desmit gados, ko es būtu vēlējies sasniegt.”

Jaunais skolas komandieris Mārtiņš Bērziņš, uzrunājot personālsastāvu un citus klātesošos, norādīja, ka viņš ir pārliecināts – par instruktoru nepiedzimst, bet izaug, ejot cauri dienesta grūtībām: “Un galvenais, ka tas notiek labu un pieredzējušu instruktoru un virsnieku vadībā. Darīšu visu, lai būtu labs Instruktoru skolas komandieris šajā ceļā uz profesionālu instruktoru izaugsmi. Mums jāturpina dot instruktoriem vislabākās zināšanas.”

Edgars Joksts – Bogdanovs jaunajam komandierim pasniedza krūzi ar īpašu vēlējumu: “Kad vienībās mainās instruktori, viņiem dāvāju krūzi ar vēlējumu – nestreb karstu! Savukārt virsniekam to pasniedzu uz sadarbību, jo ir laiks, kad jāpasēž, jāpadomā, lai pieņemtu kādu svarīgu lēmumu. Ja nepieciešams atbalsts, vienmēr būšu klāt, jo šī skola ir dziļi manā sirdī, tā ir visu mūsu bruņoto spēku mēr­aukla.”

Majors M. Bērziņš dienestu bruņotajos spēkos sācis 1997. gadā, uzsākot studijas Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Dienestu turpinājis dažādos komandējošā sastāva amatos NBS Sauszemes spēku kājnieku brigādē un Štāba bataljonā. Starptautisku dienesta pieredzi majors M. Bērziņš ieguvis starptautiskajā operācijā Afga­nis­tānā un kā militārais pārstāvis NATO štābā Polijā.

Pulkvežleitnants V. Gračovs dienestu turpinās NBS Ap­vienotā štāba Operatīvās plānošanas departamenta Militāro mācību pārvaldes priekšnieka amatā.