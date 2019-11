Turpinās darbi pie Meļļupes caurtekas

Laikapstākļi apgrūtina darbu. Naktī no 4. uz 5. novembri Meļļupē cēlies ūdens līmenis. Iegrimusi arī gājējiem paredzētā laipiņa. Foto: Marta Martinsone - Kaša Naktī no 4. uz 5. novembri Meļļupē cēlies ūdens līmenis. Iegrimusi arī gājējiem paredzētā laipiņa.

Jau senāk “Druva” ir rakstījusi par likstām, kas skārušas caurteku pār Meļļupi ceļa posmā Drusti – Dzērbene – Skujene. Pirms vairākiem gadiem lietavas izskaloja caurteku, bet darbus nesāka pārmērīgi augstu cenu dēļ, ko VAS “Latvijas Valsts ceļi” piedāvāja būvētāji. Darbus atlika un cerēja uz labākiem laikiem.

Nu aizrit sestais mēnesis, kopš kaut kas sākts darīt. Iedzīvotāji taujā, cik ilgi vēl jāgaida, līdz atkal varēs izmantot šo ceļu, lai no Sērmūkšiem nokļūtu Taurenē un pa šoseju tālāk.

Autoruzraudzību veic SIA “Projekts 3”, bet būvdarbus SIA “8 CBR” no Smiltenes. Kad “Druva” ieradās būvdarbu vietā, viens no darbiniekiem norādīja uz laipiņu, kas tagad atrodas zem ūdens, bet kas paredzēta gājējiem. “Pagājušās nakts lietavu dēļ upītē ūdens līmenis strauji cēlies. Jādomā, nākuši klāt kādi 20 centimetri. Mums tas nekaitē, darbi neapstājas, bet šajā situācijā pāriet upi nav iespējams. Pa dienu vidēji divi cilvēki izmanto pagaidu tiltiņu, taču visā visumā iedzīvotāji te pārvietojas ļoti reti,” mēģinot pārkliegt ūdens skaļo murdoņu un tehnikas dārdoņu, sacīja strādnieks. Viņš norādīja uz būvobjektu un piebilda, ka no darāma nekā daudz vairs nav atlicis. “Sākām jūnijā, tagad pamazām gatavojamies noņemt rievsienas. Pašlaik te esam četri strādnieki. Sezonai noslēdzoties, uzņēmumam jānodod vairāki objekti, tāpēc daudzi palīgi norīkoti uz degošākajiem objektiem, bet uzzinājām, ka pavisam drīz arī mēs sagaidīsim papildspēkus, tad jau viss notiks raiti. Domāju, novembra beigās objekts būs gatavs, kā bija solīts.”

Savukārt SIA “Projekts 3” valdes loceklis Ģirts Šķupelis “Druvai” ziņoja, ka šogad iecerēts pār caurteku palaist satiksmi, pašu objektu ekspluatācijā nodos nākamgad, bet, “visu izšķirs laik­apstākļi”.

Amatas novada Skujenes pagasta pārvaldes vadītāja Vita De­mešenkova laikrakstam pastāstīja, ka vietējie iedzīvotāji jau sen pieraduši pie situācijas, tāpēc visu vasaru izmantoja citus ceļus, lai nokļūtu uz Vecpiebalgas šosejas. Bezizejas neesot, turklāt vienīgais Skujenes veikals par pārtikas preču piegādi nesūdzas. Ceļi esot labi izbraucami, ciematniekiem nekā netrūkst.

VAS “Latvijas Valsts ceļi” noslēgusi ar SIA “Projekts 3” līgumu par 9 147,60 eiro ar PVN, vēsta pieejamā informācija Iepir­kumu uzraudzības biroja mājaslapā.

