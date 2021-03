Tūristus uz Valmieru atved caur tīmekļvietnēm

Suvenīrs. Sporta zeķes ar uzrakstu “Kaut man Daliņa kājas būtu” atgādina par valmierieti, soļotāju Jāni Daliņu, kas 20.gadsimta 30.gados apžilbināja pasauli ar pārsteidzošām uzvarām. Foto: publicitātes Sporta zeķes ar uzrakstu “Kaut man Daliņa kājas būtu” atgādina par valmierieti, soļotāju Jāni Daliņu, kas 20.gadsimta 30.gados apžilbināja pasauli ar pārsteidzošām uzvarām.

Tūrisma nozare aizvadītajā gadā piedzīvojusi lielas pārmaiņas. Vīrusa pandēmija to skāra visvairāk. Kaut tās dēļ gandrīz apstājās ceļojumi uz ārzemēm un aktīvāks kļuva vietējais tūrisms Latvijā, arī vietējiem jomas profesionāļiem nācās meklēt jaunus veidus, kā piesaistīt viesus.

Lai tūristi kā galamērķi izmantotu Valmieru, Valmieras Tūrisma informācijas centrs (TIC) aktīvi strādājis, radot saistošu saturu gan sociālajos medijos Facebook un Instagram, gan nodrošinot aktuālās un saistošās informācijas pieejamību visit.valmiera.lv vortālā un sociālā tīkla Facebook interešu grupās. At­deve tam bijusi, vortālā visit.valmiera.lv lapas apmeklētāju skaits palielinājies par trim procentiem, pēdējos gados vērojams sekotāju skaita pieaugums arī sociālajos tīklos. Aktīvākie interesenti, kuri seko līdzi visit.valmiera Face­book kontam, ir no Latvijas, Lielbritānijas un Igaunijas, savukārt Latvijā aktīvākie ir Rīgas, Valmieras un Cēsu iedzīvotāji.

“Vīrusa ietekmē rasti radoši risinājumi, kā iesaistīt cilvēkus nestandarta formāta pasākumos, piemēram, dažādos tematiskajos maršrutos, digitālajās foto orientēšanās norisēs, virtuālajās ekskursijās un aktīvās atpūtas pasākumos. Vasarā tika organizēti ceļotāju stāstu vakari brīvā dabā, kā arī lielu atsaucību guva tūrisma akcija “Iepazīsti savējos!”. Do­mājot par arvien pieaugošo digitālo risinājumu pielietojumu, radījām īpašu virtuālās realitātes stāstu par Dzelzs tiltu kā vienu no industriālā mantojuma objektiem Valmierā. Stāstā iespējams iztēloties, kā pirms 100 gadiem pa šaur­sliežu dzelzceļa uzbērumu, kas mūsdienās iedzīvināts Zaļo ceļu maršrutā, savulaik kursējis bānītis. Virtuālās realitātes risinājumu, kas skatāms attiecīgajās brillēs, plānots integrēt piedāvājumā, pārstāvot Valmieras galamērķi dažādos reprezentatīvajos pasākumos,” stāsta Valmieras pilsētas pašvaldības Tūrisma informācijas centra vadītāja Anita Tīlena.

Atbilstoši situācijai aizvadītajā gadā iecienīta bijusi aktīvā atpūta, dabas tūrisma objekti, maršruti un pastaigu vietas. “Lai gan pērn valstī ieviesto ierobežojumu dēļ informācijas centrs klātienes apmeklējumam bija slēgts vairāk nekā divus mēnešus un interesentus apkalpojām tikai attālināti, tomēr aizvadītajā gadā klātienē kopumā reģistrēts 6621 apmeklētājs, sarakstēs ar ieteikumiem ceļošanai iedvesmojām 593 cilvēkus un sazvanoties uzklausījām 675 interesentus. Samazinājums salīdzinājumā ar 2019.gadu ir apmēram 30% , par 25% samazinājies arī gidu vadīto grupu ekskursiju skaits, tomēr, paanalizējot cilvēku interesi gada pirmajos mēnešos pirms pandēmijas uzliesmojuma, bija novērojams stabils pieaugums, kas liek secināt – ceļotāju interese par Valmieru un tās tuvāko apkārtni kā galamērķi ik gadu pieaug.”

Manāms apmeklētāju sarukums bijis arī tūrisma mītnēs. To viesmīlību 2020.gadā izbaudījuši 15 328 viesi, kas salīdzinājumā ar 2019.gadu ir par 28% jeb 5973 nakšņotājiem mazāk.

Tāpat kā citviet Latvijā arī Valmierā visvairāk viesu pērn bijis jūlijā, augustā un septembrī, liels informācijas pieprasījumu skaita pieaugums bija novērojams decembrī. “Tas saistāms ar radošiem risinājumiem Ziemas­svētku laikā, aicinot pilsētniekus un Valmieras viesus baudīt ziemas skaistumu, doties tematiskajos svētku rotājumu maršrutos, kā arī piedzīvot neaizmirstamas sajūtas īpašos “Gaismas dārzos”,” atklāj A.Tīlena.

Ja vietējiem tūristiem Val­mieras pilsēta kā galamērķis bija gana populārs, tad, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ievērojami samazinājies ārvalstu apmeklētāju skaits. “Ārvalstu viesu TOP 5 sarakstā ierindojas ceļotāji no Igaunijas, 60% no visiem ārvalstu viesiem, novērojams pat 3% pieaugums. Tūristu vidū apmēram 10% bija viesi no Somijas, 9% no Vācijas, 8% no Lietuvas,” stāsta A.Tīlena.

Nu jau aktīvi notiek gatavošanās šī gada tūrisma sezonai. Saistot Valmieras sportisko šodienu ar leģendāro Latvijas soļotāju, olimpisko čempionu Jāni Daliņu, valmierieši radījuši tematisku suvenīru – Valmieras dizaina sporta zeķes ar uzrakstu “Kaut man Daliņa kājas būtu”. Asimetriskais uzraksta izvietojums un Valmieras izaugsmes medaļa zeķes padara atraktīvas. Uzraksts atgādina par dziesmu, kas bija populāra 20.gadsimta 30.gados, kad Brenguļos dzimušais soļotājs apžilbināja pasauli ar pārsteidzošām uzvarām.