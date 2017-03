Tūristu skaits Valmierā pērn audzis par 10%

Valmieras Tūrisma informācijas centra (TIC) apmeklētāju skaits pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2015.gadu, audzis par aptuveni 10%, aģentūru LETA informēja Valmieras TIC vadītāja Anita Tīlena. Valmieras TIC apkopotā tūrisma statistika par 2016.gadu liecina, ka ceļotāju interese par Valmieru kā tūrisma galamērķi turpina pieaugt. Pērn Valmieras TIC reģistrēti 9824 apmeklētāji, kuri ceļojuši individuāli vai grupās. Attiecībā pret 2015.gadu apmeklētāju skaits pieaudzis par nepilniem 10%.

Vidējais TIC apmeklētāju grupas lielums pērn bijis 1,65 personas. Reģistrēts 6891 informācijas pieprasījums, no kuriem 86,93% bijuši Latvijas rezidentu, tai skaitā 63,11% – valmieriešu – pieprasījumi. Klātienē saņemti 5969 pieprasījumi, telefoniski – 709, bet rakstiski – 213 informācijas pieprasījumi. Kopumā informācijas pieprasījumu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pērn pieaudzis par 21%.

Aktīvākais informācijas pieprasījums bijis laikā no aprīļa līdz oktobrim, bet vislielākais interesentu skaits bijis vasaras mēnešos. Tas esot skaidrojams ar situāciju tūrisma nozarē kopumā, kad ceļošanai un atvaļinājumu plānošanai cilvēki izvēlas tūrisma silto sezonu.

2016.gadā starp Valmieras TIC informācijas pieprasītājiem 13% bija ārvalstnieki, pārstāvot kopskaitā 49 dažādas valstis. Salīdzinājumā ar 2015.gadu, šis rādītājs pieaudzis par nepilniem 18%. Pārstāvēto valstu top desmitnieka pirmajā vietā nemainīgi ierindojas Igaunija ar 42,99% lielu īpatsvaru starp ārvalstu rezidentiem. Salīdzinājumā ar 2015.gadu novērojams igauņu īpatsvara pieaugums par 37,59%. Tāpat arī par Valmieras tūrisma galamērķi interese pieaugusi ceļotājiem no Vācijas, Somijas, Francijas un Lietuvas. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, interesentu pieprasījumu skaits no Lietuvas pieaudzis visstraujāk – par 65,22%, savukārt rādītājos par interesentu skaitu no Krievijas novērojams kritums par 15,56%, kopā veidojot 4,33% lielu īpatsvaru starp visiem ārvalstu interesentiem.

Valmieru pērn apciemojuši arī ceļotāji no Lielbritānijas, Spānijas, Nīderlandes, Polijas, Čehijas un pat Austrālijas, Ķīnas, Meksikas, Taivānas un Singapūras. Raksturojot Valmieras TIC apkalpoto klientu intereses, augsts pieprasījums bijis par Valmieras un apkārtējo novadu (Kocēnu, Burtnieku, Beverīnas) tūrisma galamērķa informatīvajiem materiāliem.