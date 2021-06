Tūrismu Piebalgā visvairāk kavē ceļu stāvoklis

Tūrisma centra vadītājs Guntis Davidovs teic, ka lielākais atpūtas centrs pie Alauksta ir uzņēmumam “Chill up”. Foto: publicitātes teic, ka lielākais atpūtas centrs pie Alauksta ir uzņēmumam “Chill up”.

Piebalgā netrūkst iespēju atpūtai pie dabas ezeru krastos. Plašākās ir pie Alauksta ezera Vecpiebalgas pagastā, tur vasaras atpūtu nodrošinājuši kā tūrisma uzņēmēji, tā pati Vecpiebalgas novada pašvaldība.

Tūrisma centra vadītājs Guntis Davidovs teic, ka lielākais atpūtas centrs pie Alauksta ir uzņēmumam “Chill up”. Tas jau strādā, ir apmeklētāji un cerības, ka šajā sezonā tūristi būs no tuvākām un tālākām vietām. “Chill up” izveidotāji Avenu ģimene apmeklētājiem nodrošina visai plašas iespējas. To novērtējuši arī tāli braucēji, ne tikai apkārtējo pagastu iedzīvotāji, kaut bieži viesi pie Alauksta ir jaunieši no Jaunpiebalgas.

Epidemiologi skaidro, ka brīvā dabā “Covid-19” izraisītāja klātbūtne izpaužas mazāk. To apliecina arī pagājusī vasara pie ūdeņiem. Tas nenozīmē, ka šajā vasarā nebūs ierobežojošu šķēršļu tūrisma uzņēmējdarbībā. Lielākās raizes darot nesakārtotie ceļi, infrastruktūra, kas joprojām nav atbilstoša mūsdienīgām pārvietošanās prasībām. Ja apkaimes ļaudis par grantētajiem ceļiem nesūdzas, jo tādu netrūkst, tad braucēji no citiem Latvijas novadiem ir neapmierināti. Lai tiktu pie atpūtas vietas, nācies pārvarēt grumbuļainu, putekļainu ceļu, tāpēc apmeklētāji ne reizi vien norādījuši, ka grantētie ceļi liek izvēlēties citu virzienu nākamam atpūtas braucienam uz ūdens atrakcijām.

“Chil up” saimnieki lolo cerības, ka jaunizveidotajā Cēsu novadā lielceļu un pagastos nozīmīgu ceļu sakārtošana notiks atbilstoši mūsdienu prasībām un transporta plūsmai. Tas, ka vietējā pašvaldība nav spējusi sagādāt ceļiem transporta kustībai atbilstošu segumu, aizvien izbrīna citu Eiropas valstu tūristus. Pārvietojoties ar kemperiem, viņiem nav saprotams, ka uz tik lielu atpūtas centru kā “Chil up” neved gluds ceļš. Uzņēmēji iepriekšējās vasarās dzirdējuši arī no viesiem no Madonas puses, ka viņi nelabprāt brauks uz ūdens atrakciju parku. Par laimi, autoceļa Cēsis – Vecpiebalga – Madona ceļš ieguvis mūsdienīgu kvalitāti drošai un patīkamai braukšanai pa Piebalgas pusi.

Vecpiebalgas pašvaldības pārstāvis Guntis Davidovs teic to pašu: grantētie ceļi ir viena no sāpēm Piebalgas tūrisma veicināšanā. Reti kurš lielo tūrisma firmu autobusu šoferis vēloties braukt šurp. “Tas ir zaudējums Piebalgai,” atzīst G. Davidovs. “Labā ziņa ir tāda, ka tagad pa sakārtotiem ceļiem var aizbraukt jau uz visiem Vecpiebalgas novada pagastu centriem, izņemot Kaivi. Šobrīd labi veicas Inešos, jo turp nokļūt ar transportu ir ļoti ērti. Ceļus vispirms attīsta tur, kur strādā lielāki uzņēmumi vai ir teritorijas ar plašāku apdzīvotību. Uzņēmējus viņā Alauksta ezera pusē, kur smilšaini ceļi, es saprotu. Viņi runā un runās par nesakārtotiem novada ceļiem, un tā arī jādara! Jārunā, jo tas ir vienīgais veids, kā cerēt uz ceļu infrastruktūras uzlabojumiem.”

Pie ezeriem Vecpiebalgas novadā darbojas arī pašvaldības izveidotas atpūtas vietas. Tajās ir publiskas peldvietas. “Ne tikai pie lielākajiem ezeriem – Alauksta un Ineša -, bet arī pie citiem. Katrā pagastā ir viena vai divas labiekārtotas peldvietas. Laivu ielaišana ūdeņos gan ir izveidota tikai divos ezeros,” uzsver G. Davidovs.