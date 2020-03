Tukšākas ielas, mazāk avāriju

Ārkārtējā situācijā noteiktie piesardzības pasākumi krietni patukšojuši ceļu satiksmi, līdz ar to arī mazāk negadījumu un satiksmes noteikumu pārkāpumu.

Nedēļas laikā kopš 16.marta Valsts policijas Vidzemes reģi­ona pārvaldes Cēsu iecirkņa apkalpojamajā teritorijā aizvadītās nedēļas laikā izrakstīti vien 40 protokoli, no kuriem 29 – par ātruma pārsniegšanu, bet visā Vidzemē noformēti 323 administratīvā pārkāpuma protokoli, kas ir gandrīz uz pusi mazāk nekā parasti. Divas trešdaļas pārkāpumu bijuši saistīti ar atļautā ātruma pārsniegšanu.

Arī avāriju Vidzemē bijis nedaudz mazāk nekā pēdējos mēnešos ik nedēļu esam ziņojuši. Laikā no 16. līdz 23.martam visā reģionā tikai 27 reģistrēti ceļu satiksmes negadījumi, no tiem Cēsu iecirkņa apkalpojamajā teritorijā fiksēti četri. Pirmdien, 16.martā, autoceļa Valmiera – Cēsis – Drabeši 26.kilometrā (Priekuļu pagastā) kāds vīrietis novirzījies no braucamās daļas un iebraucis grāvī. Vadītājs atteicies no nogādāšanas medicīnas iestādē. Sestdien, 21.martā, Cēsīs, Eduarda Veidenbauma ielā, kādā garāžu kooperatīvā pagaidām nenoskaidrota persona, vadot nenoskaidrotu automašīnu, sabojāja degvielas uzpildes stacijas sūkni. Vainīgā persona aizbraukusi no notikuma vietas, par to neziņojot likuma noteiktā kārtībā. Vēl šajā dienā Amatas novadā, autoceļa Nītaure – Līgatne 5.kilometrā, kāda “BMW” vadītāja uzbraukusi uz ceļa izskrējušam meža dzīvniekam. Bojāts transportlīdzeklis, bet, par laimi, cietušo personu nav. Amatas novadā svētdien, 22.martā, uz vietējās nozīmes autoceļa Zaubes pagastā notikusi divu automašīnu sadursme, cietušo nav, bojāts vien transportlīdzeklis.

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes vecākā speci­āliste Zane Vaskāne “Druvai” paskaidroja, ka pašreizējā statistika neliecina, ka ārkārtējās situācijas apstākļos satiksmes drošību mazāk kontrolēs. “Tas nenozīmē, ka var ko vairāk atļauties uz ceļa, jo, sak, tagad mazāk pārbaudīs. Taču cilvēku un līdz ar to arī mašīnu ielās tiešām ir mazāk,” teic policijas pārstāve.

Šķiet, jaunā koronavīrusa izplatības ierobežošanas kampaņa “Paliec mājās!” pozitīvi ietekmējusi arī situāciju ar auto vadīšanu dzērumā . Pagājušajā nedēļā visā Vidzemē alkohola reibumā pieķerti vien septiņi transportlīdzekļu vadītāji, no tiem trīs – Cēsu iecirkņa apkalpojamajā teritorijā. Pirmdien Priekuļu pagastā no ceļa nobraukušajam automašīnas “Passat” vadītājam izelpā konstatētas 1,49 promiles, tajā pašā dienā Vecpiebalgā ceļu satiksmē piedalījās “Audi” vadītājs, būdams 0,8 promiļu reibumā. Visbeidzot svētdien, 22.martā, Amatas novadā pieķerts šoferis, kurš, varbūt mēģinot kliedēt ārkārtējās situācijas spriedzi, bija 2,39 promiļu reibumā.