Truškopību vērts attīstīt

Mīļš un pūkains. Jaunpiebaldziete Daiga Dene audzē trušus un zina Lieldienu noslēpumus. Foto: Sarmīte Feldmane Jaunpiebaldziete Daiga Dene audzē trušus un zina Lieldienu noslēpumus.

Jaunpiebalgas pagasta “Kalna Skanuļos” Lieldienu laiks ir sparīgs. Vismaz tā domā saimnieces Daigas Denes piecgadīgā meita Katrīna. Trušu saime droši vien sadarbībā ar vistām gādā, lai bērniem būtu pārsteigumi.

Kūtiņā truši uzmanīgi vēro katru ienācēju. Trušu mammas steidzina mazos paslēpties. Patlaban “Kalna Skanuļos” ir ap 60 dažāda vecuma garaušu.

“Būtu vairāk, ja vien ne pagājušais gads, truši slimoja. Bija pāri par simtu, vairāk nekā 30 bija vienkārši jānoraksta,” stāsta Daiga un piebilst, ka saimniecībā piecu gadu laikā nekas tāds nebija piedzīvots. “Kritiens bija pamatīgs. Trušus pati potēju. Kūtī ir sauss, būdas arī. Vasara bija gan bija mitra, bet ne karsta. Truši saslima ar miksomatozi, kaut bija vakcinēti,” saka saimniece. Viņa interesējās saimniecībās, kur audzē vairāk trušu, un arī to saimnieki atzinuši, ka diemžēl dzīvnieki slimo. Vainota tika vakcīna, kas bijusi nekvalitatīva. Savukārt vairāki truši, kurus nebija pagūts vakcinēt, nesaslima.

“Tā notiek, ar to jārēķinās. Šoziem garaušu ir mazāk, bet rudenī jau atkal būs simts,” pārliecināta Daiga un uzsver, ka pieredze gūta jau no bērnības, jo vecāki vienmēr turējuši trušus. Jaunpiebaldziete mēģinājusi audzēt Kalifornijas trušus, bet tomēr atteikusies, jo vaisliniecēm bija mazi metieni, ja audzē gaļai, tad tas nav izdevīgi. Viņa pārliecinājusies, ka visizturīgākie un veselīgākie ir jaukteņi. Nesen viena trušu mamma atvesta no Straupes, tēvs no Rankas. Saimniece atzīst, ka izdevīgāk ir mainīties, bet izstādēs šķirnes truši ir dārgi.

“Pieprasījums ir. Un arī pašiem mājās vienmēr ir gaļa. Ir tādi, kuri ņem daudz trusēnu. Ko tālāk dara, nezinu. Man bija doma vest uz kautuvi Zaubē, bet ceļš un pakalpojums iznāk pārāk dārgs. Ja vienā reizē vestu vairākus desmitus, droši vien būtu vērts,” spriež Daiga un piebilst, ka truši sevi atpelna, bet, lai gūtu peļņu, ganāmpulkam jābūt lielākam.

“Kalna Skanuļu” trušu saimei tiek doti graudi, siens un viss, kas izaug dārzā – burkāni, kāposti, lapas. Tieši viņiem tiek audzēta kukurūza, kas rudenī ļoti garšo. Tagad kārums ir egļu zari. “Šoziem vajadzēja vitamīnus, jo pēc pagājušās vasaras daudzi bija novājināti. Mammām un mazajiem nedaudz tiek arī kombinētā lopbarība,” pastāsta saimniece un uzsver: “Man nav bioloģiskā saim­niecība, bet saimniekoju bioloģiski. Pārāk daudz jāiegulda, lai iegūtu sertifikātus, atļaujas. Tas nav tā vērts.”

Jau vairākus gadus trušiem būri ir kūtī, nevis, kā pierasts, pagalmā. Tā drošāk, jo nav jāuztraucas par meža zvēriem. Arī ziemā un agrā pavasarī nav jāuztraucas, ka tikko dzimušie trusēni varētu nosalt.

Būdas ir pašu meistarotas, Daiga atzīst, ka nākamajās vairāk jāliek siets, lai trušiem būtu gaišāka dzīve. Pirms pāris gadiem Daiga kā jaunā zemniece mēģināja piesaistīt finansējumu, lai iegādātos trušiem būdas, kā arī turpat kūtī iekārtotu kautuvi. To izdarīt nebūtu sarežģīti, jo kūtī ir ūdens un kanalizācija. Viņas pieteikums netika atbalstīts.

“Visa bija par maz – zemes, trušu. Lai gan jau tad bija pussimts,“ pārdomās dalās Daiga Dene un piebilst, ka Jaunpiebalgā zeme ir deficīts. Tā kā kaimiņos ir mammas saimniecība, netālu saimnieko brālis, viņai nav problēmu ar siena sagādi.

Daži truši ir daudzās lauku mājās, bet lielu trušu saimniecību ir maz. Daiga atzīst, domājot par trušu audzēšanu, mīļums jāaizmirst. “Varbūt tāpēc neizveidojas lielākas saimniecības, ka saimnieki pārāk iemīļo trušus, bērniem tie ļoti patīk. Esmu tam tikusi pāri, bija man trusene, kurai devu mūža maizi. Pret mammām esmu barga – sešiem septiņiem trusēniem metienā jābūt, ja mazāk, vairs neturu. Jāpērk kombinētā lopbarība, tas ir dārgi un neatmaksājas,” stāsta jaunpiebaldziete.

Daiga Dene atzīst, ka iesākto noteikti turpinās. Kūtiņā vietas pietiek, un tās otrā daļā dzīvo vistas. Dažādu krāsu, šķirņu. Pamazām vien veidojas vistu ganāmpulks. “Pēc lauku olām pieprasījums pieaug. Vistu saime kļūst lielāka, ceru, ka šovasar būs daudz cālīšu. Man patīk, ka ir dažādas vistas, arī olas dažādā krāsā,” saka Daiga un atzīst, ka gan ar truškopību, gan putnkopību, ja ganāmpulks nav skaitāms daudzos simtos, var nodarboties, arī strādājot citu darbu.

Lieldienās “Kalna Skanuļos” dažu pavasari, garām skrienot, zaķis bija noslēpis olas pie trušiem būdā. “Laukos viss ir vienkārši,” smej jaunpiebaldziete Daiga Dene.