Trešdien varēs sākt balsot EP vēlēšanās

Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas Latvijā notiks sestdienā, 2019. gada 25. maijā.

Tiesības piedalīties ir Latvijas pilsoņiem un citu ES dalībvalstu pilsoņiem, kuri uzturas mūsu valstī, ir reģistrēti Latvijas Iedzīvotāju reģistrā un Latvijas Vēlētāju reģistrā. Lai piedalītos vēlēšanās, vēlētājam vēlēšanu dienā jābūt vismaz 18 gadus vecam.

EP vēlēšanās lieto iepriekš izveidotus vēlētāju sarakstus. Katrs vēlētājs ir reģistrēts noteiktā iecirknī, kurā vēlēšanu dienā jābalso. Latvijas pilsoņi Vēlētāju reģistrā tiek iekļauti automātiski reģistrētajai dzīvesvietai atbilstošajā iecirknī.

Vēlēšanu dienā, sestdien, 25.maijā, iecirkņi strādās no plkst. 7. līdz 20.

Bet ir iespēja balsot jau trīs dienas pirms vēlēšanu dienas dažas stundas dienā: trešdien, 22. maijā: no plkst. 17 līdz 20, ceturt­dien, 23. maijā, no plkst. 9 līdz 12 un 24. maijā no plkst. 10 līdz 16. Strādās visi vēlēšanu iecirkņi Latvijā, un visiem ir vienāds darba laiks.

Iepriekšējās balsošanas dienās– 22., 23., 24.maijā – iespējams balsot savā vai citā vēlēšanu iecirknī Latvijā. Balsojot citā iecirknī, jārēķinās ar ilgāku laiku, kas būs jāpavada iecirknī, jo iecirkņa darbinieks pirms balsošanas materiālu izsniegšanas sazināsies ar iecirkni, kurā vēlētājs ir reģistrēts, lai pārliecinātos, ka vēlētājs jau nav nobalsojis. Mēģinot balsot citā iecirknī, problēmas var būt tad, ja ir pārrāvumi interneta darbībā.

Vēlēšanu dienā, 25.maijā, varēs balsot tikai savā reģistrētajā iecirknī. Tāpat kā ikvienās vēlēšanās balsot varēs arī savā atrašanās vietā, ja veselības stāvokļa dēļ nav iespējams nokļūt iecirknī. Mājās var balsot arī slimnieku kopēji. Iecirkņa vēlēšanu komisijai jāiesniedz iesniegums, un tās locekļi ieradīsies atrašanās vietā.

Balsojot jāuzrāda pase vai personas apliecība (eID). ID karte kā dokuments EP vēlēšanās ir derīgs, jo vēlētājs ir reģistrēts konkrētā iecirknī.