Treniņa laikā skalda malku

Neierasts treniņš. Cēsu Sporta skolas audzēkņi, kuri trenējas lodes grūšanā un diska mešanā, trenera Māra Urtāna vadībā savā treniņprocesā iekļāvuši arī malkas skaldīšanu un ir gatavi izpalīdzēt cilvēkiem, kuriem tas vairs nav pa spēkam. Foto: no albuma Cēsu Sporta skolas audzēkņi, kuri trenējas lodes grūšanā un diska mešanā, trenera Māra Urtāna vadībā savā treniņprocesā iekļāvuši arī malkas skaldīšanu un ir gatavi izpalīdzēt cilvēkiem, kuriem tas vairs nav pa spēkam.

Savdabīgu piedāvājumu izteikuši Cēsu Sporta skolas audzēkņi, kuri trenera Māra Urtāna vadībā trenējas lodes grūšanā un diska mešanā. Viņi gatavi doties palīgā cilvēkiem saskaldīt malku.

Savā facebook kontā jaunie sportisti raksta: “Cēsu Vieglatlē­tikas kluba un Cēsu Sporta skolas lodes grūdēju un diska metēju grupa ir gatava darīt. Lai attīstītu noteiktas fiziskās īpašības, treniņu metodes var būt dažādas. Ātrumspēka attīstīšanā viena no šādām metodēm ir malkas skaldīšana. Ja zini kādu, kam noderētu mūsu palīdzība, raksti mums. Mēs ierodamies ar savu inventāru, skaldām trīs četras stundas. Protams, priekšroku dodam cilvēkiem ar kustību traucējumiem, pensionāriem. Viss, kas mums ir vajadzīgs, ir Jūsu sazāģētā malka.”

Pirmais malkas skaldīšanas treniņš jau aizvadīts, jaunieši trenera vadībā atsaucās pensionāres Ainas Lomašonokas aicinājumam. Viņa “Druvai” atzina, ka palīdzība bijusi gluži kā debesu dāvana: “Meita pavēstīja, ka treneris feisbukā ielicis šādu aicinājumu, es viņiem uzrakstīju, un skaldītāju brigāde bija klāt! Ieradās ar saviem cirvjiem un būtiski atviegloja mūsu rudens darbu. Bijām paņēmuši visu kravu malkas, bet sapratām, ka šajā rudenī laikam saviem spēkiem galā netiksim, bet sportisti – viens un divi – visu ātri saskaldīja. Bija arī meitenes, domāju, ko gan viņas varēs, bet turēja līdzi puišiem, veicās ļoti ātri. Visi smaidīgi, optimistiski, varēja redzēt, ka tas nav kāds piespiedu pienākums, strādāja ar prieku. Treneris visiem pa priekšu, kā viņš teica, esot no laukiem, malkas skaldīšana esot ierasts darbs. Viņi bija ar mieru arī sakrāmēt, bet man vīrs mīl perfekti to izdarīt, viņam sava kārtība, tāpēc to izdarīsim paši. Tūlīt ķersimies klāt, kamēr laika apstākļi atļauj. Vislielākais paldies šiem brīnišķīgajiem jauniešiem!”

Māris Urtāns pastāstīja, ka pats savulaik, trenējoties lodes grūšanā, malkas skaldīšanu izmantojis treniņu procesa dažādošanai. Tagad to cenšoties iedot arī saviem audzēkņiem, šādi treniņi lieti noderot fiziskajai sagatavotībai, īpaši, ja skalda vairākas stundas no vietas.

“Šoruden ieliku malkas skaldīšanu treniņu plānā, un jauniešiem šis piedāvājums bija jāpieņem,” smejot saka treneris. “Jau­tājums bija par meitenēm, vai to varēs, bet viņas bija ar mieru. Pirmais treniņš parādīja, ka jaunieši šo darbu prot, kādam sanāca labāk, dažam prasmes varbūt jāuzlabo, bet visi godam strādāja,” stāstīja M. Urtāns.

Jautāts, kā malkas skaldītāji jutušies nākamajā dienā, jo šī tomēr neierasta darbība, treneris sacīja, ka nekādu problēmu neesot: “Viņiem ikdienā treniņu programma ir ļoti daudzveidīga, tiek strādāts ar visām muskuļu grupām, tāpēc arī nekādas blaknes nebija. Malkas skaldīšana vairāk trenē izturību, jo strādājam trīs četras stundas. Varēja redzēt, ka kādam uz beigām bija grūtāk, bet visi godam izturēja. Svarīgi arī apgūt pareizo skaldīšanas tehniku, lai bluķis īstajā augstumā, un citas nianses.”

Lai arī aicinājums pieteikties palīdzībai tika izsludināts jau pirms laika, atsaucība pagaidām esot pārsteidzoši maza, atzīst treneris. Ar malkas skaldīšanu sportisti var palīdzēt cēsniekiem, bet pašlaik vairāk interesentu neesot, saņemts gan viens pieteikums no cilvēkiem, kas dzīvo ārpus pilsētas.

“Es domāju, ka būs liela interese, mums nāksies vērtēt, kam varam palīdzēt, kā labāk salikt grafiku, bet izrādās – nekā,” saka treneris, piebilstot, ka, iespējams, nelielā interese saistīta ar to, ka šāda palīdzība vajadzīga cilvēkiem gados, kuriem nav datoru, kuri nav feisbuka lietotāji. M. Urtāns gan norāda, ka feisbukā ar viņu piedāvājumu dalījušies 380 cilvēki, tātad informācija ir aizgājusi un gan jau ar to būšot padalījušies arī mutiski.

“Šobrīd esam plānojuši šādus treniņus ar malkas skaldīšanu rīkot šajā un nākamajā sestdienā, varbūt vēl vienā, bet to noteiks sacensību plāns, kas pagaidām nav zināms. Ja kādam vajadzīga mūsu palīdzība malkas skaldīšanā, esam gatavi jau šajā sestdienā ierasties un strādāt,” saka M. Urtāns.