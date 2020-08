Trenera un audzēkņu panākumi

Gatavs 37. medaļai. Cēsu Sporta skolas treneris Māris Urtāns kārtējo reizi apliecināja, ka lodes grūšanas sektorā Latvijā vēl nav izaudzis sportists, kurš viņu pārspētu. Foto: Guntis Bērziņš Cēsu Sporta skolas treneris Māris Urtāns kārtējo reizi apliecināja, ka lodes grūšanas sektorā Latvijā vēl nav izaudzis sportists, kurš viņu pārspētu.

Latvijas vieglatlētikas čempionāti stadionā noslēdzās ar vadošo sportistu cīkstēšanos, uz starta skrejceļā un sektoros stājās U23 un pieaugušie. Lai arī pārstāvniecība no Cēsu Sporta skolas šoreiz nebija tik plaša kā čempionātā jaunākās vecuma grupās, toties gūti ļoti labi panākumi.

Divas medaļas diska mešanā mājās pārveda Aleksandrs Vol­kovs, kurš uzrādīja rezultātu 44,75m. Pieaugušo konkurencē tas viņam deva bronzas medaļu, bet U23 grupā – čempiona titulu.

Pavisam nedaudz līdz čempiones titulam diska mešanā pietrūka Vinetai Krūmiņai. Jau pirmajā mēģinājumā, uzrādot rezultātu 44,76m, viņa pieteica pretenzijas uz uzvaru, un līdz pat pēdējai metienu sērijai konkurentes nespēja pietuvoties. Bet tad Inga Miķel­sone-Leimane (Jelgava) veica 45,70m tālu metienu, nobīdot Vinetu uz otro pozīciju. Cēs­niecei bija iespējas atbildēt, taču rezultātu uzlabot neizdevās, un godam nopelnīta sudraba godalga pieaugušo konkurencē.

Šis ir jauns Vinetas personiskais rekords, šobrīd starp Eiropas U18 vecuma diska metējām viņa rangā ierindojas 13. vietā.

Šoreiz treneris M. Urtāns ne tikai brauca līdzi saviem sportistiem, lai dotu padomus, bet arī pats devās lodes grūšanas sektorā. No sešiem mēģinājumiem ieskaitīti pieci, visi tālāk par 15 metriem, rezultātā viņam čempiona tituls ar rezultātu 15,72m. Jāat­zīmē, ka šī viņam bija jau 37. zelta medaļa Latvijas čempionātos!

Pats čempions neslēpj, ka šī bijusi lielākā avantūra viņa karjerā: “Gandrīz piecus mēnešus visu biju nolicis malā, pat uz svaru zāli nebiju gājis. Divas nedēļas pirms čempionāta iedomājos, ka varbūt tomēr. Paskatījos, kāds ir sezonas labākais rezultāts Latvijā un sapratu, ka varu konkurēt. Man ir vēl kāds liels pluss – sacensību pieredze. Konkurenti arī nedaudz sabītos, redzot mani sektorā. Bet pēdējos 20 gados šī Latvijā bija sīvākā cīņa lodes grūšanas sektorā.”

Par cīņas sīvumu liecina samērā līdzvērtīgie rezultāti: otrās vietas ieguvēja rezultāts 15,33m, trešās – 15,04, ceturtās – 15 m. M. Urtāns atzīst, ka viņš startē tikai sportiska azarta pēc, jo viņam nekas vairs sektorā nav jāpierāda. Šis rezultāts (15,72m) gan tālu no viņa labākajiem panākumiem (personiskais rekords 21,63m), bet, kā smejot saka sportists: “Es jau vairs neeju uz rezultātu, bet uz konkrētu vietu”. Turklāt spēcīga konkurence liek citiem sportistiem vairāk censties, neļauj ieslīgt pašapmierinātībā.

Jautāts, vai startēs līdz 40. god­algai, M. Urtāns saka, ka viss atkarīgs no konkurentiem. Ja kāds apsteigs, likšot sportiskajai karjerai punktu. Iespējams, jāgaida līdz pats izaudzinās to, kurš pārspēs treneri. Viņš neslēpj, ka Cēsis varētu būt viens no mešanas disciplīnu centriem valstī, kur augt jauniem talantiem: “Redzam, ka ir labi rezultāti, mums ir divi pieaugušo izlases dalībnieki – Vineta un Aleksandrs, kas ļoti sen Cēsīm nav bijis. Viss prasa laiku, pacietību un darbu, bet redzam, ka viss ir sasniedzams.

Ar Aleksandru esam vienojušies, ka viņa prioritāte ir diska mešana, jo 20 gadi ir laiks, kad jāizdara izvēle, kam dot priekšroku – lodei vai diskam, un redzu, ka diskā viņam ir lielākas iespējas.

Man kā trenerim nav tik svarīga izcīnītā vieta, galvenais ir rezultāts. Šogad viņš jau raidījis disku pāri 50 metriem, ir jūtams progress, domāju, jau tagad viņam pa

spēkam 52 – 53 metri. Puisis ir mērķtiecīgs, tagad tikai jāiztur šie daži gadi pēc vidusskolas beigšanas, kas sportistiem ir liels pārbaudījuma laiks. Ja to izturēs, viss būs kārtībā, jo mešanas disciplīnās īstais laiks sākas no 25 – 26 gadiem. Šajās vieglatlētikas disciplīnās briedums ir ļoti svarīgs.

Vineta vēl startē abās disciplīnās, vēl nevar pateikt, kas labāk. Vienās sacensībās labāk padodas lode, citās – disks. Viņai vēl divi gadi junioru grupā, pēc tam varēs skatīties, kas īstais.”

Pirmo reizi Latvijas čempionātā pieaugušajiem startēja arī Jānis Gruzdiņš, diska mešanā ierindojoties sestajā vietā ar rezultātu 39,18m.

Aizvadītajā nedēļas nogalē Ogrē notika gada galvenās sacensības pieaugušo konkurencē – Prezidenta balva jeb Baltijas komandu čempionāts, kurā Latviju pārstāvēja Aleksandrs un Vineta. Vineta, kura starp diska metējām bija jaunākā dalībniece, uzrādīja otru labāko rezultātu karjerā 44,05 m, bet sāncenses tomēr bija pārākas.

Aleksandram neizdevās pietuvoties saviem labākajiem rezultātiem, bet pieredze starptautiskajās sacensībās būs noderīga turpmākajā sportiskajā izaugsmē.