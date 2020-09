LATVJU ZĪMES. Top video par Priekuļu novadu. Viens no fragmentiem tapa Priekuļu selekcijas laukos, kur vietējie iedzīvotāji un pašdarbības kolektīvi veidoja latvju rakstu zīmes. Foto: no albuma Top video par Priekuļu novadu. Viens no fragmentiem tapa Priekuļu selekcijas laukos, kur vietējie iedzīvotāji un pašdarbības kolektīvi veidoja latvju rakstu zīmes.

Ikviens Priekuļu novada iedzīvotājs bija aicināts piedalīties video sveiciena tapšanā, kopīgi veidojot īsfilmu par savu novadu.

Priekuļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Madara Ozoliņa stāstīja, ka iedzīvotāju atsaucība bija liela, tamdēļ skaistajos selekcijas laukos kopā ar amatiermākslas kolektīviem izdevās uzfilmēt brīnišķīgus video, kuros redzami dažādas paaudzes cilvēki, kas izveidojuši latvju zīmes: “Arī mums bija iespēja ar pacēlāju paskatīties, kā tas izskatās no augšas, un tas bija patiešām skaisti un atmiņā paliekoši. Esam ļoti pateicīgi ikvienam iedzīvotājam un kolektīvam, kas atbrauca! Arī mazie dejotāji, kas filmējās tautastērpos, bija pacietīgi, tāpat viņu vecāki. Visi bija iedvesmoti un pacilāti. Jau tagad, skatoties materiālus, redzam, ka gala variants būs brīnišķīgs. ”

Stāstot, kā radās ideja, Madara Ozoliņa skaidro, ka pirms novadu reformas ir vēlēšanās šādu paliekošu darbu paveikt, video iekļaujot visus novada pagastus – Priekuļus, Liepu, Mārsnēnus un Veselavu -, parādot, ar ko iedzīvotāji lepojas, kas cilvēkiem ir būtisks un novadā svarīgs: “Vi­deo scenārija autore ir Inga Cipe, ļoti radošām un oriģinālām idejām bagāts cilvēks, kuras brīnišķīgās ieceres varam īstenot,” pastāstīja M.Ozoliņa.

Arī Inga Cipe, Priekuļu pašvaldības Kultūras, izglītības, sporta un jaunatnes nodaļas vadītāja, teic paldies ikvienam, kas atsaucās aicinājumam pievienoties video filmēšanai: “Nav tik bieži uzaicinājumi, kad ātri jāmobilizējas, lai paspētu noķert saulainās dienas un iemūžinātu to skaistumu, kas mums ir apkārt, kas reizēm ikdienā ir tik pierasts, ka pat paskrienam tam garām. Tagad varam to parādīt no cita skatupunkta, kaut vai no putna lidojuma. Vēlējāmies sākt ar skaistajiem selekcijas laukiem, un prieks, ka mums visiem kopā izdevās šo burvību noķert.”

Inga Cipe atklāj, ka skice idejai tapusi jau pirms pāris gadiem, bet darbu dunā tam nav bijis laika pieķerties. Šis izrādījies piemērots brīdis, lai ieceri noslīpētu un sāktu realizēt: “Video taps vairākus mēnešus, jo vēlamies iekļaut dažādu paaudžu cilvēkus – no maziem bērniem, jauniešiem, vidējās paaudzes līdz senioriem – cauri četriem gadalaikiem dažādu paaudžu un gadalaiku skatījumā. Sākam ar vasaru un beidzam ar pavasari, kad viss sāk plaukt, sniegpulkstenīši sāk ziedēt.” Video iekļauti arī fragmenti no dažādiem novada pasākumiem un svētkiem. Video tiks papildināts ar fona mūziku un vizuāliem efektiem. Inga Cipe apliecina: “Pirmie video ir uzfilmēti, tagad solīti pa solītim iesim uz priekšu. Tā kā Priekuļu novada zīmols ir saulīte un saules pulkstenis, tad video moto arī ir tāds – visi dzīvojam zem vienas saules, vienā pasaulē.” Nākamais video tiks filmēts Liepā, taps rudens kadri, kad koku lapas iekrāsosies rudenīgākās krāsās .

Garākais uzfilmētais materiāls paredzēts pašiem novada iedzīvotājiem, savukārt īsākais – trīs minūšu- būs kā prezentācija sadarbības partneriem, viesiem, kā arī ciemkukulis , dodoties novadu pārstāvēt ārpus Latvijas robežām.