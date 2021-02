Top suņiem draudzīgs kempings

Vieta četrkājainajiem draugiem. Kempinga “Apaļkalns” īpašnieks Juris Leimanis pie suņu pastaigu un adžiliti treniņu laukuma, kas tapis ar programmas “LEADER” līdzfinansējumu. Foto: Jānis Gabrāns Kempinga “Apaļkalns” īpašnieks Juris Leimanis pie suņu pastaigu un adžiliti treniņu laukuma, kas tapis ar programmas “LEADER” līdzfinansējumu.

Biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība” Latvijas partnerību balvai “Dižprojekts 2020” izvirzījusi projektu “Suņu pastaigu un adžiliti treniņu laukuma izveide Raiskumā”, ko īstenojis kempings “Apaļkalns”.

Konkursa mērķis ir popularizēt unikālas reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas ar “LEADER” pieeju un saņēmušas Eiropas līdzfinansējumu.

Kempinga “Apaļkalns” īpašnieks Juris Leimanis stāsta, ka šis ir jau trešais projekts, ko viņš īstenojis ar “LEADER” atbalstu, iepriekš izbūvēts mini golfa laukums, izveidots bērnu rotaļlaukums. Viss tiek darīts, lai kempinga apmeklētājiem piedāvātu iespējami plašākas atpūtas iespējas.

“Suņu laukuma izveidei bija trīs pamudinājumi,” atklāj J. Leimanis. “Pirmkārt, lai ceļotājiem, kuri atbrauks ar suņiem, un tādu viesu ir arvien vairāk, būtu droša, nožogota teritorija, kur ļaut mīluļiem izskrieties. Otr­kārt, laukums atvērts arī vietējiem, kuri vēlas dresēt savus suņus. Ja kādreiz likās, ka laukos sunim nekādu apmācību nevajag, lai skrien savā nodabā, tagad tas arvien vairāk mainās. Treš­kārt, šī ir pašvaldības zeme, bija tāds neizmantots purvains gabals, pašvaldība man izīrēja teritoriju, es to labiekārtoju.”

Projekta kopējās izmaksas ir nedaudz virs 18 tūkstošiem eiro, no kuriem 11 827,53 eiro ir Eiropas finansējums, pārējo daļu līdzfinansēja pats uzņēmējs. Projektā iegādāti specializētie šķēršļi, adžiliti treniņiem, labiekārtota laukuma teritorija atbilstoši suņu treniņu prasībām. Adžiliti ir viens no iecienītākajiem suņu sporta veidiem, kur saim­nieks vada suni pa šķēršļu trasi. Laukums iekārtots atbilstoši kinologu prasībām, radīta infrastruktūra jaunam pakalpojumam, ko var sniegt sadarbībā ar “Suņu skolām”.

Jautāts, vai pirmajā gadā laukumam bija piekrišana, J. Leimanis stāsta, ka ne tik daudz, kā domājis, laukumu izveidojot: “Te gan jāņem vērā, ka pagājušajā vasarā vīrusa izraisīto ierobežojumu dēļ ārzemju tūristu bija ļoti maz. Taču arī Latvijas tūristi bija priecīgi, ka var suni patrenēt uz šķēršļiem, dažs to darīja pirmo reizi. Domāju, izvēle bija pareiza, gan jau tūristu plūsma atsāksies un ārzemnieki novērtēs šo iespēju.”

Latvijas konkursa finālam šo projektu izvirzīja “Cēsu rajona lauku partnerība”, atzīstot to par savu pērnā gada “Dižprojektu”. Biedrības administratīvā vadītāja Daiga Rubene stāsta, ka projekts par labāko noteikts iekšējā balsojumā: “Nerīkojām sabiedrības aptauju. Biedrības padomei, kurā ir gan pašvaldību vadītāji, gan citi speciālisti, iesniedzām vērtēšanai trīs projektus, un kopā tika izvēlēts atbilstošākais. Kon­kursā ir nosacījums, ka projektam jābūt realizētam 2020.gadā, pandēmijas dēļ visas ieceres neizdevās īstenot, vairākiem projektiem iedeva pagarinājumu, tie nevarēja kvalificēties konkursiem.”

Biedrībā norāda, ka suņu pastaigu un adžiliti treniņu laukuma izveide rada jaunu tūrisma plūsmu veicinošu rīku un dod vietējiem iedzīvotājiem trenēt suni, apgūt jaunas prasmes, sportiski pavadīt brīvo laiku, veicinot mājdzīvnieku labturību.

Lai sasniegtu plašāku mērķauditoriju, informācija par katru “Dižprojekta 2020” nominantu publicēta Latvijas Lauku foruma mājaslapā un sociālajos tīklos. Visu šo nedēļu cilvēkiem ir iespēja nobalsot par tīkamāko projektu. Kopumā titulam “Diž­projekts 2020” valstī saņemti 29 pieteikumi. Galvenā nominācija tiks piešķirta, balstoties uz partnerību, ekspertu un sabiedrības balsojumu.

Konkursa rīkotāji norāda, ka galvenā nav projektu sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto, sabiedrības informēšana, iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai.

Kempings “Apaļkalns” jau gadiem soli pa solim virzījies uz priekšu, piedāvājot arvien jaunas atpūtas iespējas. J. Leimanis atzīst, ka ziemā, kad kempings apmeklētājiem slēgts, ir īstais laiks darboties piedāvājuma uzlabošanai, jo vasarā, kad ierodas viesi, tam neatliek laika. Tagad tiek pabeigti darbi slēgtajā nojumē, kur būs ēdināšanas zona, tiek darīts cits nepieciešamais, lai kempings būtu arvien saistošāks viesiem. Iecerēts arī turpināt veidot piedāvājumu suņu labturībai. J. Leimanis norāda, ka rūpes par apmeklētāju četrkājainajiem draugiem turpināsies: “Ir doma, ka varētu ierīkot suņiem dušas. Varbūt mums tas šķiet nesaprotami, bet ārzemju kempingos daudzviet tās ir. Ja ceļojums ir vairākas nedēļas, pat mēnešus, arī suni nepieciešams kopt un duša vajadzīga.”