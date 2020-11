Top seno recepšu pavārgrāmata

Būs garda putra. Lai izzinātu sava novada zemnieku ēšanas paradumus, Inta Zaksa vāra putru, ko katram būs iespēja pagaršot. Foto: no albuma Lai izzinātu sava novada zemnieku ēšanas paradumus, Inta Zaksa vāra putru, ko katram būs iespēja pagaršot.

Lai saglabātu ēdienu gatavošanas tradīcijas arī nākamajām paaudzēm, Priekuļu novadā ikvienam līdz gada beigām ir iespēja iesniegt 19.-20.gadsimtā novadā pazīstamu ēdienu receptes un stāstus par sava laika ēšanas tradīcijām. Interesantākās receptes tiks apkopotas grāmatā.

Priekuļu novada pašvaldības tūrisma darba organizatore Santa Vaišļa teic, ka sākotnēji recepšu iesniegšanas datums bija oktobris, bet, tā kā netika saņemts daudz recepšu, to var vēl izdarīt. “Esam saņēmuši nedaudz vairāk par desmit receptēm. Bet arī no tām izraugāmies iespējami senāku laiku. Iesniegtās receptes ir dažādas, vairākums ir par pankūku un vafeļu cepšanu, ļoti maz ir patiešām senlaicīgo recepšu. Ir vairākas maizes izstrādājumu receptes, un no senākajām pieminamas cūku asins pankūkas, ūdens klinģeri. Interesantas ir arī receptes no E.Veidenbauma muzeja krājumiem, piemēram, zīļu kafija, knapsieriņi,” stāsta S.Vaišļa.

Ideja par šādu grāmatas radās, domājot par draudzīgu vides veidošanu saieta vietā ģimenēm, par dažādām nodarbēm, lai stiprinātu ģimenes vērtību apzināšanos un veicinātu līdzdalību. Santa Vaišļa skaidro: “Netālu no E.Veiden­bauma muzeja ir izbūvēta lapene ar pavarda vietu, soliem un galdiem. Te var rīkot ģimeniskus pasākumus, gatavot ēdienu brīvā dabā. Esam pārliecinājušies, ka daudzas ģimenes jau ir aizmirsušas senču tradīcijas.”

Nedēļas nogalē “Kalāčos” bija paredzēts pasākums, tas, protams, nenotika. Tā vietā tiks izstrādāts video materiāls, kura filmēšana norisināsies muzejā. “Vēlamies ar video prezentāciju vairāk iesaistīt novadniekus, kā arī izglītot par ēst gatavošanas kultūru un tradīcijām, lai iedvesmotu mūsdienu virtuvēs pamēģināt aizmirstas garšas un senas receptes. Kopā ar raidījuma “Gata­vo dabā” vadītāju Renāru Pur­mali, E. Veidenbauma memoriālā muzeja vadītāju Andru Ķīsi un darbinieci Baibu Rozi tiek izveidots informatīvs materiāls, kā pagatavot kaut ko garšīgu pēc iesūtītajām receptēm,” saka S.Vaiš­ļa.