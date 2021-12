Top dāvanas Cēsu pansionātam

Pašu darīts. Pasniedzēja Dana Tarasova (no kreisās) un studente Bella Pundure gatavo Ziemassvētku kartītes, kas pirms svētkiem kopā ar pārējām dāvanām tiks nogādātas Cēsu pansionātā. Foto: no albuma Pasniedzēja Dana Tarasova (no kreisās) un studente Bella Pundure gatavo Ziemassvētku kartītes, kas pirms svētkiem kopā ar pārējām dāvanām tiks nogādātas Cēsu pansionātā.

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma studenti, pedagogi un darbinieki laiku pirms Ziemassvētkiem velta ne tikai mācībām, bet arī kādai labdarības akcijai, gatavojot dāvanas Cēsu pansionāta senioriem.

Idejas autore, tehnikuma direktora vietniece sporta, kultūrizglītības un audzināšanas jomā Laura Freiberga stāsta, ka savulaik tāda labdarības akcija rīkota, bet pēdējos gados kopīga dāvanu gatavošana nav īstenota, nu vēlējušies tradīciju atkal iedzīvināt: “Sazinājos ar pansionāta direktori, viņa bija priecīga par mūsu ieceri, jo, ņemot vērā epidemioloģiskos ierobežojumus, pansionāta iemītnieki esot piemirsti. Pirms pandēmijas daudzu skolu audzēkņi priecēja pansionāta iemītniekus ar Ziemassvētku priekšnesumiem, tagad, kad to nedrīkst, arī dāvanu maiss esot krietni tukšs, bet cilvēki tik ļoti tās gaidot. Tāpēc izsludinājām akciju visā tehnikumā, un esmu gandarīta par lielo interesi gan no studentiem, gan pedagogiem, gan tehniskajiem darbiniekiem.”

Dāvanu gatavošanā dota brīva izvēle, nav kāda ierobežojuma, var būt gan mammas marinētie gurķi, gan omes adītās zeķes vai cimdi, jebkas. Tā ir katra pedagoga, darbinieka, katras grupas audzēkņu izvēle, kā darīt: vai gatavo paši, vai samet naudu un nopērk dāvanas, vai rod kādu citu risinājumu. Pansionāts vēlējies, lai dāvanām pievieno apsveikumu, un dažu grupu audzēkņi īpašās svētku kartītes gatavo paši.

“Atzīšos, esmu patīkami pār­steigta par atsaucību,” saka L. Freiberga. “Iebildumu nebija, tikai atbalsts idejai. Visi gatavi iesaistīties, neizskanēja neviens jautājums, kāpēc to vajag, ir tikai jautājumi, ko likt dāvanās, cik daudz. Daži interesējas, cik iemītnieku pansionātā, acīmredzot domā par to, lai katram tiktu kāda dāvaniņa. Zinu, ka ir puišu grupas, kuri cepšot piparkūkas, ko likt dāvanā. Ļoti ceru, ka mūsu dāvanu maiss būs krietni liels, bet to redzēsim nākamās nedēļas nogalē.”

Stāstot par labdarības akcijas pievienoto vērtību, L. Freiberga uzsver, ka šajā laikā tā ļoti vajadzīga, lai cilvēki padomātu par ko citu, ne tikai par kovidu vai vakcināciju: “Katrs taču Ziemas­svētkos gribam saņemt dāvanas, tāpēc ir tikai saprotami, ka dāvinām arī citiem. Īpaši tiem, kuriem varbūt nav neviena, kas kaut ko ieliktu svētku vecīša maisiņā. Cenšamies studentiem audzināt pilsonisko iesaistīšanos. Varam jau par to klasē pie tāfeles skaisti runāt, bet daudz būtiskāk ir iesaistīt jauniešus reālā darbībā, reālos sabiedriskajos procesos. Ja jaunietis būs pielicis roku, devis savu ieguldījumu, kaut kas no tā paliks arī viņā pašā.”

Trešā kursa audzēkne Bella Pundure, kura apgūst mēbeļu dizainu, kopā ar kursa biedriem iesaistījās apsveikuma kartīšu izgatavošanā. Bella stāsta, ka viņai patīk iepriecināt citus: “Manu­prāt, šādas akcijas varētu rīkot arī biežāk, lai pansionāta cilvēkus iepriecinātu ne tikai Ziemassvētkos. Mūsu kursā visi darbojāmies ar lielu aizrautību, neviens neteica, ka to nedarīs, visi gribēja iesaistīties. Gatavot pašiem kartītes ir daudz labāk, nekā nopirkt jau gatavas. Tagad domājām, kāda tā izskatīsies, meklējām dzejolīšus, ko ierakstīt. Es no sevis vēl ierakstīju kādu īpašu vēlējumu, un pēc šī darba ir tāda jauka sajūta. Kā mums stāstīja, pansionāta iemītnieki kartītes ļoti novērtējot, tās netiekot ieliktas plauktā, bet vēl ilgi pēc svētkiem esot acu priekšā, tas mūsu darbam piešķīra vēl lielāku vērtību!”

Dāvanas Cēsu pansionātā plānots nogādāt 20.decembrī.