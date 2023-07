Toms Samauskis – divkārtējais Baltijas čempions

Čempions un treneris. Divkārtējais Baltijas čempions Toms Samauskis ar izcīnītajām zelta godalgām diska mešanā un lodes grūšanā un viņa treneris Māris Urtāns. Foto: no albuma Divkārtējais Baltijas čempions Toms Samauskis ar izcīnītajām zelta godalgām diska mešanā un lodes grūšanā un viņa treneris Māris Urtāns.

Ogres vieglatlētikas stadionā otrdien satikās Baltijas spēcīgākie U16 vieglatlēti, lai cīnītos par medaļām individuālajā vērtējumā, kā arī lai noskaidrotu spēcīgāko komandu kopvērtējumā.

Latvijas izlases sastāvā bija iekļauts arī Cēsu Sporta skolas audzēknis, trenera Māra Urtāna audzēknis Toms Samauskis, kurš startēja lodes grūšanā un diska mešanā. Latvijā viņš abās disciplīnās ir neapstrīdams līderis, jau rakstīts par viņa uzvarām valsts čempionātā, tagad viņš sevi apliecināja arī Baltijas mērogā.

Diska mešanā otrajā mēģinājumā Toms sasniedza rezultātu 57, 57 m, par vairāk nekā trim metriem labojot personīgo rekordu. Tas bija ļoti spēcīgs pieteikums uz uzvaru. Pārsniegt 57 m robežu izdevās vēl vienā mēģinājumā (57,03m), bet tikai viens no sāncenšiem spēja pārvarēt 50 m robežu. Tā T. Samauskim jau otro gadu pārliecinošs Baltijas čempiona tituls. Otrajā vietā Lietuvas sportists Otas Viliunas (50,33m), trešajā Uko Vali no Igaunijas (44,37 m).

Toma rezultāts 57,57m Latvijā U16 grupā ir pārliecinoši labākais šajā sezonā, viņš ir vienīgais, kurš spējis raidīt disku tālāk par 50 metriem. Jaunajam sportistam vērojama būtiska izaugsme. Ja stadiona sezonas atklāšanas sacensībās aprīļa sākumā viņš sasniedza 48,49 m, gandrīz katrās nākamajās disks lidoja arvien tālāk, līdz sasniegts augstvērtīgais rezultāts 57,57 m, kas par pusotru metru atpaliek no Latvijas rekorda U16 grupā.

Pēc dažām stundām Toms stājās lodes grūšanas sektorā. Arī šajā disciplīnā, raugoties no personīgajiem rekordiem, viņš bija favorīts. Pēc pirmā mēģinājuma viņam otrā vieta (14,05m), nedaudz atpaliekot no Lietuvas vienaudža Oskara Šleiniusa (14,34m). Otrajā mēģinājumā Toms raidīja lodi 16,51m tālu un pārņēma vadību. Šis rezultāts tikai par centimetru nesasniedz viņa personīgo rekordu, kas uzrādīts Latvijas čempionātā. Vēl vienā mēģinājumā izdevās pietuvoties šim rezultātam, lode piezemējās pie 16,43 m atzīmes, bet neviens no sāncenšiem nespēja radīt nopietnu konkurenci, un T. Samauskis kļuva par Baltijas čempionu arī šajā disciplīnā.

Jāmin arī, ka Latvijas vieglatlēti uzvarēja komandu vērtējumā.

Treneris M. Urtāns “Druvai” atzina, ka bijusi pārliecība par Toma uzvaru diska mešanā, bet lodes grūšanā gan šaubas: “Baltija tomēr nav Latvija, Igaunijā, Lietuvā ir ļoti spēcīgas mešanas tradīcijas.” T

Treneris gan uzreiz piebilst, ka šos panākumus svarīgi nostiprināt, apliecināt, tāpēc jau trešdien kopā ar Tomu un vēl dažiem audzēkņiem devās uz Tallinu, lai piedalītos sacensībās mešanas disciplīnās.

“Ar Baltijas čempionātu ofici­ālās sacensības U16 grupai ir beigušās, bet jūtu, ka Toms nav sevi pilnībā realizējis,” piebilda treneris. “Rezultāts 57,57 m diskā un 16,51m lodē ir labs, bet, kā saku, mazuma piegarša ir vienmēr! Varēja būt vēl labāk, jo iesildoties disks lidoja tālāk. Bet kopumā Toms ir malacis, sacensībās Ogrē atrada sevi, aicinot skatītājus aplaudēt pirms kārtējā mēģinājuma, kas man vienmēr ir traucējis. Viņš saka, ka tas palīdzot, redzēsim, kā viss izvērtīsies tālāk.

Patiesībā visi manējie jūtami uzlabojuši rezultātus, salīdzinot ar sezonas sākumu. Visi savās grupās tikuši izlasē, kas liecina, ka treniņu process bijis veiksmīgs, pareizi sakārtots,” priecīgs ir treneris Tomam ir pēdējais gads grupā, kad diska svars ir 1kg, bet lodes – 4kg. Nākamajā grupā būs 1,5 kg disks un 5kg lode. Lai arī liekas, ka atšķirība nav liela, tie tomēr ir zināmi izaicinājumi. “Svara palielinājums nozīmē, ka arī lode un disks ir lielāks, ar to jāsarod, dažiem tas rada problēmas. Bet pārmaiņas liek attīstīties, iet tālāk, neapstāties!” atzīst treneris.

Tikmēr mūsējo starti starptautiskās sacensībās turpinās. Šajās dienās Somijā notiek Eiropas čempionāts vieglatlētikā U23 grupā, kur Latviju diska mešanā pārstāv M. Urtāna audzēkne Vineta Krūmiņa.

Rīt, 15. jūlijā, Šauļos, Lietuvā, norisināsies Baltijas U18 komandu čempionāts, kurā Latviju pārstāvēs divi trenera Riharda Parandjuka audzēkņi: Elizabete Cīrule startēs 100 m barjerskrējienā un tāllēkšanā, bet Emīls Sandlers – Bomis startēs tāllēkšanā. Vēl izlasē Jēkabs Berkholcs (treneris M. Urtāns), kurš startēs diska mešanā.

Nākamajā nedēļā, 19. jūlijā, Pērnavā (Igaunija) norisināsies Baltijas U20 komandu čempionāts. Arī tajā uz starta izies mūsu novada atlēti. Lodes grūšanā un diska mešanā juniorēm startēs Luīze Geistarde (M. Urtāns), bet junioriem abās disciplīnās – Artūrs Ozols (M. Urtāns), savukārt 1500 m distancē par titulu cīnīsies Roberts Glazers (Austris Āboliņš).