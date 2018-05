Tīrumos un pagalmos paveiktais

Arī pilsētā. Tāpat kā laucinieki pavasari sagaida ar zemes darbiem, arī Cēsīs šonedēļ mazdārziņos pilsētnieki strādājuši veselām ģimenēm, tajā skaitā Miera, Viestura, Mārtiņa, Birzes, Vaives un citu ielu mazdārziņu apkaimēs. Foto: Marta Martinsone-Kaša Tāpat kā laucinieki pavasari sagaida ar zemes darbiem, arī Cēsīs šonedēļ mazdārziņos pilsētnieki strādājuši veselām ģimenēm, tajā skaitā Miera, Viestura, Mārtiņa, Birzes, Vaives un citu ielu mazdārziņu apkaimēs.

Šonedēļ dienas bijušas darbiem labvēlīgas daudzās lauku sētās un mazdārziņos, arī privātmāju pagalmos, kur ģimenes vienojušās vai nu bērnu rotaļu, vai basketbola laukuma izveidē.

Vaives pagasta saimnieks Ilmārs Eglīte no “Lejas – Indri­ņiem” teic, ka siltās dienas bijušas darbīgas – sasēti mieži, kvieši un zālāji: “Visu paguvām pirms negaisa, kas rībināja naktī uz svētdienu, taču zeme vēl mitra. Šur tur palika tukšas laukmalas, toties akmeņi nolasīti. Citus darbus vēl nesteidzam.”

Sarmīte Brūvere no biodinamiskās saimniecības “Jaunozoli” kopš aprīļa pirmajām dienām rosās pļavās, laukos, tīrumos. “Tā kā audzējam 800 staltbriežus, mūsu saimniecībā darbi uz lauka sākas ar cukurbiešu sēšanu. Lauks sagatavots, ilgāk vairs nav, ko gaidīt. Novircojām salvijas, siltumnīcā izpiķēti salāti, arī tomātiņi aug griezdamies. Darbi nebeidzas līdz ar žogu. Ir īstais laiks, lai dotos pļavās un vāktu tējas. Māl­lēpītes ievāktas, šonedēļ jāvāc tik vērtīgās nātres. Tas vācu jaunajā mēnesī, plūcu līdz to piektajai lapiņai, tad nātres saturēs vitamīnus un enerģiju līdz nākamajam pavasarim. Kārta arī ogulājiem un kociņiem. Skatos, ka pie pakša izslējušās strutenes. Tās tūlīt saplūkšu, sakapāšu un sametīšu spaiņa dibenā, apliešu ar trīs litriem verdoša ūdens, uzklāšu pāri dvieli un gaidīšu, lai atdziest. Pēc tam izvilkumam pieliešu auksto ūdeni, sapildīšu miglotājā un nomiglošu visus ogulājus, ābeles, ķiršus, bumbieres. Struteņu uzlējums ir lielisks līdzeklis augu aizsardzībai pret dažādiem kaitēkļiem.”

Arī Bernātu ģimene no Mār­snēnu pagasta “Vecklabiem” maija brīvdienās rosījusies pagalmā, krāmējot malku, rušinoties dārzā un spodrinot visus mājas pakšus: “Mums pavasaris sākas ar ģenerāltīrīšanu, vēl palikusi saimniecības ēka un garāža. Sakrā­mējām malku, sagatavojām dārzu sējai un stādīšanai. Esam apņēmušies izveidot augļu dārzu, interesējamies, kur iegādāties kociņus un ogulājus. Gribētu arī krūmmellenes un lielu zemeņu dobi. Kur un kā vislabāk – tie ir šī brīža jautājumi. No dažādiem avotiem uzzinām, kādas šķirnes augļi ir garšīgākie, kuri āboli vislielākie, kuras zemenes vissaldākās. Māja celta pilnībā no jauna.”

Vairākos pagalmos daudzviet saklausīta pirmās zāles pļaušana, uzraktas dobes, sakārtotas komposta kaudzes, īstenoti arī vērienīgi būvniecības darbi. Kārkliņu ģimene Vaives pagastā no koka veidojusi paštaisītu aktivitāšu centru mazākajām atvasēm. No dažādiem kokmateriāliem visu projektējis ģimenes galva. Tagad bērni var dzīvoties paaugstinātā koka namiņā ar kāpnēm un slidkalniņu. Konstrukcijā ir sija, kur drīz tiks iekārtas šūpoles.

Aktīvi brīvdienas pavadījusi Sloku ģimene no Priekuļu pagasta – nu sagatavots pamats basketbola laukumam pašu pagalmā. “Gatavojamies sportiskai vasarai!” iedvesmota komentē Dita Sloka. Dzīvesbiedrs Viesturs Slo­ka savulaik absolvējis Cēsu Sporta skolas basketbola nodaļu un regulāri ar draugiem spēlējot bumbu, kā arī piedaloties Lim­bažu un Smiltenes basketbola čempionātos. Viņš stāsta, ka plāns par savu laukumu tapis pērn, bet šopiektdien iecerēts darbus pabeigt, uzliekot bruģi un grozus. Tāpat Sloku ģimene paspējusi izveidot pamatu terasei atpūtas zonā pie pirtiņas.

Grāpju ģimene no Cēsīm, kurai pieder arī saimniecība Skujenē, aprīļa nogalē pie savas lauku mājas sagatavojusi tā sauktās hugl­kultur dobes. “Tādas veidojam jau vairākus gadus, un esmu pārliecinājusies par to ražību un atdevi,” apmierināta ar internetā nolūkotā eksperimenta lietderību ir Līva Grāpe. Viņa skaidro, ka dobes sagatavē – izraktajā bedrē ar zariem, salmiem, zāli – minerālvielu un citu vērtīgo elementu atdeve jūtama pat līdz 10 gadiem, jo šis pamata slānis labāk uztur barības vielu, siltuma un mitruma balansu. Pirms diviem gadiem eksperiments uzlabots, dobes aprīkojot ar koka apmalēm, kas gan apkopšanu padara ērtāku, gan arī samazina nezāļu iedzīvošanos. Šādās dobēs kartupeļi padevušies vareni, arī salāti labi jutušies. Šogad vietu radīs ne tikai redīsi un sīpoli, “uz salmiem” Līva grib izaudzēt arī zemenes.

No “Druvas” aptaujātajiem Cēsu apkaimes iedzīvotājiem brīvdienas un jauko pavasara laiku daudzi izmantojuši ģimeniskiem izbraucieniem un ekskursijām, dažiem pēc piedzīvojumiem un garajiem pārgājieniem nākamajā rītā jāatrod spēki. Arī ar bērnudārza vecuma bērnu aizrautīgu palīdzību šopavasar apdarīti sīki dārza darbi un dārziņos pat iestādīti ķirši, rozes un ērkšķrozes. Citi Cēsu apkaimē pauda apņēmību dārza darbiem veltīt šīs nedēļas nogales trīs brīvdienas.