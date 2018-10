Aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 69 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti deviņi nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, deviņi nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 18 nodarījumi pret īpašumu.

Aizvadītajā diennaktī Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā reģistrēti astoņi ceļu satiksmes negadījumi, kuros nav neviens cietušais. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies trīs automašīnas vadītāji. Noformēti 59 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 24 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

23.oktobrī Cēsu iecirkņa apkalpojamā teritorijā tika organizēti reidi, kuru ietvaros dažādās tirdzniecības vietās tika veiktas pārbaudes saistībā ar preču aprites noteikumu ievērošanu. Tika konstatēti četri pārkāpumi, trīs no tiem Cēsīs, viens – Liepas pagastā, kur nepilngadīgai personai tika pārdoti alkoholiski dzērieni un cigaretes. Visos gadījumos noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli.

Valsts policija atgādina, ka alkoholiskus dzērienus, enerģijas dzērienus, kā arī tabakas izstrādājumus ir aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, un šīs personas nedrīkst tos iegādāties. Lai pārliecinātos par personas vecumu, mazumtirgotāja pienākums ir pieprasīt, lai persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Personām vecumā no 18 līdz 25 gadiem, iegādājoties iepriekšminētās preces, ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu visos gadījumos neatkarīgi no tā, vai mazumtirgotājs to ir pieprasījis.

Aizvadītajā diennaktī reģistrēti trīs gadījumi, kad automašīnu vadītāji piedalījušies ceļu satiksmē būdami alkohola reibumā. Limbažos apturēta kāda automašīnas “Volvo” vadītāja ar 1,58 promiļu reibumu, Madonā “Ford” vadītājs pārkāpis noteikumus sēžoties pie stūres 2,03 promiļu smagā alkohola reibumā, savukārt Strenču novadā kāds vīrietis neatbildīgi pārvietojies ar “VW Polo” bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām un 2,79 promiļu reibumu. Visiem vadītājiem noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli.