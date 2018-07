Tīklos virs koku galotnēm

Jautrība garantēta. Par to pārliecinās arī Tīklu parka veidotājs Guntis Avotiņš un kaimiņu uzņēmuma “Zeithotel” pārstāve Liene Korņejeva. Foto: Marta Martinsone – Kaša Par to pārliecinās arī Tīklu parka veidotājs Guntis Avotiņš un kaimiņu uzņēmuma “Zeithotel” pārstāve Liene Korņejeva.

Līgatnē tapis unikāls Tīklu parks. Tas atrodas kokos četrus līdz deviņus metrus virs zemes. Cauri labirintiem virs koku galotnēm te var doties piedzīvojumā.

Svētdien Tīklu parks uzņems pirmos apmeklētājus. To izveidojis uzņēmums “Tiklu parki” un šīs jomas speciālists Guntis Avotiņš.

“Tīklu parks veidots no tīkliem, balstās uz trosēm un atsaitēm. Izveidoti 750 kvadrātmetri ar tiltiem, tuneļiem, laukumiem. Izejot 300 metru apli, katrā no sešiem laukumiem var veikt dažādus uzdevumus. Staigāšana pa tīkliem ir līdzīga kā, ejot pa batutu. Fiziski nav tik viegli, kā varbūt šķiet, skatoties no malas. Tikai te ir drošāk,” stāsta Guntis Avotiņš.

Viņš ar komandu Latvijā vairākās vietās ierīkojis līdzīgas aktīvās atpūtas vietas – Valmierā Sajūtu taku, Siguldā torni “Vells”, arī “Avārijas brigādes” parkā. Ideja Līgatnes Tīklu parkam aizņemta no Anglijas, kur līdzīgs uzbūvēts pirms pieciem gadiem. Baltijā tāds ir pirmais – veidots no izturīgiem tekstila tīkliem. Viss pašu projektēts, gatavots. Lai taptu parks, izmantots apmēram kilometrs tērauda trošu, apmēram 18 kilometri virvju un trīs tonnas tīklu. “Tas ir ļoti liels roku darbs. Četrus mēnešus ar rokām tika šūti tīkli, veidojot laukumus, tuneļus,” atklāj Guntis un ir gandarīts par paveikto un arī vietas izvēli.

Latvijā šīs ieceres īstenošanai apskatītas sešas vietas, bet par piemērotāko tika atzīta Līgatne. Arī pašvaldība atbalstīja. Novada domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins uzsver: “Tīklu parks te iederas un ir vēl viens piedāvājums tūristiem. Mierīgas pastaigas pa dabas takām, kultūrvēsturiskā centra iepazīšana un tad – pastaiga virs koku galotnēm. Ir prieks, ka uzņēmēji nāk ar idejām.” Tīklu parks ierīkots uz pašvaldības zemes, kuru uzņēmējs nomā.

Līdzās bijušajai ražotnei, kur savulaik gatavoja aizsargķiveres un kas tautā bija pazīstama kā kasku cehs uzkalniņā atradās pieci šķūnīši, sausā tualete un liela miskaste. “Vieta vispirms bija jāsakopj, tika aizvāktas vairākas tonnas atkritumu. Pašvaldība šajā darbā palīdzēja. Vietu noklājām ar šķeldu, un nekas neliecina, kā te vēl pirms pusgada izskatījās. Te ir lieli koki, kas piemēroti Tīklu parka ierīkošanai. Vērtīgie koki nav aizskarti. Viss, ko darījām, ir saskaņots ar Vides pārvaldi,” pastāsta G.Avotiņš.

Turpat līdzās Tīklu parkam bijušajā cehā arī ir liela rosība. Daudzus gadus neapsaimniekotā ēka pārtop. SIA “Zeit” te ierīko viesnīcu. “Būs viesnīca ar deviņiem numuriem, kafejnīca ar āra terasēm, koncertzāle, kurā būs ap simts vietām, divas semināru telpas, kas ikdienā kalpos arī kā nelielas izstāžu zāles, bērniem būs slēgtais rotaļu laukums zem jumta,” atklāj uzņēmuma pārstāve Liene Korņejeva un uzsver, ka komplekss ir sociāli atbildīgs, rotaļu laukumi, viesnīca, kafejnīca, koncertzāle un semināra telpas būs veidotas tā, lai pieejamas ikvienam cilvēkam, arī tiem, kam ir kādi kustību, redzes vai citādi ierobežojumi un te tiks gaidīts ikviens. Viesnīcai un Tīklu parkam veidojas ļoti laba sadarbība. “Ieeja Tīklu parkā ir no viesnīcas. Tā varēsim kontrolēt apmeklētāju plūsmu. Vienlaikus parkā atradīsies ne vairāk par 30 cilvēkiem. Viņus uzraudzīs instruktori, kuri izstāstīs, ko drīkst darīt, kā jāuzvedas,” pastāsta Tīklu parka saim­nieks un atgādina, ka apmeklējums noteikti jāpiesaka.

Guntis neslēpj, ka ideju ir daudz. Tiek domāts arī par atrakcijām uz zemes. “No tīkliem var ļoti daudz ko izgatavot. Arī šūpuļtīklus. Dažādas tīklu konstrukcijas ir drošākas nekā populārie batuti,” pārdomās dalās valmierietis, kurš apdomā iespēju kļūt par līgatnieti.

Viesnīcu “Zeithotel” plāno atvērt rudenī. “Līgatnē būs vēl viena sakopta, skaista vieta, kur varēs atpūsties ne tikai mūsu viesi, bet arī līgatnieši,” saka novada vadītājs A.Šteins.