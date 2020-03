Tikai Notāru dienās konsultācija bez maksas

Interese ir. Pie Cēsīs praktizējošās zvērinātās notāres Ivetas Ozoliņas konsultāciju pieraksts dažādos jautājumos ikdienā jau ir pilns, bet Notāru dienās vērojama izteiktāka interese par mantojuma jautājumiem. Foto: Marta Martinsone-Kaša Pie Cēsīs praktizējošās zvērinātās notāres Ivetas Ozoliņas konsultāciju pieraksts dažādos jautājumos ikdienā jau ir pilns, bet Notāru dienās vērojama izteiktāka interese par mantojuma jautājumiem.

Jau 15.reizi Latvijā norisinās Notāru dienas. Iedzīvotājiem visā Latvijā kādā sev aktuālā juridiskā jautājumā ir pieejamas bezmaksas konsultācijas.

Vēl šodien var paspēt gaisināt kādu neskaidrību, piemēram, kas saistīta ar nekustamo īpašumu vai kāda pilnvarojuma nepieciešamību. Vēsturiskā Cēsu rajona teritorijā patlaban vienīgā praktizējošā zvērinātā notāre Iveta Ozoliņa “Druvai” apliecināja, ka apkaimes iedzīvotāji labprāt izmanto šo pasākumu un pieraksts uz konsultācijām ir gandrīz pilns. Vairumā gadījumu cilvēki interesējas par mantošanas kārtību un ar testamenta sastādīšanu saistītajiem jautājumiem. “Līdz šim jautājumi galvenokārt bija par to, kam ir tiesības mantot likuma noteiktajā kārtībā, kas drīkst apstrīdēt mantojumu, kā sastādīt testamentu,” stāsta notāre, kura līdz pirmās dienas pusdienas laikam jau bija konsultējusi piecus interesentus. Divas no tikšanām arī noslēgušās, kad klienti izšķīrušies par sava jautājuma jau praktisku risinājumu un norunāts laiks, kad tiks kārtotas tālākas notariālās darbības.

Tiesa, pasākuma rīkotājs Latvijas Zvērinātu notāru padome šī gada informatīvajā kampaņā aicina sabiedrību aizdomāties par bērnu juridisko drošību un to, ka jebkura konflikta laikā tieši bērnu intereses ir pirmajā vietā. Taču I.Ozoliņa atzīst, ka individuālajās konsultācijās cilvēkiem tomēr visbūtiskāk ir noskaidrot tā brīža dzīves situācijai visaktuālāko tēmu, nevis uzklausīt centralizēti izvēlētu jautājumu loku.

Cēsīs kopš pērnā gada jūnija praktizējošā zvērinātā notāre gan dalās novērojumā, ka iepriekšējās prakses vietās – Smiltenē un Valkā – interese par bezmaksas konsultācijām bijusi vēl lielāka. Turpretī Cēsīs diendienā ir krietni vairāk darba – šķiet, ka iedzīvotāji jau ikdienā apzināti vairāk izzinājuši sev vajadzīgo, tādēļ, iespējams, mazāk atliek to, kuriem Notāru dienās būtu lielāka motivācija apmeklēt speciālistu.

“Druva” notāres birojā jau ap desmitiem rītā manīja gaidītāju rindu. Arī pusdienlaikā sastapa divus mūspuses iedzīvotājus. Ģirts Graudiņš teic, ka ikdienā nav vajadzības vērsties pēc padoma juridiskos jautājumos, jo arī pats ir ieguvis jurista izglītību. Vizīti Notāru dienās viņš izmanto, lai turpinātu iesākto darbu pie mantojuma lietas. Šī pati tēma aktuāla arī pensionārei Otīlijai Leitānei. Kundze “Druvai” norādīja, ka vēlas gūt skaidrību par nekustamo īpašumu jautājumiem, tostarp arī mantošanas procedūru. Viņa pastāstīja, ka pirms pāris gadiem jau apmeklējusi Notāru dienas Rīgā. “Ļoti pareizi, ka šāda iespēja ir, jo ne visi var pie informācijas tikt un ne visi var samaksāt par juridisku konsultāciju,” pārdomās dalās O.Leitāne, pastāstot, ka senioriem piekļuve specializētajai informācijai ir nudien ierobežota. Pēc iespējas viņa pati cenšoties reizumis bibliotēkā prasīt kādus materiālus par likumdošanu, bet nesalīdzināmi saprotamāk ir, ja to pastāsta speciālists klātienes sarunā.

Visticamāk, Notāru dienu rīkotāju labi iecerētā ierosme visefektīvāk darbojas tieši kā publisks pasākums. Cilvēki ierodas lielākās un mazākās kompānijās un ir gatavi uzklausīt informāciju, kas – vismaz pirmajā acumirklī – pat nešķiet dzīvei un ikdienai tik svarīga. Līdz ar to jādomā, ka galvaspilsētā, tirdzniecības centrā “Al­fa”, Notāru dienu sarīkojumā gan vairāk tiks runāts tieši par juridiskajiem aspektiem, kas saistīti ar bērnu drošību. Arī par to, kas ir nepieciešams, lai bērni būtu pilnībā juridiski nodrošināti dažādām neparedzamām situācijām, piemēram, ja vecāki šķiras. Vēl viens interesants šajā tēmā pieteiktais jautājums ir – kādiem dokumentiem jābūt ikviena bērna “juridiskajā albumā”. Lai gan tas nepierasti skan, tomēr notāri mudina pievērst uzmanību, lai vairāk vai mazāk paredzamās situ­ācijās būtu pieejami bērna labklājību atbalstoši dokumenti, to­starp, piemēram, nākotnes pilnvarojums, lai stundā “X” viņi nepaliktu bez aprūpes un iztikas līdzekļiem.

Tāpat konsultācijās tiek piedāvāts izzināt, ar ko jārēķinās, ja mantinieki ir bērni no vairākām laulībām. Konsultāciju var saņemt kādā no zvērināto notāru birojiem Vidzemē- Siguldā, Smilte­nē, Valmierā, Valkā, Limbažos, Madonā un Gulbenē -, vai arī līdz diviem dienā savus jautājumus uzdot zvērinātu notāru klientu portālā www.latvijasnotars.lv.