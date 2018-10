Tikai dabā var iepazīt dabu

Būs garšīgi! Brigita Puriņa pārliecina ģimeņu vīrus, kuri labprātāk iesaistījās zupas vārīšanā nekā citu ēdienu gatavošanā un ieinteresēti uzklausīja viņas padomus. Foto: Sarmīte Feldmane Brigita Puriņa pārliecina ģimeņu vīrus, kuri labprātāk iesaistījās zupas vārīšanā nekā citu ēdienu gatavošanā un ieinteresēti uzklausīja viņas padomus.

Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru “Daibe” vismaz pēc nosaukuma zina katrs vidzemnieks. Pavasarī tika atklāts Dabas un tehnoloģiju parks “Urda”, kur var uzzināt ne tikai visu par atkritumiem, to apsaimniekošanu, arī dabas daudzveidību, vides saudzēšanu, mūsdienu tehnoloģiju izmantošanu.

“Kad atbrauc skolēnu grupa vai darba kolektīvs, allaž tiek jautāts, kad var atbraukt ar ģimeni. Tādas iespējas katru dienu nav. Tā kā ir interese, sagatavojām piedāvājumu -reizi mēnesī sestdienā aicinām ģimenes, kurām tiek sagatavotas īpašas programmas,” stāsta “Urda” vadītāja Dace Lā­ce.

Aizvadītajā sestdienā ceļu uz Daibi mēroja ģimenes, lai vairākas stundas gan pavadītu dabā, staigājot pa dabas taku, gan kopā uzzinot ko jaunu par veselīgu ēdienu un tā pagatavošanu. “In­terese ir liela. Atbraukuši ap 30 cilvēki no Rīgas, Cēsīm, Val­mieras, kaimiņu novadiem,” gandarīta D.Lāce.

No Vaidavas uz pasākumu kopā ar bērniem Anci un Mārci atbraukusi Zane Māliņa. Arī vecmāmiņa Zinaida Supe ir kopā ar viņiem. “Bērni apmeklē bērnudārzu Jāņ­muižā, un tur bija informācija par ģimeņu pasākumu. Nolēmām braukt uz Daibi, nevis kādu gadatirgu,” stāsta Zinaida un piebilst, ka ikdienā jau uz mežu iet lasīt sēnes un ogas, bet pastaigā pa dabas taku ieraudzījusi daudz interesanta. Mārcis pastāsta, ka redzējis skudru pūzni un arī no koka izgatavoto skudru Urdu, un vāveri, salasītas zīles, un var izgatavot kādu zīļu cilvēciņu. “Dzīvojam laukos, bērniem vienmēr ir ārā, ko darīt. Cenšamies arī apmeklēt pasākumus, dažādas vietas,” pastāsta Zane un atzīst, ka “Urda” pārsteigusi, vērts atgriezties vēl kādu reizi.

Drabešnieks Pēteris Ontužāns uz “Urdu” atbraucis kopā ar mazbērniem. Viņam savas domas par to, kā attīstījies atkritumu poligons, jo savulaik kā Drabešu pagasta vadītājs bija starp tiem, kuri lēma, ka tāds jāveido.

“Kad pirms gadiem lēmām, negribējās ticēt, ka viss tā izdosies. Atceros, tolaik pie Līviem bija atkritumu izgāztuve. Kad tā dega, vējš pūta smaku uz dzīvojamām mājām. Toreiz taču visu veda uz izgāztuvi, ieskaitot celmus. Rakš­upīte bija piesārņota, viss nonāca Gaujā,” atmiņās kavējas P.Ontu­žāns un atzīst, ka diemžēl ikdienā liekas, ka izmetam tikai mazu maisiņu atkritumu, tas jau nav daudz. “Bet tā tie kalni veidojas. Te katrs var gūt vielu pārdomām, un jaunā paaudze mācīties dzīvot videi un dabai draudzīgāk,” saka P.On­tužāns.

Pēc pastaigas dabas takās visi tika aicināti terasē gatavot pusdienas. Konsultante gastronomiskā mantojuma un viesmīlības jomā, “Slow Food” kustības dalībniece Brigita Puriņa uzreiz uzsvēra, ka viss notiks

videi un dabai draudzīgi. “Ja padomā, cilvēkam vajag gaužām maz, mēs dzīvojam pārpilnībā, “ sacīja Brigita un aicināja visus darboties lēni un nesteidzīgi, ar prieku un baudu.

Kopā tika gatavoti tradicionāli, bet aizmirsti ēdieni. “Daudzi domā, ka zupu bez gaļas nevar pagatavot, bet saknes apcepsim sviestā, būs garšīgi. Pasaulē ir tendence samazināt gaļas patēriņu, ne jau no tās atteikties,” skaidroja speciāliste un uzsvēra, ka visi produkti ir audzēti tepat, nekas nav pirkts lielveikalā. Vēl kopā tika gatavotas ābolu klimpas ar mērci un nedaudz modernāks ēdiens – seleriju laiviņas ar krēmsieru un gurķis ar krēmsieru.

“Reti iedomājamies, no kurienes ēdiens nācis, kā tapis. Katrs varam izvēlēties, ko ēdam. Pēc ANO datiem katru dienu trešdaļa saražotās pārtikas nenonāk uz mūsu galdiem, bet atkritumos. Lai tā nenotiktu, pavisam vienkārši – nenopirkt par daudz, izmantot to, kas nopirkts, pirkt no vietējiem audzētājiem un ražotājiem. Tā mazāk tiek izmantots transports pārvadājumiem, ja vēl iepērkoties ir līdzi savs maisiņš, mazāki kļūst atkritumu kalni,” uz pārdomām pieaugušos un bērnus aicināja B.Puriņa.

Ne viena vien ģimene azartiski iesaistījās ēdiena gatavošanā, cits citam palīdzēja gan ar padomu, gan praktiski. “Kopīgā maltīte ģimenē ir svarīga, būtiski arī, kāds izskatās galds,” atgādināja B. Puriņa. “Urdas” darbinieki to bija saklājuši kā jau svētkos, rotātu ar rudens veltēm.

Šogad SIA “ZAAO” saņēmis Ģimenei draudzīga komersanta statusu. Ģimeņu sestdienas ir tikai viens no pasākumiem, ko īsteno “Urda”. Nākamajā reizē būs saruna par tehnoloģijām un arī iespēja apmeklēt atkritumu apsaimniekošanas centru.