“Tigras” atdzimšana

Foto: Māra Majore – Linē

Pēc ilgas dīkstāves un daudzu nomnieku maiņaskopš decembra Priekuļos atkal darbu sākusi viesnīca “Tigra”. Tā piedzīvojusi atjaunošanu un sakopšanu, lai no jauna uzņemtu viesus. Viesnīcas nosaukums nav mainījies, bet īpašnieki gan.

Pagājušā gada augustā viesnīcu iegādājās uzņēmums no Ka­zah­s­tānas. Pēc intensīva darba viesnīca un restorāns durvis vēra jau decembrī. Jauno īpašnieku pārstāve Latvijā Olga Bocharova “Druvai” atklāja, ka vēl pirms dažiem gadiem nav bijis ne plānu, pat ne sapņu izveidot viesnīcu Lat­vijā: “Atbraucām pie tuviem draugiem Latvijā. Latvija ir skais­­ta, mums te ļoti patīk. Pa­tiesi apbrīnojami, ar kādu cieņu un mīlestību cilvēki šeit izturas pret dabu. Pavisam nejauši uzzinājām, ka Liepā tiek pārdota sena muiža. Sākotnēji nolēmām to iegādāties, lai būtu vieta, kur pašiem atpūsties, kad atbraucam uz Latviju. Tad notika kas negaidīts – cilvēki no tuvienes un tālienes sāka vaicāt, kad muižā notiks kāds koncerts, seminārs, meistarklase. Sākotnēji bijām apjukuši, ko mums vajadzētu darīt, taču sarunās ar draugiem sapratām, ka daudzās atjaunotās muižās tiek organizēt koncerti, izveidoti restorāni, viesu nami. Nolēmām, ka arī Liepas muiža var kļūt par miera ostu, kur cilvēkiem atpūsties – tuvu dabai, klusumā un skaistumā. To veidojam kā mākslas kūrortu.”

Viss noticis neplānoti, negaidīti, bet pakāpeniski uzņēmums kļuvis par Liepas muižas, viesnīcas “Tig­ra”, kā arī neliela restorāna Rīgā īpašniekiem. Kazahstānā ģimenei pieder uzņēmums, kurš darbojas medicīnas nozarē.

Uzsākt uzņēmējdarbību neesot bijis sarežģīti, un arī attieksme no vietējās pašvaldības, kā arī dažādām valsts institūcijām bijusi pozitīva. O. Bocharova uzsver, ka jau no pirmajiem soļiem uzņēmējdarbībā skaidri definējusi, ka viss tiks darīts likumīgi: “Neat­balstām ēnu ekonomiku. Jāstrādā godīgi – tas ir mūsu uzņēmuma pamatnosacījums.”

Lai “Tigra” atkal vērtu durvis, bija jāiegulda daudz darba. Ēka bija pamatīgi jāuzlabo. Gadu gaitā viesnīca nolietota un daudzām būtiskām lietām nav pievērsta pienācīga uzmanība. Kanalizā­ci­ja, ūdens­vads, elektroinstalācijas nav darbojušās pienācīgi, lifts jau vairākus gadus nav darbojies, virtuves iekārta bija jāiegādājas no jauna, nav darbojusies arī elek­tro­nisko atslēgu sistēma. Tomēr dažu mēnešu laikā visu izdevies paveikt.

O. Bocharova piekrīt – ienākot tūrisma nozarē, netrūkst risku. Viesnīca “Tigra” samērā nelielai vietai, Priekuļiem, ir liela. Vies­nīca var izmitināt teju 130 viesu. “Latvijā viesnīcas ietekmē sezonalitāte – vasarā ir vairāk tūristu, ziemā sporta prieku baudītāji. Taču pagaidām esam “jauni” šajā nozarē, vairāk secinājumu varēsim izdarīt, kad viesnīca būs strādājusi gadu,” domā O. Bocharova un viesnīcas menedžere Liene Blaževiča.

Lai gan viesnīcu nozares pārstāvji nereti sūdzas par atbildīgu darbinieku trūkumu, O. Bocha­ro­va to noliedz: “Uzskatu – ko mek­lē, to arī atrodi. Pret darbiniekiem ir jāizturas ar cieņu, tad to pašu var saņemt pretī. Iemācīt var visu, pašas būtiskākās ir cilvēciskās attiecības. Jābūt saliedētai komandai. Pirms atvērām viesnīcu, visi darbinieki kopā tīrījām, kārtojām telpas. Visi ieguldīja darbu,un visi viesnīcu sajūt kā savu.”

Pašlaik “Tigra” dod darbu 18 darbiniekiem. Protams, ja viesnīcai un tās restorānam būs vairāk apmeklētāju, būs nepieciešams arī vairāk darbinieku.

Vaicāta par konkurenci, O. Bocharova vērtē, ka, lai gan Cēsīs ir vairākas viesnīcas, tomēr tās ir samērā nelielas. “Tigrā” iespējams atpūsties lielam cilvēku skaitam, līdz ar to tūristu grupām rodas iespēja pārnakšņot pilsētas tuvumā, var rīkot plašus seminārus, citus pasākumus.

Viesnīcā iecerēts mērķtiecīgi popularizēt veselīgu dzīvesveidu. Piemēram, plānots viesiem nodrošināt riteņbraukšanas iespējas. Jau tagad iespējams veselību uzlabot un atpūsties viesnīcas pirtī un baseinā. Liela uzmanība tiks pievērsta veselīgam ēdienam. Plānots, ka Liepas muižas teritorijā izaudzētie dārzeņi un augļi, kā arī mājputnu gaļa galdā tiks celti restorānos Priekuļos un Rīgā. Viesnīca un restorāns piemēroti gan ģimeņu atpūtai kopā ar bērniem, gan biznesa vajadzībām, tai skaitā pieejama plaša konferenču zāle.

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone “Dru­vai” atzina, ka ir patiess prieks, ka lielā un skaistā viesnīcas ēka ieguvusi jaunus īpašniekus un atsākusi darbu: “Bija sāpīgi redzēt, ka viesnīcas ēka grūst un ar katru dienu zaudē vērtību. Tagad šī vieta Priekuļu centrā atkal ir sakopta. Nenoliedzami – ir būtiski, ka Priekuļos ir šāda liela viesnīca un restorāns. Viesiem no tuvienes un tālienes iespējams pārnakšņot, turklāt gan vietējie iedzīvotāji, gan viesi var baudīt maltīti restorānā un atpūsties, izmantojot viesnīcas piedāvājumu.” Arī Valsts prezidents Raimonds Vējonis vizītes laikā Priekuļu novadā maltīti ieturēja “Tigras” restorānā.