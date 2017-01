Tiesās par marihuānas audzēšanu Alūksnes novadā

Prokuratūra nodevusi Alūksnes rajona tiesai divas krimināllietas par marihuānas audzēšanu. Kā aģentūru LETA informēja Ģenerālprokuratūras preses sekretāre Kristīne Sutugina, vienā no lietām persona apsūdzēta par to, ka iesēja ne mazāk kā 12 sēklas, kuras bija iegādājusies internetā, lai no to izaudzētajiem augiem iegūtu minēto narkotisko vielu. Pērn aprīlī no izaudzētajiem desmit kaņepju augiem persona ievāca augu masu, ko žāvēja savā dzīvesvietā Alūksnes novadā. Narkotikas apsūdzētā persona audzēja un izgatavoja savai lietošanai.

Policija kratīšanā personas dzīvesvietā izņēma aptuveni 17 gramus izžāvēta kanabisa.

Otrajā tiesai nodotajā krimināllietā apsūdzētas divas personas.

Apsūdzība liecina, ka viena no personām iegādājās un iesēja kaņepju sēklas. Tad persona vienojās ar savu paziņu kopā audzēt kaņepju stādus, lai no izaudzētajiem augiem iegūtu kanabisu.

Minētie stādi tika audzēti pamestas saimniecības ēkas bēniņos Alūksnes novadā, kur tie laistīti ar dīķa ūdeni. Lai nodrošinātu augus ar gaismu, šīs ēkas jumtam abās pusēs noņēma jumta segumu.

Pagājušā gada vasarā minētajā ēkā ieradās likumsargi un izņēma 16 kanabisa stādus, kas kopā veidoja 0,19 kilogramus marihuānas.