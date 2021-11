Testēšanā neatklāj ar “Covid-19” sasirgušos

Foto: publicitātes

Novērtējot sadarbību, Cēsu klīnikas valdes locekle Olga Rudzīte (pirmā no kreisās) pasniedza pateicības rakstu Kristīnei Vanagai no 2. kājnieku rotas un Valdemāram Miķelsonam no Kaujas atbalsta rotas, kā arī uzdāvināja klīnikas korporatīvos lietussargus katram projektā iesaistītajam zemessargam.