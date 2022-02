Taras depozīts – sākas jauni laiki

Latvija kļūst par 11. valsti Eiropā, kurā darbojas depozīta sistēma dzērienu iepakojumam.

2020. gada oktobrī valdība apstiprināja dzērienu iepakojuma depozīta sistēmas noteikumus, Valsts vides dienests konkursā lēma šo sistēmu septiņu gadu periodā uzticēt SIA “Depozīta iepakojuma operators”.

Depozīta maksu nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 519 “Depozīta sistēmas darbības noteikumi”, kas paredz 10 centu depozītu par iepakojuma vienību neatkarīgi no tā veida.

Kā “Druvai” paskaidroja “Depozīta iepakojuma operators” pārstāve Dārta Katrīne Salna, maksai par iepakojumu jābūt norādītai cenu zīmē pie produkta, un maksa par iepakojumu atspoguļosies arī čekā. Tas nozīmē, ka depozīta maksa nebūs jāmaksā par iepakojumiem, kuri iegādāti pirms depozīta sistēmas darbības sākšanās 2022. gada 1. februārī, kā arī iepakojumiem bez depozīta zīmes, kuri iegādāti pārejas periodā līdz 2022. gada 1. augustam.

“Visticamāk, pirmajās dienās veikalu plauktos nebūs daudz iepakojumu ar marķējumu, jo tas tur sāks parādīties tikai no šodienas un pakāpeniski pieaugs. Ir skaidrs, ka pirmajās dienās pie taromātiem daudz cilvēku nebūs, un šis būs laiks, lai iedzīvotāji visu saprastu, apzinātu. Tirgotāju pašu ziņā, kā viņi plānos tirdz­niecību, vai nu nodalot dažādos plauktos preci ar marķējumu un bez tā, vai arī vispirms iztirgojot preci bez marķējuma un vien tad plauktos liekot produkciju ar marķējumu,” saka D. Salna.

Depozīta maksu varēs saņemt, ja uz nododamā iepakojuma būs nolasāma depozīta zīme, svītrkods un iepakojums nebūs būtiski bojāts.

Atgādinām, ka depozīta sistēmā varēs nodot: stikla pudeles ar tilpumu no 0,1 līdz 3 litriem (neieskaitot); stikla pudeles citiem fermentētiem produktiem ar alkohola saturu līdz 6 % no 0,1 līdz 0,75 litriem (neieskaitot); plastmasas (PET materiālu grupa) pudeles ar tilpumu no 0,1 līdz 3 litriem (neieskaitot); plastmasas pudeles alum un citiem fermentētiem produktiem ar alkohola saturu līdz 6 % no 0,1 līdz 0,5 vai 1 litram un skārdenes ar tilpumu no 0,2 līdz 1 litram.

Pirmā depozīta sistēmu Eiropā 1984.gadā ieviesa Zviedrija, Igaunija to izdarīja 2005.gadā, bet Lietuva – 2016.gadā.