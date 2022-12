Taktilas dāvanas neredzīgajiem

Pirmās dāvanas saņemtas. Cēsu Ziemassvētku veikaliņa darbiniece Liene Kursīte (no kreisās) un īpašniece Oksana Zariņa priecīgas saņem Līgas Annas Popovas sarūpētās dāvanas Cēsu pilsētas Neredzīgo biedrības biedriem. Foto: Iveta Rozentāle Cēsu Ziemassvētku veikaliņa darbiniece Liene Kursīte (no kreisās) un īpašniece Oksana Zariņa priecīgas saņem Līgas Annas Popovas sarūpētās dāvanas Cēsu pilsētas Neredzīgo biedrības biedriem.

Katru gadu pirms svētkiem Cēsīs durvis ver Ziemassvētku veikaliņš, kurā ne tikai var iegādāties vietējo uzņēmēju radītās preces, bet arī tiek rīkotas labdarības akcijas.

Šogad akcija norit sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu teritoriālo organizāciju, aicinot palīdzēt sarūpēt dāvanas Cēsu neredzīgo biedrības biedriem, pavisam 50 cilvēkiem.

Domājot, kam šogad sagādāt svētku pārsteigumu, veikala darbinieces aizdomājušās par pilsētas neredzīgo biedrības biedriem. “Sazinājāmies ar Cēsu teritoriālās organizācijas vadītāju, viņa bija patiesi pārsteigta, ka esam par viņiem iedomājušās. Bied­rība katru gadu rīko loteriju, kurai paši sarūpē dāvaniņas, lai gan kādam loterijai paredzētā naudiņa var lieti noderēt saimniecībā. Tāpēc šogad mēs aicinām cēsniekus un citus sarūpēt dāvaniņas, ko svētku pasākumā izlozēt ikgadējā loterijā,” saka Cēsu Zie­massvētku veikaliņa pārstāve Līga Kalniņa. Viņa arī aicina ikvienu palūkoties, vai redzeslokā nav kādas formālas vai neformālas cilvēku grupas, par kurām svētku reizēs varbūt atceras retāk, bet kuri būtu ļoti pateicīgi par jauku pārsteigumu.

Pirmā šoreiz uz veikaliņu ar sarūpēto (turklāt ne vienu vien) dāvanu atnāca cēsniece fotogrāfe Līga Anna Popova. Viņa gan atzīst, ka noteikti nebija domājusi to darīt publiski. Līga Anna labprāt piedalās labdarībā, bet dara to nemanāmi: “Man šķiet, ka tāpat kā mīlestība mīl klusumu, arī labdarība mīl klusumu. Man ļoti patika ideja, ka varu dāvanas personiski atnest uz veikaliņu. Tā kā tās domātas neredzīgiem cilvēkiem vai cilvēkiem ar redzes traucējumiem, tad izvēlējos taktilas lietas – taustei, smaržai, garšai: mīkstu plediņu, smaržīgu kafiju, tēju, gardu šokolādi. Do­māju, lieliska būtu arī brūkleņu ievārījuma burciņa. Nevajag jau daudz, bet no sirds. Dā­vināšana man pašai dod prieku, un tā prieks vairojas. Palīdzēt ikdienā varam arī ar labu darbu, kaut vai iztīrīt kāpņu telpu kādam, kuram to ir grūti izdarīt, vai parunājoties, sniedzot pozitīvas izjūtas – ne vienmēr ir jāpērk dāvanas.”

Līga Kalniņa atzīst, ka, lai gan reizēm šķiet, ka cilvēki mēdz čīkstēt par šodienas grūtībām, tomēr labdarības akcijas vienmēr parāda, ka iedzīvotāji ne tikai vēlas sarūpēt dāvanas saviem mīļajiem, bet aizdomājas arī par citiem, ko varētu svētku reizē iepriecināt.

Sarūpēto dāvaniņu uz veikalu var nest līdz pat Ziemas­svēt­kiem. Veikalā ir arī ziedojumu kastīte, kurā savāktā nauda arī tiks izmantota dāvanām. Līga Kalniņa teic: “Jau iepriekšējos gados bijuši cilvēki, kuri zina, ka paši dāvaniņu nesarūpēs, bet labprāt ziedo kādu summu, tāpēc saglabājām tādu iespēju.” Savu­kārt, ja dāvinātājam nav iespējas tikt līdz Zie­massvētku veikaliņam, dāvanu var izvēlēties arī www.forsasdavanas.lv, piegādes ailē ierakstot “Labdarības akcija”. Veikala darbinieces saņemto dāvanu noformēs un nogādās Cēsu pilsētas Neredzīgo biedrības biedriem. Biedrībā svētku pasākums notiks 30. decembrī.