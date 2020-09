Tagad asins ziedotāji var palīdzēt arī “Covid-19” slimniekiem

PALĪDZĒT. Juris Vuļs kopā ar kolēģiem atbraucis ziedot asinis, lai palīdzētu cilvēkiem, kuriem tas nepieciešams. Foto: Marta Martinsone - Kaša Juris Vuļs kopā ar kolēģiem atbraucis ziedot asinis, lai palīdzētu cilvēkiem, kuriem tas nepieciešams.

Lai gan līdz ar “Covid-19”ienākšanu Latvijā krietni sarucis asins ziedotāju skaits, Cēsīs asinis nodod nemainīgi daudz cilvēku.

Marina Orlova, Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu komitejas izpilddirektore, informēja, ka asinis donoru dienā Cēsīs vēlējies ziedot 71 cilvēks, 63 to drīkstēja darīt, turklāt četri kļuva par asins donoriem pirmo reizi: “Esmu priecīga, ka Valsts asinsdonoru centra izbraukumā Cēsu klīnikā cilvēki regulāri ziedo asinis, vidēji ierodas ap 80. Turklāt šoreiz visi nāca vienmērīgi, drūzmēšanās neveidojās un bija iespējams ievērot nepieciešamos drošības nosacījumus.”

Valsts asinsdonoru centra (VADC) sabiedrisko attiecību speciāliste Sintija Kleinhofa skaidro, ka statistiski visvairāk ziedotāju ierodas no pulksten vienpadsmitiem līdz pusdiviem, kas sakrīt ar pusdienas pārtraukumu darbā. Ziedošanas vietās tiek ievēroti drošības pasākumi: regulētas donoru plūsmas, lai ievērotu divu metru distanci; ir pastiprināti dezinfekcijas pasākumi; pieejamas sejas maskas arī donoriem.

Juris Vuļs strādā dārza mēbeļu ražošanas uzņēmuma “Ekju” Ieriķos. Viņš otro reizi kopā ar kolēģiem atbraucis ziedot asinis. Daļa izmantojuši iespēju to izdarīt jau augusta beigās Līgatnē, bet šoreiz no kolektīva uz Cēsīm atbraukuši divi vīrieši un trīs sievietes: “Kolektīvā ir cilvēki, kas to dara regulāri, vairākas reizes gadā. Es par asins donoru kļuvu pagājušajā gadā, kad secināju, ko tur daudz baidīties, gan jau nebūs tik traki. Ir cilvēki, kuriem pēc asins noņemšanas kļūst slikti, bet man abas reizes viss bija kārtībā, nav, par ko satraukties. Šoreiz kolēģim pasliktinājās pašsajūta, bet iemesli tam var būt dažādi – sen nav nodotas asinis, varbūt nav pietiekami paēsts.”

Juris vērtē, ka kolektīvi saorganizēties un atbraukt ir vieglāk nekā vienam, īpaši pirmajā reizē. Galvenā motivācija ziedot asinis ir palīdzēt citiem, izdarīt labu darbu. Juris teic: “Redzēju, ka trūkst arī manas grupas asinis. Tāpat piekritu, ka asinīs nosaka “Covid-19” antivielas, lai gan domāju, ka neesmu ar to slimojis, kas zina, varbūt vieglā formā tas pārslimots.”

Sintija Kleinhofa paskaidroja, ka valsts radusi iespēju visiem asins un asins komponentu donoriem papildu obligātajiem testiem, ja cilvēks piekrīt, noteikt antivielas pret “Covid-19” infekcijas izraisītāju – SARS-CoV-2 vīrusu. Anonīmi testēšanas rezultāti tiek nodoti Slimību kontroles un profilakses centram (SPKC), lai vērtētu kopējās tendences un imunitātes līmeni donoru vidū. Donorus, kuriem konstatē pietiekamu antivielu līmeni, aicina kļūt par konvalescentās (atveseļojošās) plazmas donoriem. Konvalescentās plazmas izmantošana šobrīd tiek izskatīta kā viena no iespējamām ārstēšanas metodēm “Covid-19” pacientiem ar smagu slimības gaitu. Sintija Kleinhofa skaidro, ka vēl nav apkopota statistika, cik cilvēkiem šīs antivielas konstatētas, jo viss vēl notiek testēšanas režīmā.

Arī cilvēki, kuri zina, ka ir pārslimojuši “Covid-19”, ne ātrāk kā 28 dienas pēc laboratoriski apstiprinātiem diviem negatīviem testiem aicināti sazināties ar VADC un pieteikties par konvalescentās plazmas donoriem, tādējādi sniedzot atbalstu iespējamo pacientu ārstēšanā.

Ja cilvēks pēc asins ziedošanas sajūtas slikti, parādās augšējo elpceļu infekciju simptomi, ir jāsazinās ar VADC un par to jāinformē. Ja atklājas, ka cilvēks jau asins nodošanas laikā ir bijis slims ar “Covid-19”, viņa ziedotās asinis tiek nodotas karantīnā un pēc tam norakstītas, neskatoties uz to, ka pagaidām nav pierādījumu, ka vīrusa pārnese var notikt ar asinīm. Savukārt personām, kuras pēdējo 14 dienu laikā atgriezušās no valstīm, kur kumulatīvais “Covid-19” gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem pārsniedz 16, pastāv aizliegums ziedot asinis 14 dienas.

Sintija Kleinhofa skaidro, ka pieprasījums pēc asinīm ir lielāks, nekā ierasti rudenī. Tas ir vienlīdzīgs pieprasījumam janvārī, kad asins komponentes ir nepieciešamas visvairāk. Savukārt asinsdonoru skaits, lai arī vēl nav sasniedzis līmeni, kāds bija pirms “Covid-19” izraisītās ārkārtējās situācijas, arvien palielinās, bet ikviens ziedotājs ir ļoti svarīgs.

Kopumā VADC septembrī dosies 42 izbraukumos. 2019. gadā Latvijā asinis ziedotas 53 814 reižu, kas ir par 1813 reizēm vairāk nekā 2018. gadā, sasniedzot augstāko asins ziedošanas reižu skaitu pēdējo astoņu gadu laikā. Palielinājies arī unikālo asinsdonoru skaits – pērn Latvijā vismaz vienu reizi asinis ziedojuši 31 643 cilvēki, kas ir par 398 vairāk nekā vēl pirms gada. Lai uzturētu stabilu asins krājumu, Latvijā dienā vidēji nepieciešami 150 donori.