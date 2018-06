Tagad arī “Mercedes – Benz”

Notikums. Cēsu uzņēmuma "M.E.LAT-LUX" valdes loceklis Māris Gailis, atklājot svinīgo pasākumu, atzina, ka uzņēmuma veiksmes stāsta pamatā ir labi sadarbības partneri un ka kļūt par “Mercedes” pārstāvjiem Latvijā un Lietuvā ir ne tikai gods, bet arī liela atbildība. Foto: no albuma Cēsu uzņēmuma "M.E.LAT-LUX" valdes loceklis Māris Gailis, atklājot svinīgo pasākumu, atzina, ka uzņēmuma veiksmes stāsta pamatā ir labi sadarbības partneri un ka kļūt par “Mercedes” pārstāvjiem Latvijā un Lietuvā ir ne tikai gods, bet arī liela atbildība.

Paplašinot sadarbību ar “EvoBus”, autobusu “Setra” ģenerālpārstāvis Baltijā, Cēsu uzņēmums SIA “M.E.LAT-LUX” saņēmis “Mercedes – Benz” zīmola autobusu pārdošanas tiesības Latvijā un Lietuvā.

Atzīmējot šo notikumu, Cēsīs svinīgā pasākumā pulcējās pasažieru pārvadātāji no visas Latvijas, arī “EvoBus” pārstāvji un citi viesi. Panāktā vienošanās palielina iespējas apmierināt autobusu pasažieru pārvadātāju prasības gan produktu, gan pēcpārdošanas pakalpojumu jomā, izmantojot uzņēmuma izplatītāju tīklu Lietuvā un Latvijā.

“EvoBuss” tirgus menedžeris Eiropā Boriss Vajagičs norādīja, ka “Daimler” jaunā stratēģija paredz turpmāk “Setra” un “Mer­cedes” autobusu tirdzniecību un pēcpārdošanas apkalpošanu veikt tikai caur vienu sadarbības partneri. Līdz šim “Setra” bija “M.E.LAT-LUX” pārziņā, bet “Mercedes” pārstāvis bija uzņēmums “Domenikss” Rīgā.

“Vēlme, lai abi zīmoli būtu vienās rokās, nākusi no pašiem pircējiem visā Eiropā, kuri kompāniju “Daimler” neredz kā divus atsevišķus zīmolus, bet kā vienu veselumu. Izvērtējot iespējamos sadarbības partnerus Latvijā un Lietuvā, izvēle bija “M.E.LAT-LUX”, un tam ir pamatoti iemesli. Līdzšinējā sadarbība bijusi ļoti sekmīga, esam pārliecināti, ka tāds būs arī turpinājums,” teica B. Vajagičs.

Tiesa, līdz 2020.gadam atbilstoši līgumam turpināsies arī saistības ar uzņēmumu “Domeniks”, pēc tam – tikai ar “M.E.LAT-LUX”.

Savā uzrunā “M.E.LAT-LUX” valdes loceklis Māris Gailis atcerējās 1999.gada 2.septembri, kad uzņēmumam tika gods pārstāvēt “Setra” autobusus Latvijā, vēlāk arī Lietuvā un Igaunijā: “Tolaik vēl bijām iesācēji šajā biznesā, bet bija liela apņemšanās, ka mēs to varam! Daudzi teica, ka apdedzināsimies, jo tajos gados pārdot Latvijā “Setru” nebūs iespējams. Taču ar savu darbu, ar attieksmi pret klientiem pierādījām, ka viss ir panākams. Lielākais mūsu balsts ir sadarbības partneri, pasažieru pārvadātāji, un rezultātu garantē mūsu savstarpējā uzticēšanās. Kļūt par “Mercedes” pārstāvjiem ir ne tikai gods, bet arī liela atbildība, taču esam tam gatavi.”

Jau desmit gadus ar Cēsu uzņēmumu sadarbojas pasažieru pārvadātājs “Nordeka”, kura autoparkā šobrīd ir vairāk nekā simts “Setra” autobusu. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Sergejs Zabavņikovs, komentējot jauno piedāvājumu, atzina, ka koncerns “Daimler” spēris saprātīgu un pragmatisku soli, izvēloties labu un uzticamu partneri tepat Latvijā: “Pārvadātāju vidū uzņēmums “M.E. Lat-Lux” komentārus neprasa. Mums ir ilgstoša sadarbība, turpmāk tā tikai palielināsies. Esmu pārliecināts, ka zīmols šī uzņēmuma rokās būs ļoti labi attīstīts. To labi apliecina tas, cik augstu viņi pacēluši “Setra” zīmolu, esmu pārliecināts, ka arī “Mercedes” zīmolam ir labas izredzes Latvijā.”

Pozitīvi šo notikumu vērtēja arī Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošenieks. Viņš norādīja, ka tādējādi Latvijas pasažieru pārvadātāji iegūs plašāku autobusu piedāvājumu, kas ļaus uzlabot pārvadājumu kvalitāti.

“Pasažieriem būs ērtāki autobusi, augstāka līmeņa serviss. Ceram, ka tas arvien vairāk cilvēkiem liks izvēlēties pārvietoties ar sabiedriskā transporta autobusiem. Regulārajiem pasažieru pārvadātājiem ir uzliktas augstas prasības attiecībā uz autobusu vecumu, kvalitāti. Zīmoli “Mercedes” un “Setra” ir vieni no pazīstamākajiem, kas apliecina nepieciešamo kvalitāti,” norādīja I. Ošenieks. Pēc viņa teiktā, pasažieru pārvadātājiem ir ļoti svarīgi, ka autobusus piedāvā un nepieciešamās servisa apkopes veic vietējais uzņēmums ar vietējo kapitālu: “Ar uzticamu uzņēmēju strādāt ir ļoti viegli, un Māris Gailis ar komandu ir labs piemērs ikvienam, uz ko tiekties.”

Svinīgajā pasākumā klāt bija arī Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, kurš atzina, ka pārstāvniecības piešķiršana ir uzņēmuma daudzu gadu darba rezultāts: “Droši varu teikt, ka “M.E.LAT-LUX” ir neapšaubāma, garantēta servisa zīme. Šie pasaules zīmoli, ko pārstāv uzņēmums, runā paši par sevi, iespēju tos pārstāvēt nedod katram, kurš vēlas, bet pārbaudītiem uzņēmumiem, pārbaudītiem cilvēkiem, un “M.E.LAT-LUX” un Māris Gailis tādi ir. Šis solis ir ieguvums visiem: uzņēmumam tā ir iespēja attīstīties, pārvadātājiem iespēja saņemt daudzveidīgāku piedāvājumu, arī ieguvums pilsētai, jo dos jaunas darba vietas, attīstību novadam.”

Māris Gailis “Druvai” atzina, ka uzņēmums gatavs jaunajam darba cēlienam, jo iepriekšējos gados gūta milzīga pieredze: “Mūsu pluss, ka turam rūpi par katru pārdoto autobusu. Nevis tikai pārdodam un vairs negribam to redzēt, nē, nodrošinām apkopes, remontus, citu nepieciešamo, un klienti to novērtē. Par to liels paldies visai uzņēmuma komandai, kurā ir tiešām augsti kvalificēti speciālisti. Esam gatavi strādāt arī ar “Mercedes” autobusiem, kapacitātes pietiks. Darbā pieņemti jauni darbinieki, vasarā sadarbībā ar uzņēmumu “Nordeka” Rīgā atvērs servisu, kurā varēs veikt “Setra” un “Mercedes” remontus, garantijas apkopi, saņemt detaļas. Izaicinājums liels, atbildība liela, bet esmu pārliecināts, ka nepievilsim ne piegādātājus, ne klientus Latvijā un Baltijā.”