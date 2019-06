Svētkus svinēja sieri un to ražotāji

Jāņu siers. Jāņu siera degustācijā PKS "Straupe" ražotam sieram godalgotā otrā vieta. Foto: publicitātes Jāņu siera degustācijā PKS "Straupe" ražotam sieram godalgotā otrā vieta.

Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība “Straupe” kopā ar citiem Latvijas siera ražotājiem pagājušās nedēļas nogalē piedalījās “Latvijas

novadu Siera dienā” un saņēma apmeklētāju atzinību par Jāņu sieru.

Tautas balsojumā, kurā cilvēki vērtēja piecu piena pārstrādes uzņēmumu ražoto Jāņu sieru, straupiešu gatavotais siers ieguva 899 balsis, tomēr Straupē gatavoto produktu pārspēja AS “Jaunpils pienotavas” gatavotais Jāņu siers, par to kā visgardāko balsoja 975 degustētāji, trešajā vietā AS “Lazdonas piensaimnieks” Jāņu siers ar 897 balsīm.

“Šoreiz iepalikām otrajā vietā, bet tas ir tikai stimuls neapstāties pie paveiktā. Nemitīgu lauru un uzvaru dēļ ar laiku pazūd motivācija sasparoties. Tagad otrā vieta, ir, kurp tiekties. Vērtēja publika, cilvēku tiešām bija daudz, interese nenoplaka, tāpēc balsojums ir objektīvs. Ar saviem sīvākajiem konkurentiem šķīrāmies kā draugi, paspiedām roku, nodegustējām viens otra Jāņu sieru. Bet mēs nevaram gausties, jo šogad viss “Straupē” saražotais Jāņu siers jau iztirgots. Patiesībā pieprasījums bija lielāks, nekā spējam saražot,” saka piensaimnieku ko­operatīvās sabiedrības tirdzniecības vadītājs Ivo Apenītis.

Septiņpadsmitajā “Latvijas novadu Siera dienā”, kas aizvadītās nedēļas nogalē notika Ikšķilē, varēja nogaršot 75 sieru šķirnes, bija pārstāvēta “Straupe”, SIA “Malevss”, AS “Jaunpils pienotava”, AS “Limbažu siers”, SIA “ELPA”, SIA “Vecsiljāņi”, AS “Rankas piens”, AS “Talsu pien­saimnieks”, AS “Smiltenes piens”, SIA “Siera ražotne”, zemnieku saimniecības “Juri”, “Lī­vi”, “Dālderi”, “Dzintari” u.c. Pasā­kumu apmeklēja tūkstoši siera baudītāju, bija ieradušies arī piena pārstrādes uzņēmumu vadītāji.

Pirmo reizi Latvijā, iespējams, arī pirmo reizi pasaulē notika “Siera plašu skaistumkonkurss”. Tajā izmantoja desmit piena pārstrādes uzņēmumu sierus, pavisam 50 kilogramus. Ideju īstenoja desmit pavāres, skolotājas, godu saimnieces. “Skaisti, izcili, nepārspējami, eleganti, mākslinieciski” – šādi līdzjutēju epiteti “pārklāja” sieru plates.

Žūrijas komisijas priekšsēdētāja Inese Vīcupa saka: “Sieru plašu skaistumkonkurss bija dalībnieču prasmju pierādījums, jo siera plate tiek uzskatīta par kulinārās mākslas kalngalu. Šis pasākums veicinās arī sieru baudīšanas kultūru, netieši dos padomus un ieteikumus cilvēkiem, kuri konkursu vēroja.”

Cīņa tiešām bija sīva. Žūrija piešķīra vienu pirmo vietu, divas otrās vietas un divas trešās vietas. Pirmā vieta tika AS “Limbažu siera” siera platei, kuru gatavoja Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma skolotāja Irina Duvanova, bet otro vietu ieguva PKS “Straupe” ražoto sieru plate, kuru gatavoja Indra Volgaste, saim­niece no Dobeles. Līdz ar “Straupi” otro vietu uz pjedestāla dalīja AS “Talsu piensaimnieks” sieru plate.

Ikšķilē tika atklāta Siera brīnumu iela, uz kuras bija izvietojušies visi ražotāji ar savu produkciju. Pirmais lielākais brīnums, kas pārsteidza apmeklētājus, bija Talsu novada “Ēmužas” saimniecības šefpavāra un īpašnieka Aivara Varņecka izceptā 150 metrus garā siermaize, izvietota labirinta formā. Siermaizē bija iecepti 20 kilogrami siera.

Otrais brīnums bija sabiedrības “Latgolys golds” vārītā siera zupa ar pusspaini svaigā krējuma. “Trekna zupa, bet svētkos jau var atļauties vienu, otru, pat trešo bļodiņu,” saka pasākuma organizatore, Siera kluba vadītāja Vanda Davidanova.

Tāpat pasākumā varēja degustēt gabaliņu no pustonnu smagas siera tortes, kuru cepa topošie pavāri un konditori, kas apgūst amatu tehnikumos.

“Saldajā milzenī, kas kusa mutē, bija iestrādāti 60 kilogrami siera, arī “Straupē” ražotā, 40 litri saldā krējuma un 10 kilogrami sviesta. Ar tikpat lielu nepacietību – cik liela torte – visi gaidīja, kad tiks atklāts gardumu baudīšanas brīdis. Tad telts priekšā, kur gozējās torte, sāka vīties rindu rindas, bet tortes pietika visiem. Un visi apgalvoja, ka tik gardu kārumu ēd pirmo reizi. Protams, tā taču siera torte!” saka V. Davidanova.