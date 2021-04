Svētku dienās darbu sāks Cēsu vakcinācijas centrs

Lieldienu brīvdienās desmit Latvijas pilsētās darbu būs gatavi sākt masu vakcinācijas centri, tajā skaitā arī Cēsīs, bijušā veikala “Supernetto” telpās Bērzaines ielā.

Vakcināciju Cēsīs veiks SIA “Vizuālā diagnostika”, SIA “Veselības centrs 4” grupas uzņēmums. Uzņēmuma pārstāve Katrīna Priede informēja, ka Cēsīs Lieldienu brīvdienās vakcinācijas centrs strādās 4. un 5. aprīlī, tātad Pirmajās un Otrajās Lieldienās no desmitiem rītā līdz sešiem vakarā. Vakcinācija notiks ar “AstraZeneca” vakcīnu, potēti tiks cilvēki no četrām spēkā esošajām prioritārajām grupām – to skaitā seniori virs septiņdesmit gadiem, kā arī iedzīvotāji ar hroniskām slimībām.

Vakar uzņēmums saņēma potēšanai pieteikušos cilvēku sarakstus no manavakcina.lv un sākās, bet šodien un rītdien turpinās iedzīvotāju aicināšana uz vakcinēšanos. “Ja tik daudz cilvēku atsauksies, tad, abas dienas strādājot divām brigādēm, plānojam vakcinēt 400 Cēsu reģiona iedzīvotājus,” ieskicē K.Priede.

Vakcināciju sākt no 4.aprīļa izlemts, lai pietiktu laika sagatavoties, jo uzņēmums nodrošinās potēšanu vienlaikus trīs vakcinācijas centros.

Vakcinācijas projekta biroja vadītāja Eva Juhņēviča informējusi, ka līdz ar reģionālo vakcinācijas centru darbu uzsākšanu potēšanas apjoms Latvijā varētu sasniegt 10 000 – 12 000 cilvēkus dienā. Līdz šim lielākais vienā dienā potēto cilvēku skaits ir bijis nepilni seši tūkstoši. Otrdien tika saņemtas 25 200 “Moderna” vakcīnas devas, bet vakar – 42 200 “AstraZeneca” vakcīnas devas, kas ir tik, cik iepriekš trijos mēnešos kopā saņemto vakcīnu devu.

Pašlaik rindā uz vakcinēšanos ir pierakstījušies vismaz 170 000 cilvēku, taču iedzīvotājus aicina turpināt pieteikšanos, arī tos, kuri nav prioritāri vakcinējamās grupās. Eva Juhņēviča domā, ka cilvēki ārpus prioritārajām grupām vakcinēšanos varot gaidīt vasarā, potenciāli – jūlijā.

Līdz šim Latvijā kopumā vakcīnas pirmo devu pret “Covid-19” saņēmuši 110 280 cilvēki, bet abas devas – 22 950 cilvēki, attiecīgi ap 5,8% un 1,2% iedzīvotāju. Reģionos vislielākais vakcinēto īpatsvars ir Vidzemē, kur vakcinēti 8,2% iedzīvotāju, kas ir par 0,5 procentpunktiem vairāk nekā vidēji Rīgā un par 1,2 procentpunktiem vairāk nekā vidēji Latvijā.