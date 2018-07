Svētki, kuros netrūka nekā

Svētki un tirgus. Cēsu svētkos mūsdienas gāja roku rokā ar vēsturi, un Pils dārzā notikušajā vēsturiskajā Hanzas tirgū varēja uzburt vīziju par tirgu senākos laikos, tur bija gan tirgošanās, gan savas prasmes demonstrēja seno arodu pratēji. Kopumā tirgotājiem par Cēsu svētkiem bija liela interese, sabrauca ap pustūkstoti no tuvienes un tālienes, piedāvājot visplašāko preču klāstu. Foto: Indars Krieviņš Cēsu svētkos mūsdienas gāja roku rokā ar vēsturi, un Pils dārzā notikušajā vēsturiskajā Hanzas tirgū varēja uzburt vīziju par tirgu senākos laikos, tur bija gan tirgošanās, gan savas prasmes demonstrēja seno arodu pratēji. Kopumā tirgotājiem par Cēsu svētkiem bija liela interese, sabrauca ap pustūkstoti no tuvienes un tālienes, piedāvājot visplašāko preču klāstu.

Cēsu pilsētas svētki, kasaizritēja ar moto “Svinam ar draugiem”, izskanējuši. Pašvaldībā lēš, ka trīs dienu laikā tos apmeklēja 50 – 60 tūkstoši cilvēku. Tas pierāda, ka Cēsu svētki ir novērtēti, daudzi citi pasākumi Latvijā, kas šogad sakrita ar šo

notikumu, apmeklētāju skaitu neietekmēja.

Plaši un bez drūzmas

Nopietnāka svētku izvērtēšana pašvaldībā vēl notiks, bet pirmais vērtējums – svētki izdevās, atzīst novada Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes komunikācijas speciālists Aleksandrs Abramovs: “Kārtējo reizi pārliecinājāmies, ka ir pareizs lēmums dalīt svētkus piecās zonās. Tas pasākumu izkliedē lielākā teritorijā, cilvēki var justies brīvāk. Svinēšana notika visur – Pils parkā, Pils laukumā, pils dārzā, Maija parkā, vecpilsētā, Smilšu laukumā, pilsētas centrā. Visā pilsētā svin, bet nevienā no svētku zonām nav pārlieka drūzmēšanās, kas svarīgi arī no drošības viedokļa. Šādu risinājumu izmantosim arī turpmāk.”

Arī svētku apmeklētāji īpaši atzīmēja to, ka ir daudzas svētku zonas ar atšķirīgu piedāvājumu, bet nevienā nav drūzmēšanās. Šogad izkliedētāki pilsētas centrā bija arī ēdinātāji un tirgotāji, vairs nebija pārliekas drūzmas dažās šaurās vecpilsētas ieliņās.

“Kur vien ejam, visur ir svētki,” sestdien Pils parkā teica Sandra no Valmieras. “Staigājam jau krietnu laiku, bet vēl aizvien atklājas kas jauns. Bijām Cēsu svētkos pirms pāris gadiem, toreiz likās, ka viss ir daudz blīvāk, saspiestāk. Varbūt šogad mazāk apmeklētāju? Tomēr laikam jau šo sajūtu dod plašums.”

“Cēsnieki prot svinēt, no viņiem var mācīties. Šobrīd pat nezinu, ko vēl šajos svētkos vajadzētu, te viss ir. Jau pēc nedēļas svētki pie mums, Gulbenē, varēšu salīdzināt. Ja nu tikai saimnieki varēja nedaudz vēsāku laiku sagādāt,” smejot teica Uldis no Gulbenes.

Arī satiktie cēsnieki bija gandarīti par pasākumu, atzīstot, ka vienmēr patīkami redzēt pilsētā tik daudz cilvēku. Arī svētku gājiena laikā ne vienu reizi vien izskanēja priecīgs jautājums – vai tiešām Cēsīs tik daudz iedzīvotāju?!

Pašaudījās ar gāzes ieroci

“Druva” jautāja Valsts un pašvaldības policijai, kādi svētki bijuši, raugoties no viņu darba specifikas. Valsts policijas Vidzemes reģionālās pārvaldes Cēsu iecirkņa priekšnieks Aldis Pāže atzina, ka pēc viņa vērtējuma svētki pagājuši nosacīti mierīgi, lai gan par darba trūkumu policisti sūdzēties nevarēja. Visbiežāk nācies doties uz “Fono Cēsis”, kur reģistrēti arī divi satraucošākie notikumi: “Šajā teritorijā fiksēts viens gadījums, kad kāds apmeklētājs pašaudījies ar gāzes ieroci. Apkārtējie saviem spēkiem ieroča īpašnieku aizturēja, atbruņoja un izsauca policiju. Šajā konfliktā bija iesaistīts vēl kāds apmeklētājs, kurš svētku teritorijā bija ienācis ar beisbola nūju. Abi jau ir mūsu redzeslokā. Vēl viens “Fono” apmeklētājs ieradies ar pneimatisko ieroci, arī viņš jau ir policijas redzeslokā.”

A. Pāže uzsver, ka visas trīs minētās personas nav Cēsu novada iedzīvotāji, bet ieradušies no citām vietām. Sestdienas vakarā policijai nācās izbraukt arī uz trim kautiņiem, kas notika festivāla zonā. A. Pāže norāda, ka, visticamāk, bijuši vēl kādi incidenti, bet par šiem informēta policija, kas operatīvi ieradusies notikuma vietā. Fiksētas vairākas nepilngadīgas personas alkoholisko dzērienu reibumā, smagāk iereibušie nogādāti mājās pie vecākiem.

“Apmeklētāji droši vien teiks, ka iereibušo bija krietni vairāk, bet visus izķert nevaram, ņemot vērā mūsu resursus. Policija strādāja patruļas režīmā, gatava izbraukt, reaģējot uz izsaukumiem. Zināma atbildība par kārtību jāuzņemas rīkotājiem. Jau agrāk esmu teicis, ka nevar būt pasākums ar nekontrolētu teritoriju, kā tas bija šajā pasākumā. Tas atstāja sekas uz norises sabiedrisko drošību,” norādīja A. Pāže.

Pašvaldības policijas inspektors Kaspars Blaumanis pastāstīja, ka visu svētku laiku pilsētā dežurējušas divas patruļas. Saņemti vairāki izsaukumi par naktsmiera traucēšanu, noformēti divi protokoli par sīko huligānismu. Vairā­kas personas nogādātas atskurbtuvē.

Evakuēti seši transportlīdzekļi – piecas automašīnas no svētku zonas, jo bija atstātas tirgošanas zonā, savukārt viena bija nolikta pie izbrauktuves no privātīpašuma, tā saimnieks nevarēja izkļūt ārā.

“Kopumā automašīnu novietošanas pārkāpumu bija ļoti daudz, jo katrs bija meklējis kādu brīvu vietu. Taču, tā kā bija svētki, ar sodīšanu neaizrāvāmies. Šoreiz likām brīdinājumus, norādot, ka automašīna novietota neatļautā vietā un turpmāk tā nevajadzētu darīt,” teica K. Blaumanis.

Trīs dienas dažādām gaumēm

Ieskatoties svētku norisē, tie sākās jau piektdienas vakarā, kad pirmie koncerti notika “Fono Cēsis” zonā un arī Pils parkā. Iestājoties tumsai, klātesošie varēja baudīt brīvdabas kino, noskatoties arī Cēsīs filmēto “Paradīze 89”. Dažs pasūdzējās, ka ekrāns bijis pārāk mazs tik lielam skatītāju pulkam, taču kopumā tika secināts, ka brīvdabas kino seansi kaut kur pilsētā varētu būt regulāri, it īpaši, ja vasaras vakari ir tik silti.

Sestdiena jau tradicionāli iesākās ar pilsētas modināšanu, ko veic pūtēju orķestris “Cēsis”, apbraukājot pilsētas kvartālus un ieskandinot svētkus. Un tad visas dienas garumā gāja vaļā pirkšana, pārdošana, ēšana, dziedāšana, muzicēšana, motociklu rūcināšana un daudz kas cits. Bija padomāts par dažādiem vecumiem, dažādām gaumēm. Kamēr dāmas vēroja modes skates, vīri varēja kavēt laiku Pils parkā, kur notika pārbūvēto motociklu šovs “Custom Bike Show” ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas entuziastu piedalīšanos. Pils dārzā notika improvizēts vēsturiskais Hanzas tirgus ar atbilstošu piedāvājumu un muzikālo programmu.

Kā jau ierasts Cēsu svētkos, vakara kulminācija bija gājiens, kurā piedalījās apmēram 30 kolektīvi, iestādes, uzņēmumi, domubiedru grupas un vairāki tūkstoši skatītāju. Visi devās uz Pils parku, kur uzrunu teica Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozen­bergs, norādot, ka svētki ir pierādījums cēsnieku prasmei smagi strādāt un arī labi atpūsties: “Šī gada moto bija “Svinam ar draugiem”. Ja jūs zinātu, cik daudz draugu atbrauca no tuvām un tālām pilsētām un novadiem! Arī mūsu draugi no Rakveres, kas ir sena sadraudzības pilsēta, ir kopā ar mums. Pilsētas svētki ir lielisks apliecinājums, ka mēs lepojamies ar savu pilsētu, un arī mūsu draugi to pamana un novērtē!”

Notika arī balvas “Cēsnieks 2018” pasniegšana. Par to plašāk rītdienas laikrakstā. Minēsim vien to, ka balvu saņēma ilggadējā Cēsu 1.pamatskolas direktore Anna Būre. Sekoja krāšņs salūts, pēc kura svētki turpinājās ar mūziku un dejām.

Svētdien, kā jau ierasts, pilsētā valdīja sportiskās aktivitātes. Vislielāko skatītāju interesi izraisīja tradicionālās sacensības “Zel­ta mopēds”. Pirtsupītes graviņas nogāzēs notikumiem sekoja skatītāju tūkstoši, bet arī braucēju netrūka. Skatītāju gaidītākais – Retro brauciens, kurā netrūkst arī karnevāla elementu. Tam bija pieteikušies 80 braucēji, bet pārējās klasēs, tai skaitā mopēdiem ar blakusvāģi, uz starta stājās vairāk nekā simts braucēju.