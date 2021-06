Sveic ikvienu, kas ziedo asinis

JAUNIEŠI TEIC PALDIES. Ikvienu asinsdonoru, kas ziedoja asinis Cēsīs, sveica Sarkanā Krusta Cēsu komitejas jaunieši. Marko Luiss Horns pateicību un dāvaniņu pasniedz Gitai Trumekalnei, kura asinis ziedoja otro reizi. Foto: Iveta Rozentāle Ikvienu asinsdonoru, kas ziedoja asinis Cēsīs, sveica Sarkanā Krusta Cēsu komitejas jaunieši. Marko Luiss Horns pateicību un dāvaniņu pasniedz Gitai Trumekalnei, kura asinis ziedoja otro reizi.

Ikvienu asins ziedotāju vakar donoru dienā Cēsīs Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu komiteja sveica ar pateicības rakstu un īpašu dāvaniņu. Tā bija velte Pasaules asinsdonoru dienā, ko ik gadu atzīmē 14.jūnijā. Šajā reizē Cēsīs asinis vēlējās ziedot 84 cilvēki, no tiem 65 atbilda kritērijiem, lai to darītu. 13 cilvēki asinis nodeva pirmo reizi.

Cēsniece Gita Trumekalne asinis vēlējusies ziedot jau sen, bet tikai šogad beidzot izdevies to izdarīt. Ar smaidu Gita teic: “Mani mīl ērces, tāpēc diemžēl bieži vien asinis nevaru nodot. Šogad steidzu to darīt martā, kamēr ērču laiks nebija sācies, un izdevās. Šodien ir otrā reize, par ko esmu priecīga, vēl jo vairāk tāpēc, ka manas grupas asiņu šobrīd pietrūkst.”

Elīna no Priekuļu novada asinis bija plānojusi nodot trešo reizi, bet diemžēl, tā kā hemoglobīna līmenis nebija tik augsts, cik nepieciešams šim nolūkam, šoreiz to izdarīt nevarēja. Sieviete atzina, ka katru reizi, kad donoru diena ir Cēsīs, cenšas asinis ziedot: “Daru to ar pienākuma sajūtu pret apkārtējiem. Un arī pret sevi. Ja kādreiz dzīvē būs situācija, kad asinis vajadzēs man, būs sajūta, ka arī es esmu devusi. Esmu priecīga, ka līdz šim gan nevienam no tuviniekiem asinis veselības vai dzīvības glābšanai nav bijušas nepieciešamas, un ceru, ka tā arī paliks.”

Sarkanā Krusta Cēsu komitejas izpilddirektore Marina Orlova ir gandarīta, ka, neskatoties uz pandēmiju, regulāri četras reizes gadā Cēsīs notiek donoru dienas, turklāt ziedotāju atsaucība ir liela.

Asinis ziedot viena gada laikā sievietes var četras reizes, vīrieši – sešas. Cilvēki, kas dzīvo Cēsīs un vēsturiskajā Cēsu rajonā, ziedo arī citviet. Bet Cēsīs no 2018. gada līdz šī gada jūnijam bijuši 430 donori (1261 ziedojumu reizes); no tiem regulārie ir 163 donori, kuri gadā asinis ziedojuši vairāk par divām reizēm (2020. gadā 207 donori – 328 ziedošanas reizes; 2019.gadā 236 donori – 399 donācijas un 2018.gadā 228 donori – 400 donācijas). Pēc Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu komitejas datiem ir 19 donori, kas tieši Cēsīs ir ziedojuši asinis vairāk nekā 25 reizes. 2020.gadā Cēsu vēsturiskajā rajonā bija 56 ziedotāji, kam būtu jāpiešķir Goda donora statuss, bet “Covid-19” ierobežojumu dēļ pasākums nenotika un apliecības nebija izsniegtas.

Marina Orlova skaidro, ka līdz ar Pasaules asinsdonoru dienu komitejas padomē lēmuši, ka sveiks visus donorus, kas ieradīsies ziedot Cēsīs, pasākuma īstenošanā iesaistot gan jauniešus, gan seniorus. Cēsu komiteja piedalās projektā “Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai”. “Starppa­au­džu sadarbība ir ļoti svarīga. Un esam ļoti priecīgi, ka šogad brīvprātīgo darbā iesaistījušies arī jaunieši. Gados jaunu dalībnieku trūkums kādu laiku bija mūsu komitejas vājā vieta, bet tieši jaunieši ir ļoti aktīvi, idejām un iniciatīvām bagāti – tieši viņi piedāvāja dāvanas gatavot pašu rokām. Kopā ar senioriem gatavoja pateicības rakstus un sveces. Sarkanajā Krustā viņiem ir iespējams gūt vērtīgu pieredzi. Tāpēc ceru uz jauniešu nodaļas atdzimšanu. Liels paldies arī dienas centra “Saules taka” sociālajai darbiniecei Kristīnei Ratniecei, kura brīvprātīgi pieteicās palīdzēt darboties ar jauniešiem,” teic Marina Orlova.

“Druva” donoru dienā uzrunāja arī pašus jauniešus. Samanta Ferbera, Aneta Goba un Marko Luiss Horns atzina, ka šī viņiem ir pirmā reize brīvprātīgo darbā, tāpēc ir satraukums, bet jaunieši ir apņēmības pilni turpināt.

Savukārt Valsts asinsdonoru centrs (VADC) informējis, ka Latvijā ik gadu vairāk nekā 30 tūkstoši cilvēku nesavtīgi ziedo asinis, turklāt daudzi šo sirds darbu veic vairākas reizes gadā – daži pat vairāk nekā 70 reižu dzīves laikā. VADC, “Tet” un “360TV” vakar vakarā īpašā ceremonijā teica paldies un godināja donorus, kuri glābuši daudzas dzīvības, ļaujot plašākai publikai iepazīt vairākus Goda donorus.

Valsts asinsdonoru centra direktore Egita Pole pauda: “Ar šo jau ikgadējo pateicības koncertu gribam teikt neizmērāmu paldies ikvienam donoram, kurš ziedo daļu sevis un glābj cilvēku dzīvības. Donoru kustība un donoru aktivitāte arī šajā sarežģītajā gadā parādīja, ka spējam palīdzēt, atbalstīt un glābt cits citu. Tas ir vissvarīgākais! Vēl arvien ir daudzas smagas situācijas, kad ārsti un vissarežģītākās medicīnas ierīces būtu bezspēcīgas, ja nebūtu donora ziedotās asins lāses.”