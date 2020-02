Svarīga plānošana un sadarbība

Noderīgi. Uzņēmēju tikšanās ļauj iepazīstināt ar sevi, savu biznesu, kas varbūt var ieinteresēt arī citus. Ar savām vizītkartēm dalās tirdzniecības un darījumu centra “Cēsu Klēts” pārstāve Ilze Rubene. Foto: Marta Martinsone-Kaša Uzņēmēju tikšanās ļauj iepazīstināt ar sevi, savu biznesu, kas varbūt var ieinteresēt arī citus. Ar savām vizītkartēm dalās tirdzniecības un darījumu centra “Cēsu Klēts” pārstāve Ilze Rubene.

Pirmajā šī gada uzņēmēju tikšanās reizē jeb biznesa Meet-up Cēsīs galvenā tēma bija biznesa plānošana.

Šādi pasākumi plānoti reizi ceturksnī, un tie balstīti pašu uzņēmēju izteiktajās vēlmēs. Cēsu novada pašvaldības uzņēmējdarbības attīstības projektu vadītāja Natālija Juškova stāsta, ka tikšanās sniedz vairākus ieguvumus, tiek uzzināta aktuālākā informācija uzņēmējdarbības jomā valstī un novadā, uzņēmējiem ir iespēja satikties, iepazīties, atrast sadarbības partnerus.

Stāstot par tēmas izvēli, viņa norāda, ka izvēle ir gluži saprotama: “Dzīvi vienmēr sākam plānot no janvāra, sākusies jauna desmitgade, tikko apstiprināts novada pašvaldības budžets, un uzņēmējiem šī būs reize, kad pārrunāt, kas ieplānots šajā gadā, kā realizējušies aizvadītā gada plāni.”

Informatīvajā daļā par uzņēmējdarbības jaunumiem stāstīja Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš, runājot par deviņām aktuālākajām tēmām. Kā pirmo viņš minēja jau decembrī sāktās pārrunas par grozījumiem nodokļos, kas varētu stāties spēka no nākamā gada: “Samērā skaidrs, ka kaut kas tiks mainīts mikrouzņēmumu nodokļa režīmā. Bija satraukums, lai neaiztiek nulles procenta likmi reinvestētajai peļņai, šķiet, to saglabās. Diskusijas būs pa visu “laukumu”, ieskaitot akcīzes, darbaspēku nodokli un citus. Vēl nevaru pateikt, kas mainīsies, bet pilnīgi droši, ka pārmaiņas būs.”

Jau ierasti biznesa Meet up dalībniekus uzrunāja Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs. Viņš pastāstīja par tikko pieņemto budžetu, par šī gada izaicinājumiem. Viens no tiem ir pieteikšanās Kultūras galvaspilsētai 2027.gadā: “Tas nebūs tikai pieteikums par kultūras programmu un ap to saistīto. Mēs gribētu šo stratēģiju likt kopā ar pilsētas attīstības plānu, lai investīcijas ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētu vecinātu visa novada attīstību.”

Par finanšu prognozēm un plānošanu runāja datu un finanšu eksperts, uzņēmuma “Squalio” pārstāvis Einārs Garoza. Tā kā aktuāla ir datu analīzes tēma, viņš skaidroja, kā uzņēmēji dažādos veidos var izmantot datus, jo skaidrs, ka stāvam uz jauna, datu laikmeta, sliekšņa.

Sarunā ar “Druvu” viņš uzsvēra, ka svarīgi radīt uzņēmējos interesi par datu vērtību, ka vērts tajos ieskatīties un sākt tos izmantot lēmumu pieņemšanā: “Tas ir noderīgi ikvienam, arī mazam uzņēmumam. Īpaši, ja tas ir mazais bizness, kas vēlas strauji augt, piesaistīt jaunus klientus, tad datu analītika var lieti noderēt, un arī tad, ja pārdošana notiek interneta platformā. Ievietojot reklāmu, vērts analizēt, kāda auditorija tiek sasniegta, jo pēc iegūtajiem datiem var izdarīt secinājumus, kura mērķauditorija ir īstā, ko vajadzētu sasniegt iespējami plašāk. Balstoties uz datiem, var optimizēt reklāmas kampaņu. Tas ļaus tērēt mazāk naudas, sasniedzot labākus pārdošanas rezultātus, un tas svarīgi gan lielam, gan mazam biznesam. Mazajiem tas īpaši svarīgi, jo viņiem nav daudz brīvu līdzekļu. Uzņēmēji gan to jau dara, varbūt to saucam par tirgus analīzi, bet pēc būtības tā jau ir datu analīze.”

Uzņēmēju tikšanās parasti norisinās divās daļās, pirmā ir informatīvā, otrajā notiek tīklošanās jeb tiešā kontaktēšanās. Dalīb­nieki pie galdiņiem bija sagrupēti atbilstoši biznesa specifikai. Visvairāk bija pakalpojumu jomas pārstāvju, otrā joma – eksports, trešā – tirdzniecība, un vēl viena – zināšanu ekonomika. Pie šī galdiņa sēdās uzņēmēji, kuri sniedz ar izglītošanu saistītus pakalpojumus.

Uzņēmēji atzinīgi novērtē šādas tikšanās, tajās var uzzināt jaunāko informāciju, bet svarīgākais, ka var uzzināt, ko dara citi, atrast sadarbības partnerus.

“Tas ir vērtīgi, jo ļauj saprast vietējo uzņēmēju aktualitātes un saprast, vai ir iespēja sadarboties,” saka Elīna un Toms no uzņēmuma “Qinn Designs”. Viņi arī atzīst, ka vietējie uzņēmēji ir gatavi sadarbībai: “Šajā ziņā mūsu pieredze ir pozitīva. Te pulcējas cilvēki, kuri vēlas sadarboties. Ir vērtīgi uzzināt par novada aktu­alitātēm, jo ikdienā nav laika pasekot līdzi, kaut kas varbūt paslīd garām. Ir noderīgi reizi trijos mēnešos uz dažām stundām izrauties.”

Šoreiz par tikšanās vietu bija izraudzīta koncertzāles “Cēsis” Kamerzāle, pulcējās apmēram 40 uzņēmēji, galvenokārt mazo uzņēmumu pārstāvji. Dalībnieku skaits mazāks nekā iepriekšējos pasākumos, bet, kā atzīst N. Juš­kova, iespējams, nākamās tikšanās jārīko pie uzņēmējiem, tas ir saistošāk pārējiem.