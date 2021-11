Sudraba punkts sezonai

Dubultā. Latvijas labākā BMX braucēja Vineta Pētersone abos noslēdzošajos posmos Pasaules kausa seriālā BMX superkrosā finišēja otrajā vietā. Foto: no albuma Latvijas labākā BMX braucēja Vineta Pētersone abos noslēdzošajos posmos Pasaules kausa seriālā BMX superkrosā finišēja otrajā vietā.

Ar divām otrajām vietām BMX sezonu noslēgusi Tokijas olimpisko spēļu dalībniece Vineta Pētersone.

Otro nedēļas nogali pēc kārtas Turcijā risinājās Pasaules kausa seriāls BMX superkrosā. Ja iepriekšējās nedēļas nogalē Vinetai, kura startē U23 grupā, nevienā no abiem fināliem neizdevās aizsniegties līdz goda pjedestālam, šoreiz viss bija citādi.

Sestdien notika seriāla septītā posma sacensības. Pirmās kārtas braucienā Vineta uzvarēja un tikpat veiksmīgi pārvarēja pusfināla barjeru, savā braucienā tuvāko sekotāju apdzenot par vairāk nekā sekundi. Finālā Latvijas braucēja jau ierasti izvēlējās startēt no astotā celiņa, lai arī iepriekšējās nedēļas nogalē tas veiksmi nenesa, un cerības uz pjedestālu beidzās pirmajā virāžā. Šoreiz startā Vineta bija starp pašām ātrākajām, problēmas neradās arī pirmajā virāžā, no kuras cēsniece izbrauca otrā, palaižot priekšā tikai Japānas sportisti Jui Jabutu. Lai arī pēdējā taisnē Vineta spēja japānietei pietuvoties, tomēr finišā situāciju izšķīra vien dažas sekundes tūkstošdaļas, tieši tik ātrāka bija sāncense. Izcīnītā otrā vieta ir lielākais V. Pētersones sasniegums U23 dāmu konkurencē, un to viņai izdevās atkārtot arī svētdien, kad notika astotais, noslēdzošais, Pasaules kausa posms BMX superkrosā.

Arī šoreiz pirmās kārtas braucienā uzvara, pusfinālā otrā vieta, un atkal vieta lielajā finālā. Pēc pirmās virāžas Vinetai atkal otrā vieta, šoreiz ātrāka bija Francijas braucēja Leā Brindjona. V. Pēter­sone gan centās tikt garām francūzietei, tomēr uzvara bija tālāk nekā dienu iepriekš, un vēl viena otrā vieta. Japānas sportiste J. Ja­buta šoreiz palika aiz goda pjedestāla.

Divās dienās Vineta nopelnīja 260 ranga punktus, tā pieliekot sudrabotu punktu šai BMX sezonai.