Stūrēšana dzērumā un agresīva braukšana

Trešajā Adventes nedēļā – no 14. līdz 20.decembrim -Vidzemes reģionā Valsts policija apturējusi 13 autovadītājus alkohola reibumā. Teju visu nedēļu neviens iereibušais nebija pieķerts Cēsu apkaimē, bet šo pozitīvo statistiku mainīja nedēļas nogale, kad policistu redzeslokā nonāca pieci šoferi, kas bija sēdušies pie stūres dzērumā. Viens no viņiem, “Audi” vadītājs, Priekuļu novada Mārsnēnos arī izraisīja avāriju. Piektdienas, 18.decembra, vakarā ceturksni pirms deviņiem vīrieša vadītais transportlīdzeklis novirzījies no ceļa un iebraucis kokā, cietis gan pats šoferis, gan pasažieris, abi nogādāti medicīnas iestādē. Pēc notikušā atklājies, ka pie stūres sēdējušais bija ne tikai dzērumā (minimālā alkohola koncentrācija izelpā 2,12 promiles), bet arī bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Tāpat bez tiesībām un gandrīz divu promiļu reibumā sestdien, 19.decembrī, tika pieķerts kāds vīrietis uz autoceļa Drusti – Dzērbene – Skujene. Par viņa aizdomīgo auto vadīšanas manieri policijā iepriekš bija saņemta informācija, uz to reaģējot, bīstamais ceļu satiksmes dalībnieks tika sekmīgi apturēts. Vēl viens braucējs bez tiesībām un pat vairāk nekā divu promiļu reibumā tika konstatēts Amatas novada Drabešu pagastā uz autoceļa Valmiera – Cēsis – Drabeši. Visos šajos gadījumos policijā sākts kriminālprocess.

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes (VP VRP) apkopotie dati par notikumiem ceļu satiksmē liecina, ka kopumā pagājušajā nedēļā Cēsu iecirkņa teritorijā reģistrēti 17 satiksmes negadījumi. Tajā skaitā bija vēl viena avārija ar cietušo. Otrdien, 15.decembra vakarā pulksten 20.20, Līgatnes pagastā uz autoceļa Vildoga – Rama kāda sieviete netika galā ar savas automašīnas vadību, transportlīdzeklis novirzījās no ceļa braucamās daļas un apgāzās. Negadījumā cieta automašīnas vadītāja.

Kādreizējā Cēsu rajona teritorijā pagājušajā nedēļā pieķerti arī četri agresīvie braucēji. Par agresīvu braukšanu policisti nemaz tik bieži lēmumus nepieņem, katru nedēļu šādi gadījumi tie reģistrēti galvaspilsētā un tās apkaimē, Vidzemē retāk. Tomēr pirmdien, 14.decembrī, šajā reģionā konstatēti pat četri šādi pārkāpumi, turklāt visi Cēsu pusē.

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Zane Vaskāne pastāstīja, ka trīs agresīvas autovadīšanas situācijas bijušas Cēsīs un viena šāda stila braukšanas epizode Raunas pusē. “Lielākoties pārkāpumi fiksēti pilsētas teritorijā, stāvlaukumos, kur autovadītāji apzināti veica sānslīdes manevrus,” komentē policijas pārstāve, norādot, ka Patruļpolicijas nodaļas amatpersonas šos gadījumus pamanījušas, veicot ikdienas satiksmes uzraudzību.

Likumsargi vērš uzmanību, ka apzināti radītas sānslīdes ir ne tikai bīstamas pašam vadītājam un citiem satiksmes dalībniekiem, bet arī bojā automašīnas ziemas riepas, kā arī rada pastiprinātu slodzi visam transportlīdzeklim, tostarp bojājot rokas bremzi. Intensīvi slidinoties ar automašīnu, riepas zaudē savas īpašības, tālāku braukšanu pa koplietošanas ceļiem padarot jo vairāk bīstamu. Vienīgais izņēmums, kad ir pieļaujama kontrolēta sānslīde, ir sporta pasākumu un izklaides paraugdemonstrējumu laikā, kad to izpilda pieredzējuši autovadītāji. Policija arī atgādina – par apzinātu sānslīdes radīšanu uz ceļiem vai citās vietās, kur iespējama satiksme, kā arī par agresīvu braukšanu vadītājam var tikt piemē-rots naudas sods no 70 līdz 280 eiro.