Studenti piedāvā Āraišu arheoloģiskā parka attīstības idejas

Meklē idejas. Vidzemes Augstskolas studenti pirms biznesa ideju radīšanas iepazīst Āraišu ezerpili. Foto: no Āraišu arheoloģiskā parka arhīva Vidzemes Augstskolas studenti pirms biznesa ideju radīšanas iepazīst Āraišu ezerpili.

Vidzemes Augstskolas (ViA) komunikāciju, biznesa vadības, mediju un žurnālistikas, tūrisma nozares, kā arī apmaiņas programmu studenti janvāra vidū aizvadīja saspringtu nedēļu, piedaloties “Menedžmenta simulācijas spēlē” un sagatavojot vairākus projektus Āraišu arheoloģiskā parka attīstībai un apmeklētāju piesaistei. Pasniedzēji nedeva ne mirkli atpūtas, kāpinot darba tempu un radot apstākļus, kas līdzīgi reālam darbam tūrisma uzņēmumā, kad jāstrādā arī brīvdienās.

Studenti sagatavoja ne tikai prezentācijas par dažādiem kultūras pasākumiem Āraišos, tika arī rakstīti projekti finansējuma piesaistei no Lauku atbalsta dienesta un Kultūrkapitāla fonda, aprēķināti izdevumi un ieguvumi, izvēlēti potenciālie sponsori un sadarbības partneri. Izveidojot īpašus tvitera, instagrama un feisbuka kontus, ar idejām tika iepazīstināta plaša sabiedrība. Noticot, ka tiek reklamēts reāls pasākums, pieteicās daudzi sekotāji, studenti varēja pat sākt “tirgot festivāla biļetes”. Interesanti, ka veiksmīgākajām Āraišu arheoloģiskā parka pasākumu reklāmām sociālajos medijos noticēja vairāku tūrisma informācijas centru vadītāji un citi sabiedriski aktīvi cilvēki Cēsīs un Rīgā.

ViA pasniedzēja Ilze Grīnfelde: “Jau otro gadu studenti strādā ar reāliem uzdevumiem, piemēriem no dzīves, lai sagatavotās atbildes atbilstu reālām vajadzībām. Stu­diju kurss ir “brīvprātīgi obligāts”, to veidojām, maksimāli sajaucot grupas un kursus, iekļaujot apmaiņas studentus no dažādām valstīm – Azerbaidžānas, Gru­zijas, Turcijas, Spānijas, Albā­nijas. Viņiem tas bija gan starpkultūru izaicinājums, gan dalība ar savu ideju. Izveidojām divas divīzijas – vieni risināja uzdevumu Valmierai, otri Āraišiem. Katrā septiņas mazās internaci­onālās darba grupas, kas strādāja patstāvīgi. Studenti tika turēti sasprindzinājumā, radot “realitātes garšu”, saņemot pēkšņus uzdevumus ar īsiem termiņiem tieši kā dzīvē, kad darba devējs prasa steidzami sagatavot kādu dokumentu darbdienas beigās, izsauc uz sanāksmi vai tikšanos.”

Viens no pirmajiem uzdevumiem, ko vērtēja pasniedzēji un arī Āraišu arheoloģiskā parka darbinieki, bija inscenējums turpat augstskolas telpās – studenti izspēlēja dalību Starptautiskajā tūrisma gadatirgū “Balttour”. Īpaši šim nolūkam tika veidoti logo, gatavotas vizītkartes, bukleti un reklāmas lapas, kā arī stenda noformējums.

Tomēr grūtākais pārbaudījums bija nedēļas beigās, “Menedž­menta simulācijas spēles” noslēgumā, kad jauniešiem savu ideju dzīvotspēju nācās pamatot un pierādīt pasniedzēju žūrijai un Āraišu saimniecēm Jolantai Sau­siņai un Sandai Salmiņai.

Kā Āraišus saredz studenti? Viņi iesaka veidot festivālu “Lat­vijas skaņas”, aicinot populāras Lat­vijas mūzikas grupas, “Mirdzošās naktis” – mākslas pasākumu naktī, kur apmeklētājiem būtu trīs kultūras baudījumi – latviešu filmu izrādes, mūzikls un teātris.

Piedzīvojumu spēli caur trim laikmetiem – akmens, bronzas un dzelzs -, kas izejama 24 stundās, piedāvāja studentu grupa, kuras vadītājs Deins Banders izpelnījās balvu no Āraišu arheoloģiskā parka par laikmetam atbilstošu tēlu un atraktivitāti.

Divas grupas piedāvāja mobilo aplikāciju – telefona gidu “Solis pagātnē” – un simulāciju spēli “Āraišu atslēgas” Āraišu arheoloģiskā parka apmeklējumam. Šī pakalpojuma galvenā auditorija būtu vispirms skolēni un studenti, kā arī tūristi. Vislabākais novērtējums ir neatkarīga žūrija – ”Soli pagātnē” par reālu un dzīvotspējīgu ideju bija atzinuši vairāk nekā 1000 feisbuka lietotāju. Jolanta Sausiņa, Āraišu arheoloģiskā parka vadītāja, uzskata, ka ideja par mobilo aplikāciju noteikti tiks attīstīta un izmantota nākamgad, kad būs gatavs jaunais informācijas centrs.

Āraišu žūrijas simpātiju balvu saņēma idejas “Mēness ezers” autori, kuru piedāvājumam kā re­ālam šīs vasaras pasākumam bija noticējuši ne tikai daudzi sociālo tīklu lietotāji, bet arī tūrisma uzņēmēji un speciālisti. Studenti rosināja vairāk izmantot Āraišu ezeru kā brīvdabas skatuvi un rīkot pasākumu Pilnmēness laikā ar grupas “Iļģi” koncertu, kur vairākums klausītāju baudītu mūziku laivās.

J.Sausiņa studentu darbu vērtē atzinīgi: “Man patika visi piedāvājumi, un labprāt realizētu visus projektus, tomēr favorīts ir “Mē­ness ezers”. Jaunieši saskatīja līdz šim neizmantotu iespēju – īpašo noskaņu. Bija pat sameklēts piemērots datums jūlijā, kad ir Piln­mēness. Ideju “testa režīmā” šogad labprāt izmantosim, jo vasarā notiks būvdarbi – taps jauna aizsargsiena un informācijas centrs. Pasākums nenoslogos mūsu infrastruktūru, novirzīs apmeklētājus citur. Jaunieši interesējās par prakses iespējām pie mums, labprāt viņus gaidīsim.”