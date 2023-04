Streikā piedalīsies 30 novada izglītības iestādes

Izglītības darbinieku plānotajam protesta gājienam un trīs dienu streikam pieteikušies 650 Cēsu novada izglītības iestāžu darbinieki, kas pārstāv 29 Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) pirmorganizācijas un vienu mācību iestādi, kurā nav pirmorganizācijas.

“Tas gan ir krietni mazāk nekā rudenī, kad streikot plānoja vairāk par tūkstoti mūspuses pedagogu,” saka LIZDA Cēsu novada dalīborganizācijas priekšsēdētāja Ausma Klētniece.

Viņa atzīst, ka jūtas nedaudz apbēdināta par Cēsu lielo skolu – Cēsu Valsts ģimnāzijas un Cēsu Pilsētas vidusskolas – atsacīšanos dalībai streikā. “Šajās skolās pedagogiem ir ļoti labas algas ar likmi, kas rakstāma četrciparu skaitļos, domāju, tādēļ viņi atsakās. Tomēr ir jāatceras, ka tad, ja valdība papildu finansējumu izglītības nozarei neatradīs, šīs algas tādas arī paliks, lielākas nekļūs,” teic A. Klētniece.

Trīs dienu streikā, kas paredzēts no 24. līdz 26.aprīlim, no Cēsu novada gatava piedalīties Vecpiebalgas vidusskola, no kuras streikos 52 pedagogi, Cēsu Bērzaines pamatskola – attīstības centrs un tā struktūrvienība pirmsskolas izglītības iestāde (PII) ” Pīlādzītis” – 42, Jaunpiebalgas vidusskola – 33, Cēsu 5. PII, Skujenes un Rāmuļu pamatskola – katrā pa 30 streikotājiem. No A.Bieziņa Raiskuma pamatskolas dalību streikā apstiprinājuši 29 darbinieki, Nītaures Mūzikas un mākslas pamatskolā un Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma – katrā 28, Liepas pamatskolā – 27, Priekuļu PII “Mežmaliņa” un Dzērbenes Vispārizglītojošā un mūzikas pamatskolā – katrā 26, Cēsu 4. PII un Spāres pamatskolā -katrā 25, Cēsu Sporta skolā – 23, Līvu PII un Cēsu 2.pamatskolā – pa 22, Amatas pamatskolā un Straupes pamatskolā – katrā 20, A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā – 17, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā – 16, Stalbes pamatskolā – 14, Priekuļu vidusskolā – 13, Jauno Līderu vidusskolā Līgatnē – 11. Apņēmušās piedalīties vēl sešas novada izglītības iestādes ar mazāku streikotāju skaitu.

Pašlaik nav paredzēts, ka streiku varētu atcelt, vērtē A.Klētniece, jo vēl pagājušajā nedēļā izskanējušais no Izglītības ministrijas liecina, ka vairākām pašvaldībām papildu finansējuma nebūs. Cēsu novadam gan līdzekļi daļēji piešķirti, bet to plānojot rast uz skolu tīkla optimizēšanas pamata. “Valdība vēlas, lai ļoti straujiem soļiem notiktu plānotā optimizācija, kas skars gan lauku vidusskolas, gan pamatskolas. Nepiekrītu izglītības ministres un Ministru prezidenta viedoklim, ka lauku skolās ir zema izglītības kvalitāte, tā nebūt nav. Arī mazajās lauku skolās ir bērni, kuri tiek veiksmīgi sagatavoti olimpiādēm un konkursiem, piedalās Erasmus+ projektos un citās aktivitātēs,” viedokli pauž A.Klētniece.

“Plānotais 24.aprīļa gājiens notiks arī tad, ja valdība līdz tam nāks klajā ar kādu pieņemamāku piedāvājumu. Protesta gājiena mērķis ir vērst uzmanību uz valdības attieksmi pret nozari kopumā, par valsts amatpersonu politisko atbildību un cieņpilnu attieksmi pret izglītības un medicīnas nozares darbiniekiem. Interesi piedalīties gājienā izrādīja arī dažas politiskās partijas, tomēr viņu ieceri noraidījām, jo politika no izglītības ir jānodala,” tā A.Klētniece.

No Cēsu novada gājienā piedalīsies ap 180 dalībnieku. “Dosimies turp ar četriem autobusiem, no tālākām skolām pedagogi ir gatavi braukt uz gājienu Rīgā ar personīgajām automašīnām.”