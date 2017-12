Straupes slimnīcas darbiniekus aicina turpināt darbu Strenčos

Foto: Leta Ilustratīvas attēls.

Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas un Straupes narkoloģiskās slimnīcas valdes locekle Maija Ancveriņa aicina Straupes slimnīcas darbiniekus izvērtēt iespēju ar savām zināšanām un pieredzi turpināt pacientu ārstniecības procesu Strenčos, aģentūru LETA informēja Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders.

Ancveriņa norādīja, ka ārstniecības pakalpojuma pārcelšana no Straupes un Strenčiem ir plaši izskanējusi publiski, un iemesli tam ir gan Straupes slimnīcas tehniskais, gan cilvēkresursu nodrošinājums. Veselības aprūpes iestādes atrašanās telpās ar fiziski neatbilstošu un bīstamu vidi nav pieļaujama, tāpēc pacientu uzņemšana Straupes narkoloģiskajā slimnīcā tiks pārtraukta šī gada 23.decembrī, kad visi narkoloģijas profila pacienti, kuriem nepieciešama narkoloģiskā palīdzība tiks gaidīti Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas Uzņemšanas nodaļā, Valkas ielā 11, Strenčos, Strenču novadā.

Vienlaikus Ancveriņa norādīja, ka Straupes narkoloģiskās slimnīcas ārstniecības personām piedāvāta iespēja iepazīties ar darba vidi un apstākļiem Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā, turpinot darbu tajā no 2018.gada janvāra. “Ievērojot to, ka daļai no darbiniekiem varētu būt sarežģīti nokļūt uz darbu Strenčos, tika apsolīts arī risināt iespēju, kā nokļūt uz darbu un no darba uz mājām,” skaidro slimnīcu valdes locekle.

Vienlaikus viņa norādīja, ka Straupes slimnīcas darbinieki ir informēti, ka darbs varētu tikt piedāvāts jebkurā no nodaļām, izvērtējot nepieciešamību. Daži no uzaicinātājiem jau piedalījās ekskursijā pa Strenču psihoneiroloģisko slimnīcu, potenciālajiem darbiniekiem tika izrādītas visas slimnīcas nodaļas, demonstrējot, kā tiek sastādīti darba grafiki, kāda ir darba vide. Tāpat tika sniegta informācija par darba grafika sastādīšanas procesu, kur nodaļas virsmāsa, iespēju robežās, ņem vērā darbinieku, kuri brauc no attālākām vietām, viedokļi un vajadzības. Tāpat slimnīcā ir iespēja nakšņošanai izmantot iestādē esošās viesnīcas pakalpojumus, kas darbiniekam izmaksā divus eiro diennaktī.

Pēc Ancveriņas paustā, no nākamā gada 1.janvāra narkoloģijas pacienti tiks uzņemti ar tādiem pašiem nosacījumiem, kā tas bija iepriekš, proti, gan ar ģimenes ārsta nosūtījumu, pacientam veicot līdzmaksājumu, gan tiks gaidīti pacienti, kuri vēlas par pakalpojumu maksāt pēc slimnīcā apstiprinātā maksas pakalpojuma cenrāža.

Ancveriņa ir pārliecināta, ka, no nākamā gada pakalpojumus pārņemot Strenču slimnīcai, ieguvēji būs gan pacienti, gan darbinieki, jo tiks garantēta pacientu, darbinieku un apmeklētāju fiziskā drošība un vides pieejamība. “Narkoloģijas pacientiem tiks sniegta palīdzība mūsdienu ārstniecības prasībām atbilstošās telpās ar vides pieejamības nodrošinājumu jebkuras grupas pacientiem un atbilstošu aprūpes aprīkojumu,” uzsvēra slimnīcu valdes locekle.

Viņa arī skaidroja, ka slimnīcā pacientiem tiks nodrošināts plašāks pakalpojumu klāsts, piedāvājot plašas rehabilitācijas iespējas – klīniskā psihologa, ergoterapeita, fizioterapeita, rehabilitētāja pakalpojumus -, kā arī iespēju saturīgi pavadīt laiku ārstēšanās periodā, tostarp iespēju nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. “Iestājoties slimnīcā, pacientam tiks nodrošināti diagnostiski laboratoriskie izmeklējumi, nepieciešamības gadījumā (iestājoties ar traumām) tiks veikta radioloģiskā izmeklēšana, kas Straupes narkoloģiskajā slimnīcā nebija iespējama,” uzsver Ancveriņa.

Vienlaikus viņa pauda, ka, rūpējoties par konfidencialitātes un datu drošības jautājumiem, narkoloģijas profila pacienti tiks izvietoti vienā no stacionāra ēkām, kurā atradīsies tikai šī profila pacienti. Slimnīcā ir iespējams izvietot pacientus divvietīgas un trīsvietīgās istabiņās, turklāt pacienti, kuri izvēlēsies maksas pakalpojumu, tiks izvietoti atsevišķā ēkas daļā, pēc pacienta lūguma, būs iespējams nodrošināt arī ar individuālu istabiņu. Slimnīcā visos līmeņos stingri tiek ievērota konfidencialitāte attiecībā uz katru pacientu, veikti pasākumi personas datu aizsardzības jomā. Visas datu sistēmas reģistrētas Datu valsts inspekcijā, ar personas datiem strādā tikai tie darbinieki, kuriem tas noteikts amata pienākumu izpildei.

Tāpat Ancveriņa norādīja, ka Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas darbu raksturo kvalitāte un augsti standarti. “Slimnīcas vadības sistēma sertificēta atbilstoši “ISO 9001:2015″ standartam stacionāro un ambulatoro pakalpojumu sniegšanai. Informācija un vizuāls ieskats par Strenču psihoneiroloģisko slimnīcu pieejams iestādes mājaslapā,” piebilda slimnīcu valdes locekle.

Viņa arī uzsvēra, ka Strenču psihoneiroloģiskajai slimnīcai vēsturiski bijusi pieredze narkoloģisko pacientu ārstēšanas jomā, kad slimnīcā darbojās divas narkoloģiskās nodaļas. Arī pašlaik slimnīca sniedz pakalpojumus pacientiem ar alkohola atkarības problēmām, kurā, jau pievienojušies arī psihotiski uzvedības traucējumi.

Jau ziņots, ka iecerēts slēgt Straupes slimnīcu, un iemesls veselības aprūpes pakalpojumu pārcelšanai no Straupes slimnīcas uz Strenču slimnīcu ir Straupes slimnīcas stāvoklis gan infrastruktūras, gan cilvēkresursu ziņā, aģentūrai LETA pauda Veselības ministrijas (VM) pārstāvis Oskars Šneiders.

Viņš skaidroja, ka Straupes slimnīcas vadība vairākkārtīgi informējusi par situāciju slimnīcā un nepieciešamību pieņemt lēmumus par turpmāko tās darbu.

Pēc Šneidera teiktā, slimnīca norādījusi, ka slimnīcas ārstniecības personāls nav pietiekams, savukārt telpu tehniskais stāvoklis un aprīkojums neatbilst normatīviem par pamatprasībām ārstniecības iestādē, turklāt atsevišķas ēkas daļas ir pat avārijas stāvoklī, apdraudot gan pacientus, gan personālu. “Nav savienojama veselības aprūpes iestādes atrašanās telpās ar fiziski neatbilstošu un bīstamu vidi,” uzsver VM pārstāvis.

Vienlaikus viņš atzīmēja, ka, lai nodrošinātu slimnīcas tālāku normatīvajiem aktiem un līgumam atbilstošu un darbību, nepieciešami ļoti lieli finansiāli ieguldījumi, kādi slimnīcas rīcībā nav.