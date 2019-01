Straupes pagastā apturēts autovadītājs 2,97 promiļu reibumā

Aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 54 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti seši nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 11 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un astoņi nodarījumi pret īpašumu.

Aizvadītajā diennaktī Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā reģistrēti 12 ceļu satiksmes negadījumi, kur vienā no gadījumiem ir viens cietušais. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdies viens automašīnas vadītājs, vēl viens vadītājs atteicies no pārbaudes. Noformēti 56 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 9 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

21.janvārī pulksten 11:00 Madonā, Saules ielā, notika sadursme starp automašīnu “Citroen Berlingo” un kādu gājēju. Cietusī seniore, nepārliecinoties par savu drošību, šķērsoja ceļa braucamo daļu, tam neatļautā vietā, savukārt automašīnas vadītājs nepaguva savlaicīgi nobremzēt. Cietusī sieviete nogādāta slimnīcā. Policija turpina izmeklēt notikušo.

Būtiski, ka sākot ar 16.janvāri pirmo reizi Latvijā uzsākta satiksmes drošības informatīva un izglītojoša kampaņa gājējiem – senioriem un sabiedrības uzmanības pievēršanai “Strauja sirds, bet kājas lēnas”. Pētījumā noskaidrots, ka seniori ir viena no lielākajām gājēju riska grupām satiksmē – aptuveni trešā daļa bojāgājušo uz ceļa ir vecumā virs 60 gadiem.

Kampaņas ietvaros seniori tiek aicināti nepārvērtēt savas spējas un aizdomāties ne tikai par savu, bet arī citu satiksmes dalībnieku drošību uz ceļa. Savukārt ikvienam sabiedrības loceklim ir pienākums atgādināt savam radiniekiem, kuri ir cienījamā vecumā, būt piesardzīgiem, kā arī būt atbildīgiem ģimenes locekļiem – novērtēt apstākļus un cienījamo vecumu, vai seniors var piedalīties ceļu satiksmē viens.

21.janvārī pulksten 13:45 Pārgaujas novada Straupes pagastā, autoceļa Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža posmā, tika apturēts automašīnas “Opel” vadītājs. Vīrietis sēdies pie stūres smagā alkohola reibumā – 2,97 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

21.janvārī pulksten 16:50 Cēsu novada Vaives pagastā kontrolpirkuma laikā kāda pārdevēja izsniedza divas cigarešu paciņas bez Latvijas Republikas akcīzes markām. Tālākas apskates laikā tika izņemtas 780 gabali cigarešu un 81 litrs degvīna bez Latvijas Republikas akcīzes markām.