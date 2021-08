Straupē filmēja “Sisi”

Kā kādreiz. Lielstraupes pils pagalms filmēšanas laikā. Foto: No albuma Lielstraupes pils pagalms filmēšanas laikā.

Nedēļas sākumā pie Lielstraupes pils valdīja nepieredzēta rosība. Bija atgriezusies pagātne. Tiesa, ne tā, ko pils piedzīvojusi, bet citi notikumi. Straupes pilī un tās apkārtnē tika interpretēta dzīve Ungārijas laukos aptuveni 150 gadu senā pagātnē.

“Latvijā kopš maija tiek filmēts līdz šim lielākais starptautiskais kino projekts – vācu vēsturiskā daudzsēriju mākslas filma “Sisi”, kas vēsta par pēdējās Austroungārijas imperatores Elizabetes jeb Sisi dzīvi. Filmu producē Vācijas kompānija “Story House Pictures”, filmēšanu Latvijā organizē “Cinevilla Films”,” stāsta starptautiskā projekta koordinatore Latvijā Sintija Andersone un piebilst, ka Straupē aizvadīta Latvijā vērienīgākā filmēšana. Tajā bija iesaistīts ap 300 cilvēku.

“Kā telpu var pārvērst ar dažiem elementiem, kā ar dažām detaļām pils atdzīvojās un atklājās cits laikmets, tas mums bija pārsteigums,” saka pašvaldības tūrisma organizatore Rudīte Vasile un piebilst, ka tie, kuri braukuši garām, bijuši pārsteigti, bet straupieši pa gabalu mēģinājuši vismaz kaut ko ieraudzīt no senās godības. “Tas, ko todien redzēju pie Lielstraupes pils, nav izstāstāms. Karietes, zirgi, karātavas – cits laiks, kurā esi nokļuvis,” saka daibēnietis Gustavs Bērziņš, kurš kā brīvprātīgais palīgs bija iesaistījies filmēšanas komandā. “ Straupei tas bija notikums. Pili tādu un pagalmu cilvēku pilnu nevarēju pat iedomāties. Lēnām ar draugiem izstaigājām pili, kad vēl tikai tika veidots interjers. Būdams brīvprātīgais, biju privileģēts atrasties pie pils, pilī, jo filmēšanas laukumā nepiederošos neielaida, bija ļoti stingra kontrole, visiem, kaut bija vakcinēts, tika veikti testi,” pastāsta Gustavs un atzīst, ka klātbūtne filmas uzņemšanā Liel­straupes pilī noteikti būs viens no šīs vasaras lielākajiem piedzīvojumiem.

Arī Amanda Paula Martinsone filmēšanas laukumā strādāja kā palīgs. “Tas bija interesanti, kā viss tiek sagatavots, kā pagalmā rosās kungi un dāmas, zemnieki, kā gatavojas zemnieku sodīšanai. Kaut no pašas filmēšanas redzēju maz, darbu arī pārtrauca lietus, to gaisotni varēja sajust. Bet mūsu pils, kad pagalms pilns ar cilvēkiem, izskatījās pavisam citādi,” pastāsta Amanda.

Sintija Andersone uzsver, ka filmēšanas grupai par Straupi ir vislabākās atsauksmes. “Svarīgi atrast īstos cilvēkus, tad viegli sadarboties. Jaunieši, kuri mums palīdzēja, bija brīnišķīgi. Skais­tais pils pagalms, arī dažas telpas būs redzamas filmā,” saka S.An­dersone un uzsver, ka visai lielajai 300 cilvēku filmēšanas komandai pilī, ap pili pietika vietas, bija arī kur apmesties, paēst. “Straupe ir skaista vieta, nav tālu no Rīgas,” teic koordinatore.

R.Vasile uzsver filmēšanas grupas saudzīgo attieksmi pret vidi, pili. Parkā tika saliktas plātnes, lai braucot nesabojā zālienu. “Filmas veidotāji, tāpat kā daudzi tūristi, uzsvēra un atgādināja: “Tikai nepazaudējiet autentiskumu! Pils ir vērtība!” pastāsta R.Vasile.

Filma tiek uzņemta vēl daudzviet Latvijā. Latvijas Nacionālā Opera un Rīgas Latviešu biedrības nams ir kļuvuši par vairāk nekā 600 gadiem vecāki, pārtopot par Ungārijas karaļu mājvietu – Budas pili Budapeštā. Leģen­dārās rokoko pērles Lāksenbur­gas pils interjeri tika izveidoti Lielajā un Mazajā ģildē, savukārt ārpuse filmēta Cesvaines pilī. Hābs­burgu dinastijas impērijas centrs, Hofburgas pils, būs Rundāles pils dārzi, gaiteņi, deju zāles un pieņemšanas telpas. Vecrīgas ielās atklāsies 19. gadsimta Vīnes pilsētas dzīve: tirgus dienas, viesu mājas, zirgi, karietes un zaldāti, ielasmeitas un suņi, dzērāji un ubagi. Rīgas Kino­studijā tapušas apjomīgas dekorācijas – 2000 m2 platībā uzbūvētas telpas trīs dažādām pilīm: Hofburgai, Lāksenburgai un Po­senhofenai.

“Sisi” ir uz patiesiem notikumiem balstīts stāsts par ikoniskās pēdējās Austroungārijas imperatores Elizabetes jeb Sisi vētrainajiem dzīves līkločiem. Elizabete neprātīgi iemīlas Austrijas imperatorā Francā Jozefā I, taču drīz vien pēc abu salaulāšanās viņa aptver, ka dzīve Vīnē nav tāda, kā cerēja. Filmas sešu stundu piedzīvojuma centrā būs Sisi, iespējams, Eiropas skaistākā sieviete, viņas cīņa par saviem ideāliem un brīvību, vēršoties pret pastāvošo varu un nežēlīgo režīmu.

Imperatori Elizabeti uzticēts atveidot uzlecošajai šveiciešu-amerikāņu zvaigznei Dominikai Devenportai, viņas sabiedroto Franci Jozefu I spēlē vācu aktieris Janniks Šūmanis, “Sisi” režisors ir Svens Bohs. Filmēšanā Baltijā un Bavārijā sadarbojas profesionāļi no Vācijas, Lietuvas un Latvijas. “Sisi” pirmās sezonas pirmizrāde ir paredzēta jau gada nogalē, vēsturisko daudzsēriju filmu izrādīs lielākās Vācijas, Francijas un Austrijas televīzi­jas.