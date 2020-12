Strādājot attālināti, atceries par ugunsdrošību mājoklī!

Līdz ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, vairums iedzīvotāju savus ikdienas darbus veic attālināti, tādējādi uzturoties mājoklī biežāk nekā ierasts. Lai darbs un studijas mājas apstākļos nepārvērstos ugunsnelaimē, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un rūpēties par mājokļa ugunsdrošību.

Gatavojot ēdienu uz plīts, nereti mēdzam apsēsties pie datora, turpināt iesāktos darbus, ātri aizskriet līdz veikalam vai atgulties blakus istabā, nepamanot, kā piedeg ēdiens. Labākajā gadījumā šādas rīcības sekas būs tikai piededzis katliņš un pēc deguma smakojošas telpas, bet sliktākajā – mājokļa iemītnieki cietīs no sadūmojuma. Karstuma ietekmē var aizdegties arī sadzīves priekšmeti un virtuves mēbeles.

Piedegot pannai vai katliņam, nekādā gadījumā ugunsgrēka apdzēšanai neizmanto ūdeni, tādējādi veidosies karsti tvaiki, kas var apdedzināt un applaucēt. VUGD iesaka noslēgt skābekļa piekļuvi degšanas vietai ar trauka vāka vai ugunsdzēsības paklāja palīdzību.

Veicot ikdienas darbus mājas apstākļos, pastiprināti izmantojam dažādas elektroierīces, piemēram, datorus, planšetdatorus un viedtālruņus. Diemžēl izsaukumi, kuri saistīti ar nepareizu elektroierīču ekspluatāciju, ir ļoti izplatīti, tādēļ VUGD aicina sekot ierīču lietošanas instrukcijām, tai skaitā:

Gadījumā, ja aizdegusies elektroierīce, nekādā gadījumā nedzēs liesmas ar ūdeni! Vispirms atvieno ierīci no elektriskās strāvas, tad apsedz to ar biezu nesintētisku audumu. Ja iespējams, iznes elektroierīci no telpām.