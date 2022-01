Stiprināt Latviju, rūpējoties par iedzīvotāju labklājību

Atbalsts. Dāvinājumu, kas paredzēts biedrībai “Be The Light”, izkraut palīdzēja gan kravas vedēji no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, gan biedrības brīvprātīgie. Foto: Jānis Gabrāns Dāvinājumu, kas paredzēts biedrībai “Be The Light”, izkraut palīdzēja gan kravas vedēji no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, gan biedrības brīvprātīgie.

Cēsu novadā saņemts humānais sūtījums, ko sarūpējušas Vācijas un Zviedrijas nevalstiskās organizācijas, un tajā ir pārtika, apģērbs un apavi, primārās lietas, kas nepieciešamas sociāli mazaizsargātajiem iedzīvotājiem: trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm un senioriem. Palīdzības kravu piegādi turpina nodrošināt Nacionālie bruņotie spēki (NBS).

Humānās palīdzības nogādāšana reģioniem, kas sākās Zie­massvētku laikā, turpinās. Šo­nedēļ sūtījumu saņēma arī Cēsīs, pirmdien to atveda Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu nodaļai, vakar – biedrībai “Be The Light”. Organizācijas to tālāk nogādās tiem, kuriem atbalsts visvairāk nepieciešams.

Šī nav pirmā reize, kad abas organizācijas Cēsīs palīdzību no Zviedrijas un Vācijas saņem ar NBS atbalstu. Iepriekšējo reizi tas notika pērn oktobrī.

Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāre Baiba Bļod­niece “Druvai” atzina, ka palīdzība īpaši noderīga tieši šajā laikā, kad tik būtiski paaugstinājušās energoresursu cenas, veicinot jūtamu kopējo cenu kāpumu: “Tādā brīdī palīdzība iegūst vēl lielāku nozīmi, jo labi saprotam, ka tagad maznodrošinātajām personām situācija ir īpaši grūta.”

Sadarbību ar Zviedrijas un Vācijas nevalstiskajām organizācijām koordinē NBS vecākais eksperts starptautiskās militāri reliģiskās sadarbības jautājumos Elmārs Pļaviņš. Uzsverot, ka Latvijas bruņoto spēku galvenais uzdevums ir nodrošināt Latvijas aizsardzību un robežu neaizskaramību, viņš norāda, ka svarīgi ir stiprināt Latviju, rūpējoties par tās iedzīvotāju labklājību, sniedzot palīdzīgu roku tiem, kam nepieciešams materiāls atbalsts.

Organizācijas “Be the light” valdes priekšsēdētājs Gints Berneckis, saņemot sūtījumu, pastāstīja, ka palīdzību NBS piegādājusi jau trešo reizi, tā nonāks pie cilvēkiem Trikātā, Druvienā, Smiltenē, Gulbenē un arī Cēsīs. Viņš lēš, ka tiks palīdzēts apmēram 600 cilvēkiem: “Mums ir prieks, ka varam to izdarīt, jo situācija rāda, ka vajadzība pēc palīdzības tikai augs. Tāds atbalsts cilvēkiem reģionos ir ļoti noderīgs.”

Jau kravas izkraušanas brīdī ieradās vietējie brīvprātīgie no minētajām apdzīvotajām vietām, lai savās automašīnās iekrautu daļu atvestā un nogādātu to ļaudīm, kam vajadzīgs atbalsts.

G. Berneckis atklāj, ka organizācija ne tikai palīdz ar nepieciešamām lietām, bet arī māca plānot finanses, ģimenes budžetu: “Ja cilvēks tikai lūdz palīdzību, pats nesperot ne soli, lai kaut ko mainītu, mēs atsakām. Esam organizācija, kas piedāvā cilvēkiem mainīt dzīves uztveri.”

Baiba Bļodniece stāsta, ka NBS sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, pašvaldību sociālajiem dienestiem humānās palīdzības piegādē aizsākās 2020.gada rudenī un abas puses to atzīst par ļoti veiksmīgu: “Ir ļoti būtiski, ka bruņotie spēki tā rada sajūtu, ka viņi ir tuvu iedzīvotājiem, ka gatavi palīdzēt dažādos veidos. Ne tikai valsts drošību apdraudošās situācijās, bet arī praktiskos ikdienas uzdevumos, palīdzot ar transportu un loģistiku. Mums ir būtiska sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām un sociālajiem dienestiem, jo tie vislabāk zina savas apdzīvotās vietas cilvēkus, ģimenes, kam nepieciešama palīdzība.”

Kravu apjoms tiek saskaņots ar saņēmējiem atbilstoši vajadzībām, protams, ņemot vērā arī sūtījuma apjomu, lai varētu palīdzēt iespējami vairāk cilvēkiem.

Jautāta, vai pēc sūtījumu nogādes tiek arī pasekots, kā tas nonāk pie konkrētajiem cilvēkiem, B. Bļodniece norāda, ka uzticas nevalstiskajām organizācijām un sociālajiem dienestiem: “Līdz šim neesam dzirdējuši nevienu sliktu atsauksmi vai kādas aizdomas, ka darbs tiek darīts neatbilstoši, tāpēc savstarpējā uzticība ir jāveicina. Nevalstiskās organizācijas Latvijā ir jāstiprina, un ticam, ka tās savu darbu izdara pēc labākās sirdsapziņas. Elmārs Pļaviņš pabijis vai visās pašvaldībās, ticies ar sociālajiem dienestiem, nevalstiskajām organizācijām, viņš zina situāciju uz vietām, un visur ir cilvēki, kuri no sirds dara savu darbu.”

B.Bļodniece arī piebilst, ka nevalstisko organizāciju un Nacionālo bruņoto spēku un tajos ietilpstošās Zemessardzes sadarbība notiek jau sen, krietni pirms sākās palīdzības kravu piegāde. Nepieciešamības gadījumā organizācijas vēršas pie NBS, Zemessardzes pēc citas palīdzības, un tām netiek atteikts.

Humāno palīdzību pašvaldību iestādēm un nevalstiskajām organizācijām nogādā NBS Nodrošinājuma pavēlniecības Autotransporta nodrošinājuma centrs sadarbībā ar Zemessardzi.