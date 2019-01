Steidz baudīt ziemas priekus

Kopā siltāk. Līdzās sportiskām ziemas nodarbēm Sniega dienā Priekuļos ģimenes labprāt vienojās sarunās pie ugunskura. Foto: Madara Ozoliņa Līdzās sportiskām ziemas nodarbēm Sniega dienā Priekuļos ģimenes labprāt vienojās sarunās pie ugunskura.

Jau astoto gadu Latvijā svin Pasaules sniega dienu. Šogad tā oficiāli tiks atzīmēta 20. janvārī. Vairākos novados sniega aktivitātes rīkotas jau tagad.

Pasaules sniega diena tiek organizēta, lai popularizētu ziemas sporta veidus. Šajā dienā nav būtiski uzvarēt sacensībās, bet gan piedalīties un pavadīt laiku kopā ar ģimeni. Ņemot vērā neprognozējamos laika apstākļus, Latvijā ziemas prieki jābauda nevis konkrētā datumā, bet tad, kad ir atbilstoši laika apstākļi.

Nedēļas nogalē Sniega diena tika svinēta Priekuļos, Kārumkal­nā, pulcinot ģimenes ne tikai no Priekuļu novada, bet arī no Cēsīm, Līgatnes un citām vietām. Priekuļu novada sporta dzīves koordinators Jānis Mičulis ir gandarīts par pasākuma norisi un norāda, ka apmeklētāju skaits katru gadu palielinās: “Ziemā sportiskas aktivitātes, kas piemērotas ģimenēm ar bērniem, rīkojam ik gadu. Tikai pirms dažiem gadiem šie svētki tika nosaukti par Sniega dienu. Agrāk to rīkojām Vanagkalniņā, bet, kopš pasākums notiek Kārumkalnā, apmeklētāju skaits jūtami palielinājies. Šis kalns nav liels, bet bērnu vidū iecienīts. Šoreiz sanāca teju simts cilvēku.”

Sniega diena Priekuļos sākās ar apslēpto dārgumu meklēšanu – bērni meklēja sniegā paslēptas konfektes, tika meklēta arī lielā konfekšu paka. Ģimenes labprāt iesaistījās arī sacensībās un stafetēs. Bija desu cepšana uz ugunskura un siltas tējas malkošana. J. Mičulis ir pārliecināts, ka šāda kopīga laika pavadīšana ģimenes saliedē: “Vecāki ar bērniem pēc pasākuma aprunājas, kas patika visvairāk, kas izdevās vai neizdevās. Arī sacensību laikā ļoti labi var redzēt, cik ļoti vecāki atbalsta savus bērnus un mazie savu tēti un mammu.” Priekuļu novada sporta dzīves koordinators ir pārliecināts, ka arī nākamajā gadā Priekuļos tiks organizēta Sniega diena.

Cēsniece Linda Jokste ar ģimeni pasākumu apmeklēja pirmo reizi, viņa neslēpa pārsteigumu par redzēto: “Cēsīs dzīvojam nesen, cenšamies apmeklēt tuvumā rīkotos pasākumus, tā izzinot apkaimju sabiedrisko dzīvi. Nebiju domājusi, ka šeit būs tik daudz cilvēku. Atmosfēra ir brīnišķīga, arī mana četrus gadus vecā meita ir sajūsmā. Viņa meklēja sniegā konfektes, kopā ar tēti piedalījās sacensībās. Man prieks redzēt, cik šeit ir aktīvas un priecīgas ģimenes.”

Uz Priekuļiem laipni aicināti arī slidot gribētāji – Sporta birzītē izveidota slidotava. Jānis Mičulis norāda: “Ja slidotava izveidota uz dīķa, tuvojoties pavasarim, stingri jāseko līdzi drošībai. Slidotava Sporta birzītē, lai arī nav ļoti liela, ir droša, turklāt apgaismota. Arī piekļuve ir ērta.”

Slidotava top arī Liepas pagastā, tur tā nav bijusi vairāk nekā desmit gadu. Ledus laukums atradīsies pie veikala “top!”. Liepas pagasta pārvaldes vadītāja Evita Šīrante apstiprina: “No vietējiem iedzīvotājiem interese par slidotavu ir liela, gan bērni, gan pieaugušie grib slidot. Darbs pie slidotavas izveides tika iesākts, bet laika apstākļu dēļ apstājās. Šobrīd tiek organizēti darbi, lai slidotavu varētu pabeigt, un pavisam drīz tajā savas slidošanas prasmes varēs izmēģināt ikviens interesents.”

Arī Amatas novada Nītaures pagastā tiek liets ledus, lai jau februāra sākumā slidotavā varētu rīkot pirmās hokeja sacensības. Par slidotavu Nītaurē gādā jauniešu organizācija “Nītaureņi”. Slidu noma tāpat kā Priekuļos un Liepā netiek piedāvāta. Tā kā Nītaurē aktīvi organizē hokeja sacensības, tad šeit iespējams aizrunāt hokeja nūjas un ķiveres. “Laika apstākļu dēļ ledus sagatavošanas darbi nenotiek tik raiti, kā cerēts, bet ceram slidotavu, kura tiks arī apgaismota, sagatavot līdz mēneša beigām,” apstiprināja organizācijas “Nītaureņi” vadītājs Mārtiņš Šteins.

Laika apstākļi ziemā ir neprognozējami – no tiem lielā mērā atkarīga kvalitatīva ledus sagatavošana un uzturēšana. Daudzviet slidotavu izveidošana ir pašu iedzīvotāju ziņā. Slidošanas un hokeja spēlēšanas iniciatori slidotavas izveido arī uz vietējiem dīķiem un ezeriem.