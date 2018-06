Starti ārzemēs un Latvijā

Startam gatavas. “OK Meridiāns1” dāmu komanda pirms starta “Jukola 2018” stafetēs, kur vairāk nekā 1500 komandu konkurencē ieņēma 154.vietu. Komandā startēja Kristīne Brunere (no kreisās), Vieda Lūsa, Dace Buža, Zanda Abzalone. Foto: no albuma “OK Meridiāns1” dāmu komanda pirms starta “Jukola 2018” stafetēs, kur vairāk nekā 1500 komandu konkurencē ieņēma 154.vietu. Komandā startēja Kristīne Brunere (no kreisās), Vieda Lūsa, Dace Buža, Zanda Abzalone.

Pasaulē lielākās stafešu sacensības

Viens no lielākajiem notikumiem jau tradicionāli ir pasaulē lielākās stafešu sacensības So­mi­jā – “Ju­kolan Viesti”. Šogad īpaša noskaņa, jo stafetes notika jau 70. reizi.

Dalībai pieteicās 3507 komandas no 22 valstīm, distancē devās 19 698 dalībnieki. No Latvijas star­tē gandrīz 50 komandas, kas ir piektais lielākais rādītājs. “M­e­ri­diāns” šogad uz stafetēm devās ar divām sieviešu un trim vīriešu komandām. No visiem “Me­ri­di­­āna” 29 dalībniekiem seši šajās sta­fetēs startēja pirmo reizi.

Pirmās distancē devās dāmas, vairāk nekā pusotrs tūkstotis komandu, no tām līdz finišam tika 1518. Dubultuzvara zviedru orien­tie­ristēm, trešajā vietā – somietes. Labākās no Latvijas bija “Kāpa OK” sportistes, kurām 137.vieta. Nedaudz vairāk par minūti pēc viņām finišēja “OK Meridians 1”, ieņemot 154.vietu. Komandā startēja: Vieda Lūsa, Kristīne Brunere, Dace Buža, Zanda Abzalone. Uz­va­rētājām viņas zaudēja 51,44 minūtes. “OK Meridians 2” šoreiz 1051.vietā. Ko­mandā startēja Ag­ne­­se Gaile, Agita Marena, Kris­tī­ne Timer­ma­ne- Malēja un Dace Rī­ba – Bal­ti­ņa.

Arī vīriešu konkurencē uz goda pjedestāla Somijas un Zviedrijas komandas. Uzvarēja somi, otrie – zviedri, trešie – atkal somi. La­bākie no Latvijas bija “OK Ogre” orientieristi, kuriem 110.vieta. 163.vietā “OK Meridians 1” – An­­dris Cāns, Kristaps Magone, Ainārs Drozds, Rihards Knēts, Kaspars Radziņš, Edijs Dzalbs, Kristaps Bruners, kuri uzvarētājiem zaudēja apmēram divarpus stundas. “OK Meridians 2” ierindojās 333.vietā, bet “OK Me­ri­dia­ns 3” – 728.vietā.

“Meridiāna” nakts stafetes

Kā treniņš “Jukolas” stafetēm bija “Meridiāns” nakts stafetes, tradicionāls pasākums, kas ar katru gadu pulcē arvien kuplāku komandu skaitu. MIX21 grupā 14 komandu konkurencē uzvarēja komanda “CF” , kurā startēja An­d­ris Kivlenieks, Dace Buža un Artūrs Pauliņš, viņi tuvākos sekotājus apsteidza par vairāk nekā septiņām minūtēm. Otrajā vietā “Meridiāns- CPSS- Pārgauja”, kurā startēja Edijs Dzalbs, Vieda Lūsa, Andris Cāns, bet trešajā vietā “Saldus OK”: Atis Rešķis, Ilze Cahrausa, Kristaps Jau­dzems.

Grupā “MIX veterāni” uzvarēja “Kāpa OK” – Gints Gritāns, Ag­nese Dzērve, Gatis Dzērve, aiz sevis atstājot “Meridiāns- CPSS- Pār­g­auja” komandu: Dagnis Ka­ņepe, Inese Boze, Māris Baltiņš.

Grupā “Open” uzvarēja komanda “Kriptonīts”, kurā startēja Alek­sandrs Ļubinskis, Ainārs Drozds, Jānis Brakšs, bet otrie – “Meridiāns- CPSS- Pārgauja”: Andis Malējs, Aivars Dzalbs, Mārtiņš Platacis.

“MIX juniori” pirmais trijnieks šāds: “Edžiņa brīvdienas” (Ed­gars Ustinovs, Vilma Alberinga,

Valters Reneslācis), “Garās nakts pīles” (Kalvis Kaļva, Agnija Cau­ne, Ilgvars Caune), “Pro­pel­leri” (Matīss Leitlands, Emīlija Staģe, Jēkabs Ločmelis).

Latvijas čempionāts sprintā un sprinta stafetē

Jūnija sākumā Madonā notika Latvijas čempionāts sprintā un sprinta stafetē. Sprinta distancē W21E grupā Sandra Grosberga absolūtajā vērtējumā finišēja otrā, taču Latvijas čempionāta ieskaitē viņai zelta medaļa. Pirms viņas tikai Somijas sportiste Maija Sianoja, bet aiz Sandras – astoņas Norvēģijas orientieristes.

M21A grupā čempiona tituls Ivaram Celiņam, otrais finišēja cēsnieks Andris Ronimoiss, ko vairāk pazīstam kā taku skrējienu dalībnieku.

Čempiones tituls W35 grupā Zan­­dai Abzalonei, piektā šajā grupā Dace Rība – Baltiņa.

Sudraba godalgas izcīnīja Kris­taps Bruners M20 grupā un Agris Peipiņš M35 grupā.

Pie bronzas godalgām tika Aija Alksne W60 grupā un Ēriks Ūd­ris M55 grupā. Ceturtais šajā grupā Igors Bužs. Tūlīt aiz goda pjedestāla arī Rihards Knēts M18 grupā, Elīza Katlapa W20 grupā un Uldis Alksnis M65 grupā.

Sprinta stafetēs “Meridiāns-CPSS – Pārgauja” orientieristiem viena godalga, bronza, ko izcīnīja Igors Bužs, Agris Peipiņš, Zanda Abzalone MW130 grupā. Vis­lie­lākā konkurence “MW21 grupā, kur distancē devās vairāk nekā 30 komandas, arī četras “Meridiāns-CPSS-Pārgauja” komandas. La­bā­kie bija Kristaps Magone, Kris­­taps Bruners, Sandra Gros­berga, kuriem kopējā ieskaitē septītā vieta, bet Latvijas ieskaitē – ceturtā.

Arī MW16 grupā neizdevās aizsniegties līdz godalgām, šoreiz ceturtā vieta. Komandā startēja Mārcis Jansons, Renārs Šķesteris, Kristīne Brunere. Aiz viņiem palika ” Meridiāns-CPSS-Pārgauja 1″ komanda: Matīss Timermanis, Tomass Abzalons, Dina Palsa.

MW12 grupā 4.vietā Rinalds Ruža, Niklāvs Dravants, Lote Lamberte. MW14 grupā 5.vietā Mārtiņš Trops, Tomass Turlajs, Leonarda Baltiņa. Viņi tikai sekundi zaudēja ceturtās vietas īpašniekiem un četras sekundes bronzas laureātiem.