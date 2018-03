Starptautiska pieredze

Veiksmīgas sacensības. Cēsu karatē kluba komanda kopā ar Lietuvas kluba "Karate Akademija" pārstāvjiem pēc veiksmīgi aizvadītajām sacensībām "Ziemas kauss 2018", kas risinājās Lietuvā. Foto: No albuma Cēsu karatē kluba komanda kopā ar Lietuvas kluba "Karate Akademija" pārstāvjiem pēc veiksmīgi aizvadītajām sacensībām "Ziemas kauss 2018", kas risinājās Lietuvā.

Cēsu karatē kluba komanda piedalījās 17.starptautiskajā bērnu un jauniešu Fudokan °karatē čempionātā “Ziemas kauss 2018”, kas marta sākumā norisinājās Traķos, Lietuvā.

Čempionātu organizēja cēsnieku sadraudzības klubs “Karate Akademija” no Viļņas (Lietuva) un tā vadītājs Rītis Bublevičius. Sacensībās piedalījās trīs karatē klubi no Lietuvas, pieci klubi no Polijas un Cēsu karatē klubs kā vienīgie pārstāvji no Latvijas.

Cēsu kluba vadītāja Aiva Nestro stāsta, ka kluba jaunajiem sportistiem šī bijusi pirmā starptautiskā pieredze. Pērn Lietuvas kluba pārstāvji piedalījušies Cēsu kluba rīkotajās sacensībās, notikusi sadarbība semināru rīkošanā, un tad viņi cēsniekus uzaicinājuši piedalīties “Ziemas kausa” izcīņā.

Cēsu karatē klubu pārstāvēja seši dalībnieki, un deviņu komandu konkurencē kopvērtējumā, kurā summēja individuālo dalībnieku izcīnītās godalgotās vietas, klubam 6.vieta. Cēsnieki individuālajos pārbaudījumos izcīnīja visa kaluma godalgas. Katā (formālie vingrinājumi) 1.vieta Leonam Belousovam; 2.vieta Eduardam Ozoliņam – Vīksnem un Gabrielai Kornetai – Movzešai, bet 3.vieta – Raivo Novikam.

Kumite (cīņas vingrinājumi) sudraba medaļu izcīnīja G. Korneta-Movzeša, bet vingrinājumā “Kata sinhroni” Cēsu karatē kluba komandai, kurā startēja Mihiro Mizobata, Raivo Noviks un Leons Belousovs, otrā vieta.

Vērtējot sasniegto, A. Nestro atzīst, ka rezultāti ir pārsteidzoši labi: “Sākumā bija bažas, ka mūsējie būs nedrošāki, jo pirmās starptautiskās sacensības uzliek atbildību, tomēr viņi lieliski tika galā ar satraukumu, parādot ļoti labu sniegumu. Dalībnieku nopietnā attieksme sagatavošanās posmā, spēja koncentrēties un precīzi ievērot norādījumus sacensību norises laikā nodrošināja augsti vērtējamus individuālos rezultātus. Tas priecē, jo bija zināmas bažas, ka, sasniedzot zemus rezultātus, jaunajiem sportistiem nebūs vairs motivācijas trenēties. Taču pierādījās, ka varam konkurēt, un starptautiskajās sacensībās gūtā pieredze būs pozitīvs stimuls turpmākajai izaugsmei. Pie tam stimuls gan tiem, kuri aizbrauca uz mačiem, gan tiem, kuri šoreiz palika mājās, lai trenētos vēl vairāk un arī tiktu uz šīm sacensībām. Nākamgad droši vien brauksim kuplākā pulciņā, jo redzējām, ka varam konkurēt.”

Latvijā sacensības tieši tradicionālajā karatē, atšķirībā no sporta karatē, notiek krietni retāk, tāpēc katra iespēja ir noderīga, un to vērts izmantot. Šādi izbraukumi ļauj redzēt, kas notiek citur, un ļauj salīdzināt sportisko līmeni. Cēsu klubs saņēmis uzaicinājumu piedalīties sacensībās Polijā, kur konkurence esot vēl lielāka, dalībnieku vēl vairāk, un A. Nestro norāda, ka ielūgums, ļoti iespējams, tikšot pieņemts. “Sacensībās vienmēr var gūt lielāku pieredzi, nekā tikai strādājot treniņos. Īpaši bērniem, jauniešiem vajag kādu mērķi, lai būtu motivācija, un tikai sacensībās vislabāk redz izaugsmi,” saka A. Nestro.