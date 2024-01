Stalbes senioru tradīcija – vairākas kopīgas ekskursijas ik gadu

Kustība ir svarīga. Šo gadu laikā sarūpēts vingrošanas inventārs, tādēļ dāmas labprāt ļaujas vingrošanas priekam. Foto: no albuma Šo gadu laikā sarūpēts vingrošanas inventārs, tādēļ dāmas labprāt ļaujas vingrošanas priekam.

Stalbes pensionāru biedrība “Dzīvotprieks” sāk plānot, kādās ekskursijās dosies šovasar. Iepazīt Latviju ir viens no biedrības senioru tradicionālajiem ikgada pasākumiem. Kopīgi braucieni ir ļoti iecienīti, dalībnieku netrūkst.

Maršrutus izplāno jau ziemā, kad vairāk brīva laika, stāsta biedrības vadītāja Grieta Grosberga. Paši īrē autobusu, to var atļauties, jo dalībnieku skaits pietiekami liels, ap 40 cilvēku. Stalbēniešiem ekskursijās pievienojas raiskumieši, straupieši, arī cēsnieki un priekulieši.

Maijā, kad apdarīti pavasara dārza darbi un mazbērniem vēl ir mācības skolā, nav jāgaida ciemos vasaras brīvdienās, tiek rīkoti divu dienu braucieni. Pērn tāda bija ekskursija uz Tartu un Peipusu. Maršruts bija izplānots jau pirms kovida pandēmijas, bet bija jāietur pauze, tāpēc iecerētais īstenots aizvadītajā gadā. Pārējās ekskursijas ir dienas garumā. Seniori ceļojuši uz Mazsalacu un Burtniekiem, Gārseni un Subati, septembrī iepazīta Bauska un Mežotne, oktobrī dzejnieka Ojāra Vācieša un aktiera Edgara Liepiņa atdusas vietas. Pērn prieku sagādājis arī Cēsu novada pašvaldības rīkotais brauciens novada iepazīšanai.

Biedrībā ir uzskaite, kur un kad braukts, zināms, ka pavasarī šai tradīcijai sagaidāma jubileja. Tā būs 40. ekskursija, ceļojums noteikti tiks papildināts ar kliņģeri.

Rudenī senioriem liels darbs dārzos, jāvāc raža, jākonservē, bet jau no oktobra dāmas reizi nedēļā Stalbē apmeklē vingrošanas nodarbības, kas arī ir gadiem ilgusi tradīcija. Uz tām brauc no Straupes, Rozulas, Lenčiem, Auciema. Biedrība savulaik, saņemot Eiropas Savienības fondu finansējumu, iegādājās vingrošanas bumbas un paklājus, Pārgaujas novada pašvaldība atvēlēja līdzekļus, par kuriem nopirktas hanteles. “Mums ir nepieciešamais inventārs, varam vingrot, tikai palūdzam, lai atļauj darboties kultūras nama mazajā zālē. Nodarbības vada fizioterapeite Vineta Millere. Paši par to samaksājam, nav jāsatraucas, ka tās kādā brīdī beigsies. Gada izskaņā vingrotājiem rīkojām arī svētku pasākumu,” teic biedrības vadītāja un piebilst, “kamēr vingrojam, nav laika sarunām, bet pēc tam gribas vēl tēju iedzert, kādu vārdu parunāt. Redzam, kā vingrojot uzlabojas garastāvoklis un pašsajūta.”

Tāpat biedrība piedalās pašvaldības sociālo projektu konkursā. Tajā saņemtais finansējums kopā ar pašu naudu ļauj vieglāk īstenot izlolotās ieceres. Tā iesākta arī jauna tradīcija – jūlijā notika pasākums, kurā varēja ielūkoties senču pūra lādēs, atgādinot, cik būtisks un īpašs ir dzimtās glabātais, izzinot arī senās profesijas un darba rīkus, tāpat no paaudzes paaudzē glabātus rokdarbus.

Šis gads biedrībai ir īpašs, organizācija dibināta 2009. gadā, “Dzīvotprieks” svinēs 15. jubileju. Ieplānoti dažādi pasākumi. Jau 7. februārī atzīmēs Sveču dienu, būs sveču liešanas meistarklase, skolas bērni sniegs koncertu. Grieta Grosberga pastāsta, ka biedrība vienmēr cenšas savus pasākumus plānot tā, lai tie nepārklātos ar kultūras nama rīkotajiem, lai ir iespējams izbaudīt visu.

Biedrības vadītāja vērtē, ka senioriem pats būtiskākais ir noskaņojums: “Redzu, ka mūsējie vēlas iziet no mājas, lustēties, ir pozitīvā noskaņojumā, vismaz tie, ko satieku, ar kuriem sazvanāmies. Tagad, kad dienas kļūst garākas, arī noskaņojums priecīgāks. Šogad ir daudz sniega, vairāk gaišuma, tumšais laiks paskrējis ātrāk nekā citkārt.”