Sportiski aktīvā vasara Priekuļos

Pretī uzvarai. Valmierietis Edmunds Vjaters, kurš kļuva par sacensību “Priekuļu spēkavīrs” uzvarētāju, veic uzdevumu - smagumu nešana. Notikumiem līdzi uzmanīgi seko sacensību rīkotājs Jānis Mičulis. Foto: Jānis Gabrāns Valmierietis Edmunds Vjaters, kurš kļuva par sacensību “Priekuļu spēkavīrs” uzvarētāju, veic uzdevumu - smagumu nešana. Notikumiem līdzi uzmanīgi seko sacensību rīkotājs Jānis Mičulis.

Priekuļu Sporta birzītes basketbola un pludmales volejbola laukumos ik dienu var redzēt aktīvos ļaudis vadām savu brīvo laiku. Atbilstoša infra­struktūra pievelk ne tikai sportot gribētājus, bet arī rosina sacensību rīkotājus nākt ar savu piedāvājumu.

Priekuļu sporta dzīves koordinators Jānis Mičulis vienmēr gatavs organizēt tradicionālas vai mazāk tradicionālas sacensības, uzvarētājiem dāvājot paša izgatavotus unikālus koka kausus.

Smiltis un volejbols

Jau ierasti visas vasaras garumā katru nedēļu var piedalīties kādās pludmales volejbola sacensībās, dažu nedēļu pat divos turnīros.

Arī šajā vasarā astoņu nedēļu garumā notika cīņa par Priekuļu kausiem, kopumā sacensībās piedalījās 105 komandas, kāda startēja tikai vienā posmā, citas vairākos, ja sanāca – pat visos astoņos. J. Mičulis stāsta, ka vidēji posmā pieteikušās 28 – 30 komandas. Vismazāk apmeklētāju bija Līgo turnīrā 23.jūnijā, kad spēlēja 22 komandas, bet šajā posmā bonuss tāds, ka izcīnītie punkti dubultojās.

“Komandu skaits posmā kādam liekas liels, bet Sporta birzītes pluss, ka mums ir seši laukumi, visi apgaismoti, tas ļauj turnīru spēlēt, nesatraucoties, ka nāk tumsa. Lielais laukumu skaits ikvienā turnīrā Priekuļos ļauj nodrošināt, ka komandām nav lielas pauzes starp spēlēm, nedaudz atpūtas, un jau klāt nākamā spēle. To īpaši novērtē volejbolisti, kuri uz turnīru nākuši spēlēt, nevis sēdēt un gaidīt nākamo spēli,” saka J. Mičulis.

Šogad cīņa par Priekuļu kausiem bija ļoti aizraujoša līdz pēdējai uzvarētajai izspēlei, ko labi rāda komandu izcīnītie punkti. Uzskatāmi, cik maz līdz uzvarai turnīrā pietrūka pat 4.vietai. Par uzvarētājiem kronēta komanda “Cīņasspars”, kurā spēlēja Artis Dricka un Reinis Vasiļevskis, izcīnot 198 punktus. Tikai par vienu (!) punktu mazāk komandai “Barons”, kurā spēlēja Artūrs Špirka/ Rihards Lazdiņš. Trešajā vietā komanda “07” - Andris Jermacāns/ Pēteris Lāpselis, kuru kontā 195 punkti, bet ceturtie šoreiz “Kūmiņš” – Andris Dol­ženko/ Daniels Žukovskis, kuriem 194 punkti.

“Nolikumā ir nosacījums, ka vienam komandas spēlētājam jāpiedalās visos posmos, dažai komandai tas liedza kāpt uz pjedestāla. Taču nolikums visiem ir viens, visi ar to iepazinušies, un tas jāņem vērā,” stāsta J. Mičulis.

Jau vairākus gadus, kopš laukumi apgaismoti, notiek turnīrs “Priekuļu nakts”. Spēles sākās deviņos vakarā, noslēdzās trijos naktī ar apbalvošanu. Šogad god­algotās vietas izcīnīja komandas: “Litrs” – Jānis Jurkāns/ Klāvs Vilde; “Saldie” - Artūrs Pastars/ Ernests Pastars; “Žanis” – Henrijs Krauklis/ Imants Dārznieks.

Aizvadīts arī turnīrs MIX komandām, kurām nolikumā ierakstīts, ka vīri, kam virs 50 gadiem, var spēlēt “dāmas” statusā, jo, kā atzīst J. Mičulis, ar gadiem samazinās ātrums un jauda. Arī pats startēja šajā statusā, tiekot pat god­algotā vietā.

Uzvarēja komanda “Rudzi” – Loreta Kirilova/ Artūrs Špirka, otrajā vietā “Nu-Ko” – Jānis Gabranovs/ Jānis Mičulis, trešajā vietā “Saulīte” – Elīza Vectirāne/ Bruno Meržejevskis.

Priekuļos īpašs turnīrs notiek arī veterāniem no 40 gadu vecuma. Ja komandā spēlētāji līdz 50 gadiem, spēlē divatā, bet 50+ komandās atļauts spēlēt trijatā, šo iespēju neviens gan neizmantoja.

Uzvarēja “Cīņa” – Jānis Gabranovs/ Jānis Zārdiņš, aiz viņiem “07” – Andris Jermacāns/ Aivars Tinuss, trešie “Rudzi” – Gatis Kirilovs/ Krišjānis Kuplis.

Šovakar Priekuļu Sporta birzītē sezonas noslēdzošais pludmales volejbola turnīrs “Bīča karalis”, kur volejbolisti sacenšas neierastā formātā – viens pret vienu.

Lieli vīri, stipri vīri

Jau vairākus gadus Sporta birzītē notiek sacensības “Priekuļu spēka vīrs”. Šoreiz vilinājums piedalīties bija īpaši liels, jo uzvarētājam paredzēta balva 700 eiro vērtībā. Kāds uzņēmējs, atbalstot sacensības, balvai dāvāja dārza galdu ar soliem. To, ko saņems, uzvarētājs uzzināja tikai apbalvošanas brīdī.

J. Mičulis stāsta, ka par dalību interesējušies daudzi, daļa gan izteica bažas, ka šī balva sapulcēs tos, kuri piedalās lielajos spēkavīru seriālos un vietējiem nebūs izredžu: “Manu sacensību būtība gan atšķiras no lielajiem spēkavīru šoviem, kur izšķirošais ir “tīrais” spēks. Priekuļus daudz būtiskāka ir spēka izturība. To skaidri parādīja tas, ka bija ieradies viens no lielās līgas, bet palika aiz labāko trijnieka. Kad pirms sacensībām viņš norādīja, ka te viss tāds viegls, teicu, ka par to parunāsim pēc sacensībām. Noslēgumā viņš bija spiests atzīt, ka jau otrais pārbaudījums – smagumu nešana – viņu piebeidzis.”

Kopumā par balvu cīnījās 12 vīri, rādot savu varēšanu astoņos pārbaudījumos. Daži jau tradicionāli, citi – “Priekuļu spēkavīrā” nebijuši. Pērn bija pārbaudījums “Automašīnas celšana”, bet izrādījies, ka nevienam nebija pa spēkam pat reizi pacelt, tāpēc šoreiz vīri cilāja piekabi, uz kuras lielā traktora riepa. Priekuļos pirmo reizi tika vilkta mašīna, un arī smagumu nešana bija pirmo reizi. Vīriem pa smiltīm bija jānes četri smagumi, kā J. Mičulis saka, “koferi ar iedzīvi” un jāuzceļ uz mucām. Mazākais 40 kg svarā, nākamie – katrs par desmit kilogramiem smagāks. Arī “Druva” novēroja, ka ne vienu vien maldināja vieglākais “koferis”, ko sāka nest burtiski skrienot, bet katrs nākamais solis kļuva arvien lēnāks un lēnāks.

Saskaitot pārbaudījumos iegūtos punktus, par uzvarētāju tika atzīts Edmunds Vjaters no Valmieras, pavisam nedaudz viņam zaudēja Alvis Ragozins no Vecpiebalgas, bet trešajā vietā Jurģis Baumeistars no Siguldas.

J. Mičulis atklāj interesantu stāstu par uzvarētāju: “Viņš uzbūvējis māju, un nedēļu pirms sacensībām ar sievu sprieduši, ka derētu dārza galds, lai var pasēdēt pagalmā. Atbraucot uz sacensībām, abi pamanījuši galdu, nezinot, ka tā balva, un nosprieduši, ka tāds galds varētu viņiem noderēt. Milzīgs bija viņu pārsteigums, uzzinot, ka tā ir galvenā balva! Acīmredzot viss notiek tieši tā, kā tam jānotiek! Arī man prieks, ka balva tika tieši tam, kuram to tajā brīdī visvairāk vajadzēja!”