Sportiskās aktivitātes Priekuļos

Priekuļu novada sporta dzīves koordinators Jānis Mičulis jau daudzus gadus rūpējas, lai sporta dzīve būtu aktīva. Arī paš­valdība atvēl finansējumu infrastruktūrai, un “Sporta birzīte” ir priekuliešu un arī cēsnieku iecienīta. Tur tiek spēlēts basketbols, pludmales volejbols, cilvēki izmanto āra trenažierus, mazie brauc pa velotrasi, dzīvo pa savām rotaļu iekārtām. Tā teikt, ir, ko darīt, visai ģimenei.

Jau tradicionāli vasarās ceturt­dienu vakaros pludmales volejbola laukumos pulcējas šī sporta veida piekritēji, lai piedalītos Priekuļu turnīrā. Puse no iecerētajām sešām kārtām aizvadītas, un šobrīd vadībā ar 80 punktiem ir komanda “Cīņasspars”, kurā spēlē Artis Dricka, Kristaps Krišteins. Par septiņiem punktiem mazāk ir komandai “Otdix” – Jānis Ontužāns, Lauris Enkuzens -, bet tikai punktu aiz viņiem ir vecpiebaldzēni Pēteris Lapselis, Andris Jermacāns jeb komanda “07”.

Kā norāda J. Mičulis, vadošās komandas turnīrā labi zināmas, bijušas godalgoto vidū arī iepriekšējos gados.

Viņš stāsta, ka uz katru kārtu ierodas apmēram 30 komandas, kas vērtējams kā labs rādītājs: “Es pat teiktu maksimālais, lai turnīrs ritētu raiti. Mums ir seši laukumi, piecas komandas apakšgrupā, kas ir optimāli arī spēlētājiem, jo jāspēlē katra otrā spēle. Nav ilgas nīkšanas kā daž­viet, kad līdz nākamajai spēlei jāgaida stunda vai pat divas. Tas nav pareizi, jo cilvēki brauc spēlēt, nevis gaidīt. Mēs varam nodrošināt katrai komandai vismaz četras spēles, kas arī patīk spēlētājiem. Ja tiek laukā no grupas, spēļu skaits lielāks.”

Priekuļu turnīri vienmēr atzīmējušies ar simbolisku dalības maksu – divi eiro no komandas. J. Mičulis to pamato ar vēlmi iesaistīt šajā sporta veidā gados jaunos spēlētājus, kuri sper tikai pirmos soļus: “Man svarīgi, lai nāk mazie puikas uzspēlēt. Ja būs desmit eiro no komandas, viņi taču nenāks, bet, ja katram jāsamaksā viens eiro, viņi labprāt piedalās, gūst pieredzi un, kas zina, varbūt izaugs augsta līmeņa spēlētāji.”

J. Mičulis norāda arī uz samērā līdzvērtīgiem spēku samēriem. Jā, ir četras piecas komandas, kas pārākas, bet pārējās spēkos līdzvērtīgas, līdz ar to tām interesanti spēlēt. Savukārt vadošajām interesanti cīņā par uzvaru posmā, jo var viena otrai “iekost”, līdz ar to arī skatītāji var vērot laba līmeņa volejbolu.

J. Mičulis informē, ka ar sesto kārtu volejbols Priekuļos nebeigsies, nedēļu vēlāk notiks MIX turnīrs.

Priekuļos aizvadīts vēl kāds interesants pasākums – pludmales volejbola Nakts turnīrs. Šogad tajā piedalījās 22 komandas, spēles sākās deviņos vakarā, noslēdzās trijos naktī. Ja pārāk bieži šovasar ar siltām vasaras naktīm lepoties nevaram, turnīra nakts bija izteikti vasarīga – silta, bez vēja.

Nakts turnīrā uzvarēja “Cīņasspars”, otrajā vietā “Otdix”, trešajā “Esports”.

“Iespējams, ka vēl kur notiek nakts turnīri, bet esmu pārliecināts, ka nekur nav sešu apgaismotu laukumu,” stāsta J. Mi­čulis. “Atbrauca spēlētāji no Rīgas un bija pamatīgi pārsteigti, ka kaut kādā nezināmā vietā ir ne tikai seši laukumi, bet vēl – apgaismoti!”

Tikmēr J. Mičulis interesentus aicina uz vēl divām aizraujošām sacensībām ar nedaudz ekstrēmu pieskaņu. 1.augustā “Sporta birzītē” plkst. 11 sāksies spēkavīru mači, kur dalībnieki sešās septiņās disciplīnās varēs pārbaudīt savu varēšanu.

Pēc nedēļas, 8.augustā, tradicionālais skrējiens pa Vaives upi. J. Mičulis skaidro, ka šogad bijis ieplānots atjaunot savulaik tik populāro “Takeši pils” izaicinājumu, bet vīrusa pandēmija likusi no šīs ieceres atteikties: “Tas ir pasākums, kas pulcē daudz skatītāju, bet, ja tur ir ierobežojumi, tad pasākumam nav nozīmes. Tāpēc būs skrējiens pa Vaives upi, kas šogad plānots 7 km garumā līdz pat Vaives dzirnavām.”

Starts tiks dots plkst. 12. Abi minētie sporta pasākumi ir bez maksas.