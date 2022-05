Spēļu zāles kā klupšanas akmens

Par vienu mazāk. Pirms dažiem gadiem Cēsīs spēļu zāle bija arī šajā ēkā Stacijas laukumā, bet tagad tā stāv tukša. Foto: Jānis Gabrāns Pirms dažiem gadiem Cēsīs spēļu zāle bija arī šajā ēkā Stacijas laukumā, bet tagad tā stāv tukša.

Portāls “la.lv” vakar publicēja rakstu par Cēsu novada pašvaldību, kurā cita starpā minēts, ka tā no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) saņēmusi ziņu, ka ministrija varētu nesaskaņot Cēsu novada teritorijas plānojuma grozījumus, kuros noteikti stingri azartspēļu organizēšanas ierobežojumi, atļaujot šo biznesu tikai viesnīcās.

“Druva” sazinājās ar novada pašvaldību, lai noskaidrotu situāciju. Pašvaldības Teritorijas plānošanas un stratēģiskās attīstības nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja Zane Gulbinska saka, ka šīs nedēļas laikā tiek gaidīts ministrijas oficiālais atzinums: “Tajā būs skaidri redzams, ko VARAM teiks par mūsu teritorijas plānojumā iekļauto punktu, kas ļauj azartspēles ierīkot tikai četru un piecu zvaigžņu viesnīcās. Ļoti iespējams, šis punkts netiks apstiprināts, bet svarīgi, kas būs ar tālāko plānojuma virzību. Ir iespēja, ka plānojums stājas spēkā, tikai ir atkāpe no minētā punkta. Otra iespēja, ka viss plānojums šī viena punkta dēļ tiek apturēts.”

Kad notika ažiotāža ar Rīgas teritorijas plānojuma apturēšanu, galvaspilsētas pašvaldība tam par galveno iemeslu arī atzina azartspēļu aizliegšanu, VARAM ministrs Artūrs Toms Plešs norādīja, ka Azartspēļu likums nenosaka, ka iespējams vispārīgs aizliegums pilnīgi visā teritorijā, bet Cēsīs jau šis bizness aizliegts pilnībā netiek. Jā, patlaban pilsētā nav četru un piecu zvaigžņu viesnīcas, bet uzņēmējiem ir visas iespējas tās attīstīt.

Pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Dace Eihenbauma skaidro, ka punkts attiecas tikai uz jaunu spēļu zāļu atvēršanu, uz tām, kas darbojas, jaunais teritorijas plānojums neattiecas. Vēl jāpiebilst, ka šie teritorijas plānojuma grozījumi attiecas uz bijušo novadu, proti, uz Cēsu pilsētu un Vaives pagastu, un jāuzsver, ka grozījumu redakciju domes deputāti apstiprināja vienbalsīgi.

D. Eihenbauma pauž, ka pēc oficiāla atzinuma saņemšanas būs zināmi ministrijas piedāvātie risinājumi: “Ja piedāvās šo punktu mainīt, varam to izdiskutēt, iespējams, arī mainīt un sūtīt apstiprināšanai. Rīgas dome izvēlējās iet tiesisko ceļu un tiesā apstrīdēt VARAM lēmumu. Bet šobrīd varam tikai prātot, vispirms jāredz ministrijas atzinums. Ja ministrija grozījumus neapstiprina, process iekavējas, un, ja kāds iedzīvotājs, uzņēmējs gaida kādu lēmumu, kas saistīts ar teritorijas plānojumu, viņiem arī nāksies uzgaidīt.”

Savulaik Cēsīs bija vismaz piecas spēļu zāles, tagad atlikušas, šķiet, trīs, un jādomā, ka tas ir pilnīgi pietiekami mazpilsētai. Iespējams, ka azartspēļu vietu pastāvēšanu ietekmēja arī pandēmijas ierobežojumi, kad spēļu zāles bija vairāk ciet nekā vaļā. Kā liecina aģentūras LETA informācija, pērn spēļu zāles apmeklētājiem bija slēgtas 237 dienas.

Latvijas Spēļu biznesa asoci­ācijas prezidents Arnis Vērzem­nieks intervijā LETA atzīst, ka šobrīd grūti prognozēt nākotnes tendences, bet viss rādot, ka konsolidācijas process turpināsies: “Kurā brīdī tas nostabilizēsies, ir grūti pateikt arī tā iemesla dēļ, ka ir ļoti neskaidra valsts politika. Pagājušajā gadā valdība beidzot pieņēma nozares pamatnostādnes, kas it kā iezīmēja valsts politiku azartspēļu nozarē. Bizness to pieņēma, akceptēja noteikumus un domāja, ka ar to var rēķināties. Tajā pašā laikā notiek dažādi citi, tostarp politiski, procesi, ko mēs kā bizness nesaprotam. It kā pamatnostādnes ir pieņemtas, bet valdības koalīcijas partneri dara pilnīgi kaut ko citu, kas ir pretrunā ar tām. Tieši tādēļ šobrīd prognozēt izmaiņas, nozares samazinājumu tuvāko divu trīs gadu laikā principā ir neiespējami. Dažādi pašvaldību lēmumi var pēkšņi mainīt situāciju kardināli.”

Šajā nedēļā būs skaidra VARAM reakcija uz Cēsu iecerēm šajā jomā, un pēc tam pašvaldībai būs jāizlemj, kā rīkoties. Kad paš­valdībā ar šiem grozījumiem būs tikts galā, speciālistiem jāķeras klāt pie jaunā Cēsu novada teritoriālā plānojuma, kas atbilstoši likumdevēja nosacījumiem jāizstrādā līdz 2025.gadam. Šis darbs būs vēl apjomīgāks. Kā norāda Z. Gulbinska, apvienoto novadu pieredze ir atšķirīga, speciālistu uzdevums būs visu salāgot, lai veidotu jauno dokumentu atbilstoši augstākstāvošiem normatīviem un aktualizētu atbilstoši situācijai: “Būs jāsaprot, ko vēlamies pārņemt no esošajiem plāniem, ko nevēlamies, tāpēc mūs gaida ļoti plašs darba lauks, tāpēc arī dots laiks līdz 2025.gadam.”

Jāatgādina, ka martā VARAM apturēja Rīgas teritoriālā plānojuma noteikumus, kas cita starpā paredzēja arī azartspēļu zāļu aizliegšanu pilsētā. Vēl pirms kāda laika ministrija apturēja arī Ķekavas pašvaldības noteikumus par azartspēļu aizliegšanu.